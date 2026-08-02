Không phải chuyện gì cũng nên kể với người thân: 3 điều càng giữ đúng chừng mực càng giúp bạn bình yên

1 ngày trước

GĐXH - Không ít người có thu nhập ổn định nhưng cuối tháng vẫn rơi vào cảnh "ví rỗng". Nguyên nhân không hẳn vì kiếm quá ít mà xuất phát từ những sai lầm trong cách chi tiêu và quản lý tài chính. Nếu muốn tích lũy tài sản và giữ tiền hiệu quả, hãy xem bạn có đang mắc một trong ba thói quen phổ biến dưới đây hay không.