Mặt bằng giá cho thuê nhà riêng tại phường Thanh Xuân tăng mạnh

Cập nhật giá cho thuê nhà riêng, nhà nguyên căn trên địa bàn phường Thanh Xuân, Hà Nội tháng 7/2026

Theo khảo sát hiện nay, đối với loại hình nhà riêng cho thuê tại phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội hiện có 3 khoảng giá phổ biến được nhiều người đi thuê quan tâm.

Nhà riêng có giá từ 1-5 triệu đồng, hiện nay với khoảng giá dưới 5 triệu đồng, người đi thuê nhà chỉ có thể tìm được những căn nhà có diện tích nhỏ, nhà cấp 4 từ 15-30m2 có thiết kế đơn giản hoặc thường ở những vị trí nằm sâu trong ngõ ngách hoặc xa trung tâm, xa các tiện ích như trường học, chợ, cơ quan hành chính, vui chơi giải trí.

Nhà riêng có giá từ 5 - 10 triệu, trong khoảng giá này nhà thường có diện tích lớn hơn, từ 30m2 trở lên, có vị trí nằm sâu trong ngõ. Đơn cử có thể kể đến căn nhà riêng thiết kế 4 tầng, rộng 28m2 tại phố Quan Nhân, phường Thanh Xuân hiện đang được cho thuê với giá 9 triệu đồng/tháng.

Nhà riêng có giá từ 10-30 triệu đồng, trong phân khúc giá này, người thuê có thêm nhiều lựa chọn với những căn nhà đẹp, tiện nghi, rộng rãi và có vị trí thuận lợi. Nhà cho thuê thường có từ 2 phòng ngủ trở lên, phù hợp với các gia đình hoặc nhóm sinh viên, những người trẻ cùng chung nhau thuê nhà. Chẳng hạn, căn nhà riêng thiết kế 3 tầng, rộng 72m2 tại phố Vũ Hữu, phường Thanh Xuân hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 15,5 triệu đồng/tháng.

Nguyên nhân khiến nhà riêng, nhà nguyên căn tại Thanh Xuân tăng giá cho thuê

Chị Vũ Hà Vân sở hữu một căn nhà rộng 55m2, thiết kế 4 tầng tại Thanh Xuân, Hà Nội. Chị cho biết trước đây chị cho thuê căn nhà của chị với giá 9 triệu đồng/tháng. Nhưng hiện tháng trước chị đã lấy lại nhà để sửa sang thêm, và hy vọng sẽ cho thuê được với giá cao hơn, phù hợp với mặt bằng chung của khu vực. Thực tế hiện nay, mặt bằng giá cho thuê nhà riêng tại phường Thanh Xuân cũng đã tăng mạnh. Tuy nhiên đây vẫn là khu vực nhận được sự quan tâm của nhiều người có nhu cầu thuê nhà. Nguyên nhân chính là do giá bất động sản leo thang và nhu cầu tìm nhà cho thuê vẫn cao.

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