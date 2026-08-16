Rộng hơn Mitsubishi Xpander, MPV 6 chỗ giá 407 triệu đồng vẫn đẹp long lanh, đa dạng tiện ích, phù hợp khách hàng gia đình

Đa dạng lựa chọn MPV gia đình thời điểm hiện tại: Chọn Xpander, Veloz Cross hay Toyota Innova Cross? GĐXH - MPV gia đình với mức giá trải dài từ hơn 500 đến gần 2 tỷ đồng mỗi mẫu xe lại có thế mạnh riêng về không gian, hệ thống truyền động, trang bị và chi phí sử dụng, vậy đâu là lựa chọn phù hợp nhất với từng nhóm khách hàng?

MPV 6 chỗ đẹp long lanh, đa dạng tiện ích

Xinghai V6 Qiankun Edition.

Theo Doanhnghiep.vn, hãng Dongfeng Fengxing cho biết đã bắt đầu nhận đặt trước Xinghai V6 Qiankun Edition tại thị trường Trung Quốc.

Về thiết kế, Dongfeng Xinghai V6 mang phong cách hiện đại với phần đầu kín đặc trưng của xe điện. Cụm đèn pha dạng thác nước kết hợp cửa hút gió hình thang tạo điểm nhận diện riêng cho mẫu MPV. Nắp ca-pô được tạo hình với các đường gân nổi, trong khi phần thân sử dụng đường viền cửa sổ mạ crôm cùng bộ mâm đa chấu, giúp ngoại hình xe có phần cao cấp hơn.

Dongfeng Xinghai V6 mang phong cách hiện đại.

Kích thước tổng thể của Xinghai V6 lần lượt là 4.835 mm chiều dài, 1.900 mm chiều rộng và 1.755 mm chiều cao. Chiều dài cơ sở đạt 2.900 mm. Với thông số này, mẫu MPV có nền tảng phù hợp để phát triển không gian nội thất rộng rãi, đặc biệt khi được bố trí theo cấu hình 6 chỗ ngồi 2+2+2.

Khoang cabin là một trong những điểm đáng chú ý nhất trên mẫu xe gia đình này. Hàng ghế thứ hai và thứ ba có thể tạo thành mặt phẳng, trong khi khu vực hàng ghế cuối được thiết kế thêm khoang chứa đồ chìm. Cách bố trí này cho phép Xinghai V6 linh hoạt giữa nhu cầu chở người và vận chuyển hành lý, phù hợp với những gia đình thường xuyên di chuyển đường dài.

Khi cần tối đa hóa khả năng chứa đồ, dung tích khoang hành lý của Dongfeng Xinghai V6 có thể mở rộng lên 1.630 lít. Đây là lợi thế đáng chú ý đối với một mẫu MPV gia đình, khi người dùng có thể tận dụng cabin để chở nhiều hành lý hoặc đồ dùng cồng kềnh.

Khoang cabin là một trong những điểm đáng chú ý nhất trên mẫu xe gia đình này.

Khu vực điều khiển trung tâm được thiết kế theo hướng hiện đại, nổi bật với màn hình giải trí 15,6 inch sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 8295 và bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD 8,8 inch. Hệ thống thông tin giải trí hỗ trợ nhận diện giọng nói Baidu Voice cùng nền tảng dữ liệu lớn Wenxin, cho phép người dùng thực hiện nhiều thao tác bằng giọng nói mà không cần trực tiếp sử dụng màn hình.

Công nghệ hỗ trợ lái cũng là điểm khác biệt của Xinghai V6 Qiankun Edition. Mẫu MPV được trang bị 25 cảm biến độ nhạy cao kết hợp nền tảng điện toán MDC của Huawei, tạo khả năng quan sát môi trường xung quanh theo phạm vi 360 độ. Hệ thống Huawei Qiankun ADS 5.0 cung cấp các chức năng như hỗ trợ lái trên đường cao tốc NCA, hỗ trợ lái đô thị LCC+, đỗ xe thông minh và hệ thống an toàn chủ động CAS 5.0.

Về hệ thống truyền động, Xinghai V6 sử dụng một mô-tơ điện với công suất tối đa 184 mã lực và mô-men xoắn cực đại 260 Nm. Xe có hai lựa chọn pin 45,5 kWh và 60,5 kWh, tương ứng phạm vi hoạt động thuần điện 400 km và 510 km theo chuẩn CLTC.

Giá MPV 6 chỗ Dongfeng Xinghai V6

Giá mở bán trước tương ứng là 104.900 Nhân dân tệ và 124.900 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 407 triệu đồng và 485 triệu đồng.

Thông tin trên Kinh tế Chứng khoán, với mức giá này, Xinghai V6 trở thành một trong những lựa chọn đáng chú ý trong nhóm MPV năng lượng mới. So với các mẫu xe gia đình phổ biến như Mitsubishi Xpander, chiếc MPV của Dongfeng sở hữu kích thước lớn hơn và tập trung nhiều hơn vào không gian cabin, công nghệ cũng như khả năng vận hành thuần điện.

