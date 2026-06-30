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Vì sao người thông minh ít tranh cãi? 5 lý do tâm lý học lý giải hành vi của người có EQ cao

Thứ ba, 12:31 30/06/2026 | Gia đình
Bảo An
Bảo An
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GĐXH - Không phải vì họ thiếu chính kiến hay ngại bày tỏ quan điểm. Theo các nghiên cứu tâm lý học, người thông minh thường biết kiểm soát cảm xúc, lắng nghe nhiều hơn và chỉ tham gia những cuộc tranh luận thực sự cần thiết. Đây cũng là những đặc điểm giúp họ xây dựng các mối quan hệ bền vững và giảm căng thẳng trong cuộc sống.

Vì sao người thông minh ít tranh cãi? 5 lý do tâm lý học lý giải hành vi của người có EQ cao - Ảnh 2.

Người thông minh thường ưu tiên lắng nghe, kiểm soát cảm xúc và tránh những cuộc tranh cãi không cần thiết.

Vì sao người thông minh ít tranh cãi? 5 lý do tâm lý học lý giải hành vi của người có EQ cao - Ảnh 2.Nhiều mối quan hệ rạn nứt chỉ vì tiền bạc: 3 điều nên cân nhắc trước khi cho vay

GĐXH - Cho người thân vay tiền là quyết định không hề dễ dàng. Giữa tình cảm và tài chính, nhiều người mong muốn giúp đỡ nhưng lại lo ngại những rắc rối có thể phát sinh về sau. Trước khi mở ví vì tình thân, có 3 sự thật thực tế mà ai cũng nên cân nhắc để vừa hỗ trợ được người thân, vừa tránh những mâu thuẫn không đáng có.

 

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Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
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