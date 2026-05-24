Vị trí đặt bàn thờ chung cư nhỏ: Làm sao để không phạm đại kỵ?

Lưu ý khi đặt bàn thờ chung cư

Vị trí

Thường thì một căn hộ chung cư gồm có không gian dành cho phòng khách, phòng ngủ, nhà tắm, nhà vệ sinh, phòng bếp, ban công và không có không gian phòng thờ riêng. Bởi thế, bàn thờ nhà chung cư sẽ được sắp đặt ở ngay không gian phòng khách.

Khi đặt bàn thờ chung cư, các bạn phải lưu ý một số điều sau: Tránh đặt bàn thờ gần bếp, nhà vệ sinh. Tránh đặt bàn thờ đối diện với cửa ra vào. Không đặt bàn thờ ở nơi đi lại nhiều. Nên thiết kế một vách ngăn để tạo ra không gian riêng cho bàn thờ.

Không nên đặt bàn thờ tại nơi có ánh nắng và gió thổi, vì nơi thờ cúng cần tịnh. Không để gương đối diện với bàn thờ, bởi theo phong thủy thì gương dễ tích tụ năng lượng xấu, ảnh hưởng lớn đến tài lộc, sức khỏe.

Nếu nhà nhỏ, bàn thờ chung cư thường đặt cạnh khu vực ban công, bạn có thể dùng thêm mành trúc. Khi cần thắp hương thì kéo mành lên, lúc bình thường có thể kéo xuống để mọi hoạt động trong gia đình không ảnh hưởng đến yếu tố tĩnh âm của bàn thờ.

Ngoài ra, trên thị trường hiện nay cũng đã bán bàn thờ có cửa lùa giống như một chiếc tủ với chiều cao kịch trần. Lúc không thắp thương, cửa lùa luôn đóng, nhìn tương tự tủ trang trí. Khi gia chủ làm lễ, chỉ cần kéo cửa sang 02 bên.

Hướng đặt bàn thờ

Hướng đặt bàn thờ cho căn hộ chung cư cũng đặc biệt quan trọng, bởi nó ảnh hưởng đến hung – cát – tài lộc. Đặt bàn thờ theo hướng tốt chắc chắn sẽ mang tới cho bạn tiền của và sức khỏe. Nếu đặt bàn thờ sai hướng, rất có thể nó ảnh hưởng đến hạnh phúc và tài lộc của gia đình. Vì thế, chủ nhà nên chọn những hướng sau: Diên Niên, Sinh Khí, Thiên Y, Phục vị để mang lại may mắn.

Hướng Sinh Khí: Giúp mang lại cho gia đình nhiều cát lợi, hanh thông trong công việc, vượng khí luôn dồi dào.

Hướng Thiên Y: Mang đến cho bạn sự đổi mới, phát triển mạnh mẽ và bình an.

Hướng Diên Niên: Chính là hướng Phước Đức, giúp tình duyên thuận lợi, tình cảm gia đình bạn luôn gắn kết.

Hướng Phục Vị: Mang lại cho gia đình sự may mắn, gia đạo luôn bình an, công danh sự nghiệp thăng tiến.

4 hướng vừa nêu trên là 4 khí vượng trong phong thủy Bát Trạch, rất thích hợp để gia chủ đặt bàn thờ chung cư. Tuy nhiên, bạn cũng nên tìm hiểu xem mệnh mình thuộc Tây Tứ Trạch hay Đông Tứ Trạch.

Mệnh Đông Tứ Trạch: Đặt theo Bắc, Nam, Đông, Đông Nam.

Mệnh Tây Tứ Trạch: Đặt theo hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc.

Kích thước bàn thờ chung cư

Ngoài việc chú ý đến vị trí và hướng đặt bàn thờ, gia chủ cũng phải quan tâm đến kích thước của bàn thờ sao cho hợp phong thủy.

Đối với bàn thờ chung cư, sử dụng kích thước bàn thờ nhỏ vừa phải là hoàn toàn phù hợp. Kích thước tối ưu đối với bàn thờ chung cư treo tường thường là: Chiều dài 610mm, chiều rộng 107m – tương sinh với cung Quý Tỵ.

Ngoài kích thước trên, chủ nhà có thể lựa chọn kích thước theo hướng dẫn dưới đây:

Sâu 480mm × rộng 810m: Mang ý nghĩa tài vượng.

Sâu 560mm x rộng 810mm: Tương ứng với cung Thần tài – tài vượng.

Sâu 560mm x rộng 950mm: mang ý nghĩa tài vượng.

Sâu 610mm x rộng 1070mm: Đại diện cho tài lộc, sinh quý tử.

Sâu 560mm x rộng 610mm: Tượng trưng tài lộc – vận khí.

Chất liệu làm bàn thờ

Việc lựa chọn chất liệu, kiểu dáng và hoa văn cho bàn thờ tùy thuộc vào ngân sách của mỗi nhà. Các chất liệu thường được các chủ nhà sử dụng để làm bàn thờ là gỗ lim, gỗ hương, gỗ mít…

Tuy nhiên, các gia chủ tuyệt đối không dùng gỗ đã qua sử dụng để làm bàn thờ. Bàn thờ phải được thiết kế từ gỗ mới hoàn toàn.

Cách bài trí bàn thờ hợp lý

Chọn đồ thờ cúng, lắp đặt như thế nào đúng vị trí cũng ảnh hưởng đến hạnh phúc và tài lộc của gia đình. Sau đây là những lưu ý cần nhớ để có thể bày biện bàn thờ chung cư đẹp và hợp phong thủy nhất:

Nếu gia chủ thờ Phật thì ảnh Phật phải treo ở trên cao, sau đó đến bài vị hoặc di ảnh của tổ tiên.

Đối với người chưa lập gia đình, thông thường có một bát hương trên bàn thờ để thờ cúng thổ công. Còn lại các gia đình thì đa phần có 2 bát hương: Thờ cúng thần linh, thổ địa và thờ cúng gia tiên.

Đặc biệt, bạn phải thường xuyên lau dọn bàn thờ sạch sẽ. Thắp nhang thường xuyên cũng như là bật đèn sáng để thu hút vận may vào nhà. Các bạn có thể sử dụng đèn màu vàng ấm, tạo sự ấm cúng và cũng không làm cho khu vực bàn thờ chói sáng quá.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

