Ô tô gầm cao đáng chú ý ở Việt Nam cho người có tài chính dưới 500 triệu đồng

Để tìm một chiếc xe gầm cao vừa linh hoạt và đáp ứng đa dạng nhu cầu di chuyển, đồng thời niêm yết giá dưới 500 triệu đồng hiện không phải quá khó khi thị trường liên tiếp đón những dòng xe mới.

Ô tô gầm cao Omoda C5 Sport: Giá 489 triệu đồng

Omoda C5.Giá xe Omoda C5 tại Việt Nam





Theo Makettimes.vn, mới đây nhất, Omoda & Jaecoo bổ sung phiên bản Omoda C5 Sport với giá niêm yết 559 triệu đồng. Tuy nhiên, nhờ các chương trình ưu đãi giai đoạn đầu, giá thực tế của mẫu xe được kéo xuống còn khoảng 489 triệu đồng.

Đánh giá ô tô gầm cao Omoda C5 Sport

Ở ngưỡng giá dưới 500 triệu đồng, Omoda C5 Sport còn có ưu thế với danh sách trang bị đáng chú ý như cụm màn hình kép 10,25 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, khởi động từ xa, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau…

Ô tô gầm cao Suzuki Fronx

Suzuki Fronx hiện là một trong những mẫu xe có mức giảm sâu nhất thị trường.





Suzuki Fronx hiện là một trong những mẫu xe có mức giảm sâu nhất thị trường. Tại nhiều đại lý, phiên bản tiêu chuẩn đang được giảm tới gần 90 triệu đồng, đưa giá bán thực tế về quanh mức 430-440 triệu đồng.

Đánh giá ô tô gầm cao Suzuki Fronx

Suzuki Việt Nam cho biết, Suzuki Fronx là mẫu SUV đô thị cỡ A nổi bật với thiết kế phong cách, công nghệ an toàn hàng đầu phân khúc (gói ADAS, camera 360, màn hình HUD) và khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội nhờ động cơ lai. Tuy nhiên, không gian nội thất và sức mạnh động cơ chỉ ở mức đủ dùng, phù hợp với giới trẻ.

Ô tô gầm cao KIA Sonet 1.5L AT: Giá 489 triệu đồng

KIA Sonet

KIA Sonet là một trong những mẫu SUV đô thị cỡ nhỏ quen thuộc với người dùng Việt Nam, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Hyundai Venue, Toyota Raize. Mới đây, nhà phân phối THACO AUTO chính thức điều chỉnh giảm giá niêm yết cho nhiều mẫu xe KIA, trong đó có Sonet. Qua đó đưa giá phiên bản KIA Sonet 1.5L AT hiện chỉ còn 450 triệu đồng, giảm khá mạnh với trước đây và trở thành một trong những mẫu SUV đô thị hiếm hoi có niêm yết dưới 500 triệu đồng tại Việt Nam.

Ngoài mức giá niêm yết mới, nhiều đại lý còn áp dụng thêm các chương trình ưu đãi hoặc quà tặng quy đổi tiền mặt nhằm kích cầu thị trường. Tùy thời điểm và khu vực, giá bán thực tế của phiên bản Sonet tiêu chuẩn có thể giảm thêm từ 10 - 20 triệu đồng, xuống quanh mức 470 - 480 triệu đồng.

Đánh giá ô tô gầm cao KIA Sonet 1.5L AT: Giá 489 triệu đồng

KIA Sonet hướng đến nhóm khách hàng trẻ hoặc người mua xe lần đầu nhờ thiết kế hiện đại, kích thước gọn gàng và khoảng sáng gầm tương đối tốt trong tầm giá. Xe trang bị động cơ xăng Smartstream dung tích 1.5 lít, cho công suất khoảng 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT.

Ô tô gầm cao Hyundai Venue tiêu chuẩn: Giá 499 triệu đồng

Hyundai Venue cũng là lựa chọn xe gầm cao đáng cân nhắc với tầm tiền dưới 500 triệu đồngẢNH: TC MOTOR





Tương tự KIA Sonet, Hyundai Venue cũng là mẫu SUV đô thị cỡ nhỏ, đang được Hyundai Thành Công phân phối tại Việt Nam với 2 phiên bản. Trong đó, phiên bản Hyundai Venue tiêu chuẩn có giá niêm yết 499 triệu đồng. Nếu tính các chương trình ưu đãi thêm nhằm tăng sức cạnh tranh từ phía đại lý (dao động khoảng từ 10 - 15 triệu đồng), giá bán thực tế của phiên bản này hiện chỉ quanh 485 - 490 triệu đồng, tùy khu vực.

Đánh giá ô tô gầm cao Hyundai Venue tiêu chuẩn

Công bố từ Hyundai Việt Nam, Hyundai Venue có thiết kế cá tính với lưới tản nhiệt cỡ lớn, cụm đèn trước tách tầng và kích thước tổng thể gọn gàng, thuận tiện khi di chuyển trong điều kiện giao thông đông đúc. Về vận hành, xe trang bị bản động cơ xăng tăng áp T-GDi, dung tích 1.0 lít, cho công suất khoảng 120 mã lực, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Ô tô gầm cao Hyundai Stargazer 1.5 tiêu chuẩn: Giá 489 triệu đồng

Hyundai Stargazer

Dù là mẫu xe MPV 7 chỗ ngồi nhưng Hyundai Stargazer là cái tên đáng chú ý trên thị trường ô tô Việt Nam hiện nay nhờ mức giá khởi điểm khá dễ tiếp cận. Cụ thể, phiên bản 1.5 tiêu chuẩn của mẫu xe Hàn Quốc hiện đang có giá niêm yết chỉ 489 triệu đồng, thấp nhất trong phân khúc.

Đó là chưa kể, trong bối cảnh thị trường cạnh tranh mạnh, nhiều đại lý Hyundai còn triển khai các chương trình ưu đãi nhằm tăng sức hút cho Stargazer. Tùy từng thời điểm, mức giảm giá có thể lên tới vài chục triệu đồng thông qua hỗ trợ tiền mặt hoặc quà tặng phụ kiện, qua đó giúp giá bán thực tế của xe giảm đáng kể so với giá niêm yết. Thậm chí chỉ quanh mốc 450 triệu đồng. Trở thành lựa chọn xe gầm cao đáng cân nhắc với những ai có tài chính chưa tới 500 triệu đồng.

Đánh giá ô tô gầm cao Hyundai Stargazer 1.5 tiêu chuẩn

Theo Hyundai Việt Nam, Hyundai Stargazer được định vị trong phân khúc MPV cỡ nhỏ, hướng tới nhóm khách hàng gia đình hoặc người mua xe phục vụ nhu cầu kinh doanh dịch vụ. Xe có không gian nội thất tương đối thoải mái cùng khả năng chuyên chở nhiều người. Về vận hành, Satrgazer trang bị động cơ Smartstream 1.5 lít, cho công suất khoảng 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT.