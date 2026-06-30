Vì sao người thông minh ít tranh cãi? 5 lý do tâm lý học lý giải hành vi của người có EQ cao
GĐXH - Không phải vì họ thiếu chính kiến hay ngại bày tỏ quan điểm. Theo các nghiên cứu tâm lý học, người thông minh thường biết kiểm soát cảm xúc, lắng nghe nhiều hơn và chỉ tham gia những cuộc tranh luận thực sự cần thiết. Đây cũng là những đặc điểm giúp họ xây dựng các mối quan hệ bền vững và giảm căng thẳng trong cuộc sống.
Không phải lạnh lùng, 3 cung hoàng đạo này chỉ là quá cẩn trọng trong các mối quan hệGia đình - 3 giờ trước
GĐXH - Những cung hoàng đạo dưới đây luôn thận trọng trong giao tiếp và kết bạn, chỉ lựa chọn những người thực sự phù hợp để xây dựng mối quan hệ lâu dài.
Giữ chặt 2,7 tỷ đồng không chia cho con cái, cụ bà có cuộc sống tuổi già vừa an nhàn vừa hạnh phúcGia đình - 4 giờ trước
GĐXH - Tuổi già, sở hữu khoản tiết kiệm khoảng 2,3 tỷ đồng cùng lương hưu ổn định, bà đã đưa ra quyết định tài chính khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Một gia đình dễ rơi vào cảnh bất an nếu cha mẹ sau tuổi 60 vẫn ở trong 3 trạng thái nàyGia đình - 7 giờ trước
GĐXH - Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần con cháu đông đủ là tuổi già sẽ an yên. Nhưng trên thực tế, điều khiến không ít gia đình trăn trở lại là khi cha mẹ đã ngoài 60 tuổi mà vẫn phải lao lực, sống thiếu cảm giác an toàn về tài chính hoặc luôn dè dặt trong chính ngôi nhà của mình. Ba trạng thái dưới đây có thể là dấu hiệu cho thấy tuổi già chưa thực sự nhẹ nhõm như mong muốn.
5 điều nhiều người nghỉ hưu rồi mới nhận ra mình chưa kịp chuẩn bịGia đình - 17 giờ trước
GĐXH - Nhiều người dành không ít thời gian để chuẩn bị cho ngày nghỉ hưu bằng kế hoạch tài chính hay các thủ tục cần thiết. Thế nhưng, khi chính thức bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời, không ít người lại bất ngờ trước những thay đổi về tâm lý, nhịp sống và các mối quan hệ. Có những điều tưởng chừng rất nhỏ nhưng nếu chuẩn bị từ sớm sẽ giúp tuổi hưu trở nên nhẹ nhàng, bình yên và ý nghĩa hơn.
Muốn con rể, con dâu ngày càng quý mến, người lớn tuổi đừng phạm 2 điều nàyGia đình - 18 giờ trước
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Cha nghèo cấm con làm thêm suốt 4 năm đại học, ngày tốt nghiệp cả hai mới nhận ra sai lầm quá muộnGia đình - 20 giờ trước
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Gia đình giàu có không chỉ nhờ kiếm nhiều tiền: 10 nguyên tắc đơn giản giúp cuộc sống ngày càng hạnh phúcGia đình - 21 giờ trước
GĐXH - Sự sung túc của một gia đình không chỉ đến từ thu nhập mà còn được vun đắp bằng những thói quen tích cực mỗi ngày. Từ cách quản lý tài chính, nuôi dạy con đến giữ gìn sự gắn kết, những nguyên tắc đơn giản này có thể tạo nên nền tảng cho một cuộc sống bền vững.
Con dâu chuyển khoản biếu tiền, người khôn ngoan hiếm khi chỉ đáp 'cảm ơn': 3 cách đáp lại giúp tình cảm thêm gắn bóGia đình - 21 giờ trước
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Đàn ông khó lòng làm ngơ trước 3 con giáp nữ này, gặp một lần là nhớ mãiGia đình - 22 giờ trước
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Người có tâm địa xấu thường thích hỏi 3 chuyện này về bạn: Gặp kiểu người này, tránh càng xa càng tốtThâm cung bí sử
GĐXH - Trong cuộc sống, có những người vừa quen đã liên tục hỏi về các mối quan hệ, chuyện gia đình hay thu nhập của bạn. Những câu hỏi tưởng như vô tình ấy đôi khi lại tiết lộ động cơ không hề đơn giản phía sau.