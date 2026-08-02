Không phải chuyện gì cũng nên kể với người thân: 3 điều càng giữ đúng chừng mực càng giúp bạn bình yên
GĐXH - Chia sẻ với người thân là điều cần thiết, nhưng không phải mọi tâm sự hay bí mật đều nên nói ra. Có những câu chuyện nếu kể không đúng thời điểm hoặc không đúng người có thể vô tình tạo thêm áp lực, làm tổn thương các mối quan hệ và ảnh hưởng đến chính sức khỏe tinh thần của bạn.
Đừng đợi đến khi nghỉ hưu mới nghĩ đến: Người từ 50-60 tuổi nên chuẩn bị sớm 3 'đường lui'Gia đình -
GĐXH - Bước vào tuổi trung niên, đặc biệt từ 50-60 tuổi, mỗi quyết định đều có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống sau khi nghỉ hưu.
Cô dâu huỷ hôn ngay trong đêm vì bắt gặp cảnh tượng giữa chú rể và mẹ chồng tương laiChuyện vợ chồng -
GĐXH - Chỉ một ngày trước lễ cưới, cô gái đã quyết định hủy hôn sau khi chứng kiến cảnh tượng khiến cô không thể chấp nhận.
Có 2 con trai vẫn không ở chung khi về hưu: Quan điểm của cụ ông khiến nhiều người thức tỉnhGia đình -
GĐXH - Không ít người cho rằng tuổi về hưu sống cùng con cháu sẽ hạnh phúc hơn. Thế nhưng, nhiều cặp vợ chồng lớn tuổi lại chủ động chọn ở riêng để tận hưởng cuộc sống và tránh những mâu thuẫn không đáng có.
Những điều người ngoại tình ở tuổi già thường không ngờ tới, nhất là điều thứ tưGia đình -
GĐXH - Không ít người sau tuổi 50, thậm chí 60, vẫn đánh đổi một cuộc hôn nhân đã kéo dài hàng chục năm để chạy theo một cảm giác mới mẻ. Họ nghĩ mình sẽ tìm được hạnh phúc nhưng có những điều, chỉ đến khi quá muộn họ mới nhận ra...
Đàn ông giàu thật hiếm khi khoe của, họ thường bộc lộ qua 3 chi tiếtGia đình -
GĐXH - Không phải quần áo hàng hiệu, xe sang hay đồng hồ đắt tiền mới nói lên giá trị của một người đàn ông.
5 thói quen tưởng vô hại nhưng dễ khiến vợ chồng ngày càng xa cách: Điều số 3 nhiều người vô tình mắc phảiChuyện vợ chồng -
GĐXH - Nhiều thói quen nhỏ trong cuộc sống hằng ngày có thể khiến khoảng cách giữa vợ chồng ngày càng lớn nếu không được nhận ra và điều chỉnh kịp thời.
Tháng sinh tiết lộ đường tình duyên: 5 con giáp nữ dễ lỡ duyên, yêu nhiều nhưng khó bềnGia đình -
GĐXH - Theo tử vi, tháng sinh sẽ phần nào phản ánh vận trình tình yêu của các con giáp nữ. Có những người rất dễ đi đến hôn nhân nhưng cũng có những người khó tìm được bến đỗ lâu dài.
Nghỉ hưu rồi mới hiểu: Có 3 điều giúp con cháu hôm nay, sau này tuổi già sẽ bớt cô quạnhGia đình -
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, có 3 điều cha mẹ dù giàu hay nghèo cũng nên làm để giữ gìn tình thân, giúp tuổi già an yên và hạn chế những tiếc nuối về sau.
Kiếm bao nhiêu cũng dễ 'trôi' hết nếu không sớm thay đổi 3 thói quen nàyThâm cung bí sử -
GĐXH - Không ít người có thu nhập ổn định nhưng cuối tháng vẫn rơi vào cảnh "ví rỗng". Nguyên nhân không hẳn vì kiếm quá ít mà xuất phát từ những sai lầm trong cách chi tiêu và quản lý tài chính. Nếu muốn tích lũy tài sản và giữ tiền hiệu quả, hãy xem bạn có đang mắc một trong ba thói quen phổ biến dưới đây hay không.
Cùng một sự việc, người giàu nhìn ra cơ hội kiếm tiền, người bình thường chỉ thấy áp lựcGia đình -
GĐXH - Không phải may mắn, điều tạo nên khác biệt giữa người giàu và số đông là cách họ nhìn nhận cơ hội.