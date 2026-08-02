Không phải chuyện gì cũng nên kể với người thân: 3 điều càng giữ đúng chừng mực càng giúp bạn bình yên

Chủ nhật, 15:33 02/08/2026 | Gia đình
Bảo An
Bảo An
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GĐXH - Chia sẻ với người thân là điều cần thiết, nhưng không phải mọi tâm sự hay bí mật đều nên nói ra. Có những câu chuyện nếu kể không đúng thời điểm hoặc không đúng người có thể vô tình tạo thêm áp lực, làm tổn thương các mối quan hệ và ảnh hưởng đến chính sức khỏe tinh thần của bạn.

Không phải chuyện gì cũng nên kể với người thân: 3 điều càng giữ đúng chừng mực càng giúp bạn bình yên - Ảnh 1.

Không phải bí mật nào cũng nên chia sẻ với người thân. Biết lựa chọn thời điểm, đối tượng và cách bày tỏ sẽ giúp bảo vệ cảm xúc của bản thân cũng như gìn giữ các mối quan hệ.

Không phải chuyện gì cũng nên kể với người thân: 3 điều càng giữ đúng chừng mực càng giúp bạn bình yên - Ảnh 2.5 thói quen tưởng vô hại nhưng dễ khiến vợ chồng ngày càng xa cách: Điều số 3 nhiều người vô tình mắc phải

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