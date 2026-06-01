Hà Nội: Giá chung cư tại xã Hoài Đức đã thiết lập mặt bằng giá mới tháng 6/2026

Thứ hai, 13:25 01/06/2026 | Giá cả thị trường
Hồng Thủy
GĐXH - Hiện nay, theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) giá chung cư tại xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Hiện nay xã  Hoài Đức, thành phố Hà Nội được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Trạm Trôi, các xã Di Trạch, Đức Giang, Đức Thượng thuộc huyện Hoài Đức cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm cũ và xã Tân Lập, phần còn lại của xã Kim Chung thuộc huyện Hoài Đức cũ.

Diễn biến giá chung cư tại xã Hoài Đức tháng 6/2026

Bước sang năm 2026, giá nhà đất trên địa bàn huyện Hoài Đức cũ nói chung, xã Hoài Đức mới nói riêng dù không tăng đột biến như giai đoạn 2023-2024, tuy nhiên sự tăng trưởng vẫn ổn định, giá nhà đất cũng đã thiết lập mặt bằng mới. Đặc biệt khi các tuyến đường như tuyến đường sắt đô thị số 5, tuyến đường vành đai 4 cùng quy hoạch đô thị phát triển, giá bất động sản những khu vực như xã Hoài Đức cũng có sự tăng trưởng rõ rệt.

Tại thời điểm tháng 6/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà đất, đặc biệt là phân khúc chung cư tại xã Hoài Đức được đăng tải khá rầm rộ, giá bán tương đối cao.

Đơn cử có thể kể đến căn chung cư, thiết kế 3 phòng ngủ, rộng 110m2 tại dự án Chung cư The Wisteria, đường 32, xã Hoài Đức hiện đang được rao bán với giá 7,5 tỷ đồng, tương đương 68,18 triệu đồng/m2.

Tại dự án The Flame Vine, đường Vành Đai 3.5, xã Hoài Đức, căn chung cư thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 76m2 hiện đang được chính chủ rao bán với giá 5,5 tỷ đồng, tương đương 72,37 triệu đồng/m2.

Căn  chung cư, thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 82m2 tại dự án Tân Việt Tower, đường Quốc lộ 32, xã Hoài Đức hiện đang được rao bán với giá 3,5 tỷ đồng, tương đương 42,68 triệu đồng/m2.

Như vậy, sau thời điểm sáp nhập, giá nhà trên địa bàn xã Hoài Đức mới được hình thành từ huyện Hoài Đức cũ hiện đã thiết lập giá mới, trong đó giá chung cư cũng đã thiết lập mặt bằng giá dao động phổ biến từ 40-90 triệu đồng/m2.

'Nâng tầm' căn hộ chung cư nhờ những ý tưởng thiết kế nội thất phòng khách này

GĐXH - Phòng khách được coi là "bộ mặt" của cả căn nhà, nơi thể hiện rõ nét gu thẩm mỹ và phong cách sống của gia chủ. Hãy khám phá những thiết kế nội thất phòng khách chung cư đẹp và tối ưu không gian sống dưới đây để sẵn sàng làm mới tổ ấm của bạn.

Tòa chung cư mini trên trục đường Đại Lộ Thăng Long, Hà Nội thiết lập mặt bằng giá mới

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá tòa chung cư mini trên trục đường Đại Lộ Thăng Long đã tăng mạnh khi tuyến đường sắt đô thị số 5 được khởi công xây dựng từ tháng 12/2025.

Tòa chung cư mini trên trục đường Đại Lộ Thăng Long, Hà Nội thiết lập mặt bằng giá mới

Giá chung cư trên trục đường Đại Lộ Thăng Long, Hà Nội chạm ngưỡng 100 triệu đồng/m2, GĐXH cập nhật

Bất ngờ trước giá tòa chung cư mini trục đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội khi tuyến đường sắt đô thị số 5 khởi động

Diễn biến giá chung cư trục đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội khi tuyến đường sắt đô thị số 5 khởi động

Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại phường Phú Lương tháng 4/2026

Giá xe Suzuki Fronx giảm mạnh, thấp kỷ lục, SUV hạng A rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10

GĐXH - Giá xe Suzuki Fronx giảm mạnh bởi nhiều đại lý Suzuki điều chỉnh giá sâu cho mẫu Fronx, đưa phiên bản tiêu chuẩn xuống mức 430 triệu đồng.

