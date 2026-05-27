VFF mở rộng mạng lưới y học thể thao, nâng cao chất lượng chăm sóc cầu thủ Việt Nam
GĐXH - Ngày 26/5, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức công bố kết nạp thêm thành viên mới vào chương trình Mạng lưới Y học Thể thao (VFF Medical Committee Network Membership). Đây là chương trình do Ban Y học Thể thao VFF trực tiếp điều phối và phát triển.
Trong bối cảnh bóng đá hiện đại ngày càng đòi hỏi cao về nền tảng thể lực, khoa học vận động và khả năng tái tạo năng lượng, công tác y học thể thao được xác định là vai trò cốt lõi, là bệ phóng vững chắc cho sự phát triển bền vững của nền bóng đá chuyên nghiệp.
Nhằm xây dựng một hệ thống hỗ trợ y tế đồng bộ, toàn diện từ sơ cấp cứu, điều trị cho đến phục hồi chức năng chuyên sâu cho các cầu thủ và vận động viên trên toàn quốc, VFF đã thiết lập và phát triển mạng lưới y học thể thao chuyên nghiệp.
Sự tham gia của đối tác y tế mới lần này nằm trong định hướng chiến lược của VFF nhằm từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống hỗ trợ y tế đồng bộ, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, điều trị và phục hồi cho các cầu thủ, vận động viên bóng đá trên phạm vi toàn quốc.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phú - Tổng Thư ký LĐBĐVN nhấn mạnh việc mở rộng Mạng lưới Y học Thể thao là một trong những định hướng quan trọng để từng bước xây dựng hệ thống hỗ trợ y tế đồng bộ cho các vận động viên. Sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ tăng cường năng lực chuyên môn, thúc đẩy sự kết nối chặt chẽ giữa VFF với các đơn vị y tế uy tín, đồng thời từng bước chuẩn hóa các tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe dành cho cầu thủ chuyên nghiệp cũng như các đội tuyển quốc gia.
Thông qua mạng lưới này, VFF cùng các đơn vị đối tác hướng tới việc xây dựng mô hình chăm sóc y học thể thao toàn diện, dịch chuyển mạnh mẽ từ cách tiếp cận điều trị chấn thương đơn lẻ sang một quy trình đồng bộ khép kín. Quy trình này bao gồm các bước từ sơ cấp cứu, hội chẩn chuyên sâu, nội soi khớp, điều trị, cho đến phục hồi sau thi đấu và phòng ngừa tái phát chấn thương.
Đặc biệt, đội ngũ chuyên gia sẽ phối hợp cùng VFF để xây dựng các chương trình điều trị và phục hồi chức năng cá thể hóa cho từng cầu thủ. Mục tiêu tối cao là giúp các vận động viên phục hồi tối đa khả năng vận động, sớm trở lại tập luyện và thi đấu một cách an toàn nhất.
Không dừng lại ở đó, chương trình còn xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện, hiện đại và đồng bộ cho các cầu thủ bóng đá Việt Nam. Không chỉ tập trung vào điều trị chấn thương, chương trình còn đẩy mạnh các hoạt động dự phòng, theo dõi sức khỏe dài hạn, phục hồi chức năng, dinh dưỡng thể thao và nâng cao hiệu suất thi đấu cho vận động viên. Đây được xem là nền tảng vững chắc và quan trọng để bóng đá Việt Nam tiếp tục phát triển bài bản, chuyên nghiệp, hướng tới những mục tiêu cao hơn trong tương lai.
Trung Thành
