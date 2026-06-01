Hà Nội: Giá chung cư tại xã Hoài Đức đã thiết lập mặt bằng giá mới tháng 6/2026
GĐXH - Hiện nay, theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) giá chung cư tại xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Hiện nay xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Trạm Trôi, các xã Di Trạch, Đức Giang, Đức Thượng thuộc huyện Hoài Đức cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm cũ và xã Tân Lập, phần còn lại của xã Kim Chung thuộc huyện Hoài Đức cũ.
Diễn biến giá chung cư tại xã Hoài Đức tháng 6/2026
Bước sang năm 2026, giá nhà đất trên địa bàn huyện Hoài Đức cũ nói chung, xã Hoài Đức mới nói riêng dù không tăng đột biến như giai đoạn 2023-2024, tuy nhiên sự tăng trưởng vẫn ổn định, giá nhà đất cũng đã thiết lập mặt bằng mới. Đặc biệt khi các tuyến đường như tuyến đường sắt đô thị số 5, tuyến đường vành đai 4 cùng quy hoạch đô thị phát triển, giá bất động sản những khu vực như xã Hoài Đức cũng có sự tăng trưởng rõ rệt.
Tại thời điểm tháng 6/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà đất, đặc biệt là phân khúc chung cư tại xã Hoài Đức được đăng tải khá rầm rộ, giá bán tương đối cao.
Đơn cử có thể kể đến căn chung cư, thiết kế 3 phòng ngủ, rộng 110m2 tại dự án Chung cư The Wisteria, đường 32, xã Hoài Đức hiện đang được rao bán với giá 7,5 tỷ đồng, tương đương 68,18 triệu đồng/m2.
Tại dự án The Flame Vine, đường Vành Đai 3.5, xã Hoài Đức, căn chung cư thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 76m2 hiện đang được chính chủ rao bán với giá 5,5 tỷ đồng, tương đương 72,37 triệu đồng/m2.
Căn chung cư, thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 82m2 tại dự án Tân Việt Tower, đường Quốc lộ 32, xã Hoài Đức hiện đang được rao bán với giá 3,5 tỷ đồng, tương đương 42,68 triệu đồng/m2.
Như vậy, sau thời điểm sáp nhập, giá nhà trên địa bàn xã Hoài Đức mới được hình thành từ huyện Hoài Đức cũ hiện đã thiết lập giá mới, trong đó giá chung cư cũng đã thiết lập mặt bằng giá dao động phổ biến từ 40-90 triệu đồng/m2.