Với cấu hình 6 chỗ, không gian rộng và giá khởi điểm hơn 400 triệu đồng, Dongfeng Xinghai V6 hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên tính thực dụng. Nếu đặt cạnh Mitsubishi Xpander và các mẫu MPV gia đình phổ biến, mẫu xe Trung Quốc tạo khác biệt nhờ hệ thống truyền động thuần điện cùng danh sách công nghệ hỗ trợ lái tương đối phong phú.

MPV 7 chỗ giá từ 462 triệu đồng rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu, cực hợp xăng E10 hấp dẫn nhất thị trường

MPV 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu Honda BR-V, Mitsubishi Xpander và Hyundai Stargazer là những lựa chọn đáng chú ý trên thị trường hiện nay.

MPV 7 chỗ Honda BR-V

Honda BR-V

Giá xe Honda BR-V tại Việt Nam hiện dao động từ 629 triệu đến 705 triệu VNĐ cho 2 phiên bản. Hiện Honda đang ưu đãi tới 50% phí trước bạ cho BR-V.

Honda BR-V là một trong những lựa chọn đáng chú ý dành cho khách hàng gia đình đang tìm kiếm mẫu xe 7 chỗ rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu và có khả năng tương thích với xăng sinh học E10.

Hiện mẫu xe này được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản G và L, giá bán lần lượt 582 triệu đồng và 642 triệu đồng. BR-V sử dụng động cơ xăng 1.5L DOHC i-VTEC cho công suất tối đa 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT.

Theo khuyến nghị của nhà sản xuất, động cơ trên Honda BR-V hoàn toàn có thể sử dụng xăng E10 nếu nhiên liệu đáp ứng đúng chỉ số octan yêu cầu. Đây là một lợi thế khi Việt Nam đang từng bước mở rộng việc sử dụng nhiên liệu sinh học nhằm giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Không chỉ tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ trung bình khoảng 6,4 - 6,7 lít/100 km, BR-V còn ghi điểm nhờ không gian nội thất rộng rãi, cấu hình 7 chỗ linh hoạt cùng gói công nghệ an toàn Honda SENSING hiện đại.

MPV 7 chỗ Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander

MPV Mitsubishi Xpander có giá từ 568 - 659 triệu đồng tùy phiên bản. Hiện mẫu MPV này đang có gói ưu đãi tài chính lên tới 80 triệu đồng kèm quà tặng hấp dẫn.

Nhắc đến phân khúc MPV phổ thông tại Việt Nam, Mitsubishi Xpander luôn là cái tên nổi bật nhờ doanh số ấn tượng trong nhiều năm liên tiếp.

Mẫu xe hiện có giá bán từ 560 triệu đồng, sở hữu thiết kế lai SUV hiện đại cùng khoảng sáng gầm từ 205 - 225 mm, phù hợp với nhiều điều kiện vận hành tại Việt Nam.

Xpander được trang bị động cơ xăng 1.5L MIVEC sản sinh công suất 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm, kết hợp hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp.

Đáng chú ý, Mitsubishi xác nhận dòng xe này hoàn toàn tương thích với nhiên liệu E10. Điều này giúp người dùng có thể yên tâm sử dụng khi loại xăng sinh học mới được mở rộng trên thị trường trong thời gian tới.

Bên cạnh khả năng thích ứng với E10, Xpander còn được đánh giá cao nhờ khoang nội thất rộng rãi, hàng ghế linh hoạt, hệ thống giải trí hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và loạt tính năng an toàn như cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc hay kiểm soát lực kéo.

MPV 7 chỗ Hyundai Stargazer

Hyundai Stargazer

Hyundai Stargazer hiện là một trong những mẫu MPV có giá dễ tiếp cận nhất thị trường khi đang ưu đãi tới 107 triệu đồng. Giá xe Hyundai Stargazer sau ưu đãi chỉ còn 462 triệu đồng với bản tiêu chuẩn và 508 triệu đồng với bản cao cấp nhất.

Xe sở hữu thiết kế hiện đại mang hơi hướng SUV, khoảng sáng gầm 205 mm cùng không gian nội thất rộng rãi dành cho 7 người ngồi.

Sức mạnh của Stargazer đến từ động cơ Smartstream G1.5L cho công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, kết hợp hộp số vô cấp iVT.

Theo Hyundai, động cơ này hoàn toàn có thể sử dụng xăng sinh học E10 mà không ảnh hưởng đến khả năng vận hành nếu nhiên liệu đạt tiêu chuẩn chất lượng. Đây là điểm cộng đáng chú ý trong bối cảnh xu hướng chuyển đổi sang nhiên liệu thân thiện môi trường đang ngày càng được đẩy mạnh.

Ngoài khả năng tương thích với E10, Stargazer còn gây ấn tượng nhờ màn hình kép 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa tự động, sạc không dây và gói an toàn Hyundai SmartSense trên các phiên bản cao cấp.