Vì sao giá lăn bánh Honda BR-V giảm sốc, rẻ nhất từ trước tới nay?

Lý do giá lăn bánh Hyundai Creta giảm cực mạnh, rẻ hơn cả Toyota Vios GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Creta đang vô cùng hấp dẫn do được tăng ưu đãi để cạnh tranh với các xe cùng phân khúc.

Giá lăn bánh Honda BR-V

Honda BR-V nhận ưu đãi giảm 50% - 100% lệ phí trước bạ.

Honda Việt Nam thông báo, trong tháng 8/2026, khách hàng mua xe Honda BR-V nhận ưu đãi giảm 50% - 100% lệ phí trước bạ.

Cụ thể, Honda BR-V G giảm 50% lệ phí trước bạ, tương đương 62,9 triệu đồng, giá sau ưu đãi là 566 triệu đồng. Đối với Honda BR-V L, người dùng Việt khi mua được giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương 70,5 triệu đồng, giá cuối cùng là 634 triệu đồng.

Ngoài ra, hãng xe Nhật Bản còn hỗ trợ khách ưu đãi lãi suất vay 6,9% - 7,2% cố định trong 12 tháng (tuỳ ngân hàng).

Với mức giảm sâu nhất từ trước đến nay, Honda BR-V có thêm cơ hội gia tăng doanh số để cạnh tranh với VinFast Limo Green/VF MPV 7, Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross ở Việt Nam trong tháng 8 này.

Có thể thấy, Honda BR-V là một trong những mẫu xe MPV 7 chỗ kén khách ở thị trường Việt Nam. Nguyên nhân là bởi mẫu xe này không hướng đến khách hàng dịch vụ, nhiều điểm khác biệt và theo truyền thống của Honda, BR-V có giá cao nhất phân khúc.

Trong khi đó, thị phần ở phân khúc xe đa dụng 7 chỗ tại Việt Nam ngày càng chật chội bởi sự vươn lên mạnh mẽ của ô tô điện.

Ngay cả những mẫu xe xăng bán chạy nhất phân khúc như Mitsubishi Xpander, Toyota Innova, Toyota Veloz Cross… cũng phải tham gia cuộc chiến giảm giá giành thị phần ở Việt Nam.

Để chiếc Honda BR-V lăn bánh hợp pháp trên các cung đường Việt Nam, ngoài giá niêm yết, khách mua xe cần chi thêm một số khoản thuế, phí theo quy định hiện hành, gồm: 12% thuế trước bạ tại Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ và 10 - 11 % tại những nơi khác trên toàn quốc; Phí biển số tại Hà Nội, TP.HCM là 20 triệu đồng và 1 triệu đồng tại các khu vực khác; 340 nghìn phí đăng kiểm; 1,560 triệu đồng phí bảo trì đường bộ 1 năm; Bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Bảng giá lăn bánh Honda BR-V

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Giá lăn bánh tạm tính (triệu VND) Ưu đãi Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác Honda BR-V G 629 720 708 694 Tặng 50% lệ phí trước bạ Honda BR-V L 705 806 791 778 Tặng 100% lệ phí trước bạ và 01 năm bảo hiểm Thương hiệu Honda

Giá xe Honda BR-V và các đối thủ

Honda BR-V giá: 661 triệu đồng

Toyota Veloz Cross giá từ 658 triệu đồng

Suzuki XL7 giá từ 599,9 triệu đồng

Mitsubishi Xpander giá từ 555 triệu đồng

Toyota Avanza Premio giá từ 558 triệu đồng

Đánh giá xe Honda BR-V

Honda BR-V vận hành nhờ động cơ xăng i-VTEC 4 xi-lanh

Theo Người đưa tin, Honda BR-V bán ở nước ta thuộc thế hệ thứ 2 với nền tảng khung gầm mới. Xe sở hữu chiều dài x rộng x cao của xe lần lượt là 4.490 x 1.780 x 1.685 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.700 mm, khoảng sáng gầm xe đạt 201 mm.

Ngoại hình Honda BR-V theo phong cách thể thao với vẻ khoẻ khoắn. Đèn pha LED tự động bật tắt thiết kế liền mạch lưới tản nhiệt vốn đang trở thành xu hướng hiện nay, mang đến cái nhìn sang trọng, hiện đại.

Nội thất xe Honda BR-V khá đơn giản với màn hình giải trí trung tâm 7 inch hỗ trợ Apple Carplay/Android Auto, kết nối Bluetooth và ra lệnh bằng giọng nói. Không gian 7 chỗ với 3 hàng ghế rộng rãi dành cho hành khách.

Honda BR-V vận hành nhờ động cơ xăng i-VTEC 4 xi-lanh, DOHC, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm. Truyền sức mạnh đến bánh xe là hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước.

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Thông báo từ Misubishi, hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

Theo Mazda, New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.