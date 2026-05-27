Số cuối ngày sinh Âm lịch của người trẻ khổ bao nhiêu, già giàu bấy nhiêu
GĐXH - Theo tử vi, một số người sở hữu ngày sinh Âm lịch đặc biệt lại càng trưởng thành càng dễ phát tài, hậu vận sung túc nhờ biết tích lũy năng lượng và kinh nghiệm theo thời gian.
Những người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng các số 3, 5, 7 và 9 thường thuộc kiểu "thành công muộn", nhưng một khi đã bứt phá thì rất khó ai vượt qua.
Người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 3: Càng va vấp càng sắc sảo
Những người sinh vào ngày 3, 13 hoặc 23 Âm lịch thường mang trong mình sự thông minh, nhạy bén và giàu ý tưởng.
Họ có khả năng thích nghi nhanh, đầu óc linh hoạt nhưng thời trẻ lại khá bốc đồng, dễ tin người và thường đưa ra quyết định cảm tính.
Chính vì thế, giai đoạn đầu đời của họ thường không mấy thuận lợi. Có người thất bại vì làm ăn chung với bạn bè, có người khởi nghiệp nhiều lần nhưng đều dang dở, cũng có người bị chuyện tình cảm ảnh hưởng đến sự nghiệp.
Tuy nhiên, sau mỗi lần vấp ngã, người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 3 lại trưởng thành hơn. Họ dần hình thành khả năng nhìn người, đánh giá cơ hội và kiểm soát rủi ro tốt hơn trước.
Sau tuổi trung niên, đặc biệt từ tuổi 40 trở đi, nhóm người này thường có bước chuyển mình mạnh mẽ về tài chính.
Khi người khác còn chần chừ, họ đã đủ bản lĩnh để đưa ra quyết định chính xác và nắm bắt cơ hội đúng thời điểm.
Điểm mạnh lớn nhất của họ chính là càng trải đời càng tỉnh táo. Những thất bại trong quá khứ không khiến họ gục ngã mà trở thành nền móng cho thành công sau này.
Người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 5: Thành công nhờ sự bền bỉ
Người sinh ngày 5, 15 hoặc 25 Âm lịch thường có tính cách điềm tĩnh, chăm chỉ và sống thực tế. Họ không phải kiểu người bộc lộ tài năng quá sớm hay tạo ra thành tích bùng nổ ngay lập tức.
Thời trẻ, họ thường bị đánh giá thấp vì tiến chậm, ít thể hiện bản thân và không giỏi cạnh tranh. Trong công việc, họ dễ rơi vào cảm giác nỗ lực rất nhiều nhưng thành quả chưa tương xứng.
Thế nhưng, người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 5 lại sở hữu một ưu điểm hiếm có là kiên trì đến cùng. Khi nhiều người bỏ cuộc giữa chừng, họ vẫn âm thầm tích lũy kinh nghiệm, xây dựng chuyên môn và duy trì mục tiêu ban đầu.
Chính sự bền bỉ ấy giúp họ có bước tiến mạnh ở tuổi trung niên. Khi lĩnh vực họ theo đuổi bắt đầu phát triển, họ đã có đủ nền tảng, quan hệ và uy tín để vươn lên dẫn đầu.
Kiểu người này càng lớn tuổi càng "đắt giá", giống như rượu ngon được ủ lâu năm. Thành công của họ đến chậm nhưng rất bền vững.
Người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 7: Giàu nhờ phúc đức và nhân duyên
Những ai sinh vào ngày 7, 17 hoặc 27 Âm lịch thường sống tình cảm, trọng nghĩa khí và có trách nhiệm với gia đình. Họ sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để giúp đỡ người thân hoặc bạn bè.
Vì quá đặt nặng tình nghĩa nên thời trẻ họ thường chịu nhiều thiệt thòi. Có người gánh nợ thay người thân, có người bỏ lỡ cơ hội phát triển sự nghiệp vì lo cho gia đình.
Dù vậy, chính những năm tháng sống tử tế và biết cho đi lại giúp họ tích lũy "phúc khí" rất lớn.
Sau tuổi trung niên, người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 7 thường gặp quý nhân nâng đỡ, được giới thiệu cơ hội làm ăn hoặc có người chủ động tìm đến hợp tác.
Họ không thành công nhờ mưu mẹo hay tính toán quá nhiều, mà nhờ uy tín cá nhân và sự chân thành trong cách đối nhân xử thế.
Càng sống lâu, các mối quan hệ của họ càng rộng mở. Đó cũng là lý do nhiều người thuộc nhóm này hậu vận rất ổn định, tài chính ngày càng dư dả.
Người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 9: Tuổi trẻ chông chênh, trung niên bứt phá
Người sinh ngày 9, 19 hoặc 29 Âm lịch thường có tư duy sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú. Họ thích khám phá nhiều lĩnh vực khác nhau nên thời trẻ dễ rơi vào trạng thái "đứng núi này trông núi nọ".
Hôm nay họ có thể đam mê nghệ thuật, ngày mai lại muốn kinh doanh hoặc thử sức ở một lĩnh vực hoàn toàn mới. Vì thiếu sự tập trung nên thành công thường đến khá chậm.
Ngoài ra, người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 9 còn khá cá tính và cứng đầu. Họ không thích bị kiểm soát nên dễ gặp va chạm trong môi trường làm việc truyền thống.
Tuy nhiên, sau tuổi 40, nhóm người này thường thay đổi rõ rệt. Khi đã xác định được mục tiêu phù hợp, họ có thể phát huy tối đa khả năng sáng tạo và tạo nên bước đột phá lớn.
Đặc biệt, những người làm nghệ thuật, sáng tạo nội dung, thiết kế hoặc công việc tự do thường rất dễ thành công ở giai đoạn hậu vận.
Họ giống như viên ngọc thô cần nhiều năm mài giũa mới thật sự tỏa sáng.
Thành công muộn không phải thất bại
Có thể thấy, người có ngày sinh Âm lịch tận cùng bằng số 3, 5, 7 hoặc 9 thường không phải kiểu "một bước thành công". Họ phải trải qua nhiều khó khăn, va vấp và thử thách trước khi đạt được thành tựu lớn.
Nhưng chính những năm tháng gian nan ấy lại giúp họ trưởng thành, biết kiểm soát bản thân và hiểu giá trị của sự bền bỉ.
Trong xã hội hiện đại, người chiến thắng chưa chắc là người xuất phát nhanh nhất. Nhiều khi, chính những người âm thầm tích lũy qua năm tháng mới là người đi xa và bền vững nhất.
Vì vậy, nếu hiện tại bạn vẫn còn chật vật, đừng quá nản lòng. Có thể bạn chỉ đang ở giai đoạn "bám rễ" trước khi bùng nổ mạnh mẽ trong tương lai.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Theo Toutiao
