Xua tan năng lượng xấu 'tháng cô hồn' với top 7 vật phẩm phong thủy này cho không gian sống

Đèn lồng đỏ

Đèn lồng đỏ được coi là một biểu tượng của may mắn và bình an trong văn hóa dân gian. Theo quan niệm dân gian, việc treo đèn lồng đỏ trước cửa nhà có thể sẽ giúp chặn đứng sự quấy phá của linh hồn và mang lại ánh sáng cho gia đình.

Đèn lồng đỏ cũng thể hiện sự phồn thịnh và tài lộc. Nếu bạn không tìm thấy đèn lồng đỏ, có thể sử dụng đèn thường để tạo điểm nhấn ánh sáng cho không gian sống.

Bật lửa

Theo Phong thủy Phùng Gia, lửa biểu trưng cho sự nhiệt huyết, sự sống và may mắn. Trong tháng cô hồn, việc mua một chiếc bật lửa và giữ nó trong nhà có thể mang lại niềm vui và may mắn cho gia đình.

Trong phong thủy, lửa biểu trưng cho sự nhiệt huyết, sự sống và may mắn.

Ngoài ra, bật lửa cũng tượng trưng cho sự phát triển và tăng cường năng lượng trong phong thủy, vì thế bạn nên mua bật lửa trong tháng 7 âm lịch này để có thể có vận may như ý.

Chuông gió

Chuông gió là một vật phẩm phong thủy phổ biến được sử dụng để tạo âm thanh và không gian yên bình. Trong tháng cô hồn, việc mua một chiếc chuông gió và treo nó ở nơi có gió thổi có thể sẽ giúp thanh lọc không khí và mang lại tĩnh tâm cho không gian sống.

Bởi trong phong thủy, chuông gió cũng có thể có khả năng đuổi đi những tiêu cực và mang đến sự cân bằng và hài hòa trong cuộc sống.

Tranh hoa tươi

Tranh hoa tươi là một vật phẩm trang trí phổ biến trong phong thủy. Nó không chỉ mang đến vẻ đẹp và sự tươi mới cho không gian sống mà còn tượng trưng cho sự thịnh vượng.

Theo phong thủy thì tranh hoa tươi cũng có thể làm giảm căng thẳng và mang lại cảm giác thư thái.

Trong "tháng cô hồn", việc mua một bức tranh hoa tươi và treo nó ở nơi có ánh sáng tốt có thể sẽ mang lại sự tươi mới và năng lượng tích cực cho gia đình. Không những thế, theo phong thủy thì tranh hoa tươi cũng có thể làm giảm căng thẳng và mang lại cảm giác thư thái.

Tượng Phật Di Lặc

Trong phong thủy Tâm An, Phật Di Lặc là biểu tượng của sự sung túc và may mắn trong văn hóa Á Đông. Việc mua một tượng Phật Di Lặc và đặt bức tượng này ở nơi có ánh sáng tốt trong nhà có thể sẽ mang lại tài lộc và hạnh phúc cho gia đình.

Tranh cá chép

Cá chép được coi là một biểu tượng của sự giàu có và thịnh vượng trong phong thủy. Tranh cá chép thường được sử dụng để tạo điểm nhấn cho không gian sống và mang lại năng lượng tích cực.

Bạn hãy chọn một bức tranh cá chép với màu sắc và hình ảnh phù hợp với phong cách của bạn.

Trong "tháng cô hồn", việc mua một bức tranh cá chép và treo nó ở nơi có ánh sáng tốt sẽ tăng cường tài lộc và mang lại sự thịnh vượng cho gia đình. Vì thế bạn hãy chọn một bức tranh cá chép với màu sắc và hình ảnh phù hợp với phong cách của bạn.

Bình hoa tươi

Bình hoa tươi là một vật phẩm trang trí mang tính phong thủy cao trong việc thu hút sự tươi mới và thịnh vượng. Bạn có thể chọn những bình hoa tươi có màu sắc và hình dáng phù hợp với phong cách trang trí nhà của bạn.

Đặt bình hoa tươi ở nơi có vị trí tốt như phòng khách, bếp, ban công, góc nhà và thay chúng khi hoa héo để duy trì sự tươi mới và năng lượng tích cực trong không gian sống.

Bình hoa tươi không chỉ là một vật phẩm trang trí đẹp mắt mà còn mang lại sự thư thái và cảm giác tươi mới cho gia đình trong "tháng cô hồn".

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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