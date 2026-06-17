Muốn biết một người có đáng tin hay không, hãy nhìn vào 2 thói quen này
GĐXH - Nhiều người thoạt nhìn rất hòa nhã, dễ gần nhưng càng tiếp xúc lâu càng khiến người khác mệt mỏi và tổn thương. Theo góc nhìn tâm lý học, người có tâm địa không ngay thẳng thường để lộ những dấu hiệu nhất định trong cách đối nhân xử thế.
Trong các mối quan hệ trưởng thành, điều đáng sợ nhất không hẳn là những người nóng nảy hay thẳng tính mà là những người có tâm địa xấu nhưng lại ẩn giấu sau vẻ bề ngoài thớ lợ.
Điều khiến nhiều người e ngại hơn là kiểu người luôn tỏ ra ôn hòa, thân thiện, nhưng bên trong lại chất chứa sự tính toán và ích kỷ. Họ có thể khiến người khác cảm thấy dễ chịu trong lần đầu gặp gỡ, nhưng càng tiếp xúc lâu, những mặt tối trong tính cách càng dần lộ rõ.
Thực tế, nhân cách của một người không nằm ở những lời nói hoa mỹ mà thường bộc lộ qua những hành vi lặp đi lặp lại trong cuộc sống hằng ngày.
Nhà triết học Francis Bacon từng nhận định rằng, người có tâm địa không ngay thẳng thường biết tận dụng lòng tốt của người khác để che giấu những toan tính của bản thân. Dưới góc nhìn tâm lý học, những người như vậy thường mang hai đặc điểm khá điển hình.
Người có tâm địa không tốt thường mang 2 đặc điểm này
Luôn áp dụng “hai tiêu chuẩn”: Dễ dãi với bản thân, khắt khe với người khác
Đây là một trong những dấu hiệu phổ biến nhất nhưng lại thường bị bỏ qua.
Trong cuộc sống, không khó để bắt gặp những người luôn tìm lý do bao biện cho sai lầm của chính mình. Khi họ mắc lỗi, nguyên nhân thường được đổ cho hoàn cảnh, vận may hay người khác. Họ luôn có lý do để chứng minh rằng bản thân “có thể thông cảm được”.
Nhưng khi người khác mắc phải một sai sót tương tự, dù rất nhỏ, họ lại lập tức chỉ trích, phán xét hoặc phóng đại vấn đề.
Về bản chất, đây là biểu hiện của lối suy nghĩ quá đặt cái tôi làm trung tâm. Mọi thứ đều được cân đo bằng lợi ích của bản thân thay vì sự công bằng.
Những người này thường thích soi xét khuyết điểm của người khác để cảm thấy mình vượt trội hơn. Họ dễ khiến những người xung quanh rơi vào trạng thái tự trách, mệt mỏi và dần đánh mất sự tự tin.
Ở bên cạnh một người luôn dùng hai tiêu chuẩn khác nhau, bạn sẽ có cảm giác dù cố gắng đến đâu cũng khó làm họ hài lòng. Trong khi đó, họ lại luôn tìm cách bảo vệ và biện minh cho chính mình.
Không vui khi thấy người khác thành công, thường âm thầm đố kỵ
Một người có tấm lòng rộng mở thường biết chúc mừng và ghi nhận thành công của người khác.
Ngược lại, người mang tâm lý đố kỵ thường rất khó chấp nhận khi thấy người xung quanh tiến bộ hoặc đạt được điều tốt đẹp hơn mình.
Khi bạn còn bình thường, họ có thể tỏ ra thân thiện và gần gũi. Nhưng khi bạn đạt được thành tựu, có công việc tốt hơn hoặc cuộc sống khởi sắc hơn, cảm xúc tiêu cực trong họ bắt đầu xuất hiện.
Thay vì xem đó là động lực để hoàn thiện bản thân, họ lại tìm cách hạ thấp thành quả của người khác, lan truyền những lời bàn tán không hay hoặc âm thầm gây khó dễ.
Điều đáng nói là kiểu người này hiếm khi bộc lộ sự ganh ghét một cách trực diện. Họ vẫn có thể mỉm cười, chúc mừng và tỏ ra vui vẻ trước mặt bạn. Nhưng phía sau, họ lại mong bạn gặp thất bại để cân bằng cảm giác bất mãn trong lòng mình.
Sự đố kỵ kéo dài không chỉ làm tổn thương các mối quan hệ mà còn phản ánh một nội tâm thiếu sự bình an và tự tin.
Nhận diện đúng để bảo vệ chính mình
Trong cuộc sống, không ai hoàn hảo tuyệt đối. Ai cũng có lúc ích kỷ, ghen tỵ hoặc thiên vị bản thân.
Tuy nhiên, nếu một người thường xuyên sống bằng hai tiêu chuẩn khác nhau và luôn khó chịu trước thành công của người khác, đó có thể là dấu hiệu cho thấy họ đang thiếu sự đồng cảm, bao dung và thiện chí trong các mối quan hệ.
Tuổi càng lớn, nhiều người càng nhận ra rằng điều quan trọng không phải là có thật nhiều mối quan hệ, mà là biết chọn đúng người để đồng hành.
Giữ khoảng cách với những người thường xuyên tiêu hao năng lượng tích cực, biết trân trọng những người chân thành và tử tế, đó cũng là một cách để bảo vệ sự bình yên và chất lượng cuộc sống của chính mình.
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