Tỷ giá USD hôm nay 1/6: Đồng Đô la Mỹ giảm cả khối ngân hàng và chợ đen

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ hai ngày 1/6/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.

Giá bạc hôm nay 1/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng bao nhiêu?

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá bạc hôm nay ngày 1/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ có sự phục hồi nhẹ, giá bán quanh vùng 78-79 triệu đồng/kg.

Hatchback điện giá 160 triệu đồng thiết kế nhỏ gọn, đi hơn 300km/1 lần sạc, rẻ hơn Hyundai Grand i10 khách hàng chắc chắn hài lòng nếu về Việt Nam

GĐXH - Hatchback điện được nâng cấp mạnh về quãng đường di chuyển, lần đầu hỗ trợ sạc nhanh DC, hứa hẹn cải thiện đáng kể trải nghiệm sử dụng trong khi giá bán chỉ từ khoảng 163 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 1/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji biến động

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và nhẫn vẫn tuột mốc 160 triệu đồng/lượng.

Xe máy điện giá 18 triệu đồng thiết kế mềm mại, chạy 80km/lần sạc, tải trọng lớn bán ở Việt Nam hấp dẫn người mua

GĐXH - Xe máy điện thiết kế mềm mại, động cơ 1.500W, quãng đường khoảng 80km/lần sạc và nhiều tiện ích phục vụ đi lại đô thị.

Giá iPhone 17 Pro Max giảm sốc, rẻ chưa từng có, cơ hội cực tốt cho người mua

GĐXH - Giá iPhone 17 Pro Max giảm chỉ còn 35,7 triệu đồng cho phiên bản 256GB, mức giá này thấp hơn 1,3 triệu đồng so với tháng trước và rẻ hơn 2,3 triệu đồng so với giá niêm yết.

Xe ga giá 28,8 triệu đồng bán ở Việt Nam phong cách sang trọng, khóa Smart Key, phun xăng điện tử, rẻ hơn Vision phù hợp chị em đi trong đô thị

GĐXH - Xe ga đang thu hút người dùng trẻ nhờ thiết kế bo tròn phong cách châu Âu, động cơ phun xăng điện tử tiết kiệm nhiên liệu cùng nhiều tiện ích hiện đại.

SUV hạng C hybrid giá 472 triệu đồng phong cách thể thao, công nghệ hiện đại, nội thất siêu rộng hơn cả Mazda CX-5, rẻ nhất phân khúc cực dễ tiếp cận

GĐXH - SUV hạng C hybrid vừa ra mắt với giá chỉ từ 472 triệu đồng nhưng lại sở hữu kích thước lớn, công nghệ hiện đại cùng hệ thống truyền động hybrid tiết kiệm nhiên liệu, đủ sức khiến Mazda CX-5, Hyundai Tucson ‘toát mồ hôi’.

Xe máy điện giá 27,8 triệu đồng gu thiết kế hiện đại, đi 100 km/lần sạc, màn 7 inch, rẻ hơn Vision dễ dàng đi trong đô thị

GĐXH - Xe máy điện ấn tượng nhờ thiết kế nhỏ gọn, nhiều công nghệ hiện đại cùng khả năng di chuyển tới 100 km sau mỗi lần sạc đầy.

Trải nghiệm xe máy điện giá 16,5 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế tân cổ điển, đi 80km/lần sạc, rẻ hơn Wave Alpha chị em nhìn là mê

GĐXH - Xe máy điện thiết kế tân cổ điển mềm mại, quãng đường khoảng 80km/lần sạc cùng mức giá dễ tiếp cận chỉ khoảng 16,5 triệu đồng.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá biệt thự, liền kề tại xã Hoài Đức tháng 5/2026

Xe máy điện giá 18 triệu đồng thiết kế mềm mại, chạy 80km/lần sạc, tải trọng lớn bán ở Việt Nam hấp dẫn người mua

Xe máy điện giá 27,8 triệu đồng gu thiết kế hiện đại, đi 100 km/lần sạc, màn 7 inch, rẻ hơn Vision dễ dàng đi trong đô thị

Xe ga giá 28,8 triệu đồng bán ở Việt Nam phong cách sang trọng, khóa Smart Key, phun xăng điện tử, rẻ hơn Vision phù hợp chị em đi trong đô thị

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

