Cây phong thủy để bàn làm việc cho tuổi Dậu theo từng niên mệnh mang lại bình an

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Cây hợp phong thủy tuổi Quý Dậu mệnh Kim (sinh năm 1929, 1984)

Mệnh Kim chỉ những gì là kim loại, cứng rắn, bền chắc, nằm ở trạng thái tĩnh và lạnh. Màu sắc tương ứng thuộc bản mệnh là màu ánh kim, trắng, xám, ghi, bạc.

Cây hợp tuổi Dậu mệnh Kim như: Cây ngọc ngân (cây cung điện vàng), cây trầu bà đế vương, cây lan chi (cây dây nhện), cây cọ Nhật…

Chọn cây cảnh văn phòng không chỉ đơn thuần là để làm đẹp không gian, mà còn là yếu tố phong thủy giúp sự nghiệp hanh thông.

Ngoài ra, bạn còn thể chọn các loại cây thuộc hành Thổ để tạo nên sự tương sinh trong phong thủy.

Cây hợp phong thủy tuổi Tân Dậu mệnh Mộc (1981)

Mệnh Mộc là hiện thân của màu xanh bao trùm Trái Đất, đại diện cho cây cỏ, thân gỗ nói chung. Mộc thể hiện sự dẻo dai nhưng cũng vững chắc, cùng với sức sống, sự sinh sôi của hành tinh.

Theo phong thủy Tam Nguyên, cây phong thủy cho người tuổi Dậu mệnh Mộc là cây có màu xanh lá như cây trầu bà, cây phát tài, cây vạn niên thanh, cây kim ngân, cây sen đá xanh…Tránh chọn những loại cây có màu trắng hoặc ghi vì chúng thuộc Kim khắc Mộc.

Cây hợp phong thủy tuổi Ất Dậu mệnh Thủy (sinh năm 1945, 2005)

Trong tự nhiên, tất cả những gì là nước đều là thủy, như: sông, ngòi, khe, suối, biển... Nước chiếm 3/4 cấu tạo của trái đất mà chúng ta đang sinh sống. Vì vậy mà đây là một nguyên tố quan trọng, có liên quan đến mọi thứ.

Người tuổi Ất Dậu mệnh Thủy có thể mua cây phát tài, cây lưỡi hổ, cây ngọc ngân, cây lộc nhung, cây vạn tuế, cay sung, các dòng cây tùng…

Người mệnh Thủy cũng hợp với những loại cây có lá, thân hoặc hoa sở hữu màu xanh dương hoặc màu trắng, ghi, xám, những màu sắc này được xem là gia tăng thêm điềm lành trong phong thủy.

Người tuổi Ất Dậu mệnh Thủy có thể mua cây phát tài, cây lưỡi hổ, cây ngọc ngân, cây lộc nhung, cây vạn tuế, cay sung, các dòng cây tùng…

Bên cạnh đó, tuổi Ất Dậu có thể trồng cây cảnh thủy sinh hoặc những cây thuộc mệnh Kim (do Kim sinh Thủy) để hỗ trợ cho bản mệnh của mình.

Cây hợp phong thủy tuổi Đinh Dậu mệnh Hỏa (sinh năm 1957, 2017)

Trong ngũ hành, Hỏa là "Viêm Thượng": "Viêm" là nóng, là nhiệt. "Thượng" là lên cao. Vì thế, mệnh Hỏa có tính ấm, hướng thiên, trừ âm (lạnh), đốt cháy kim loại (mệnh Kim).

Theo quan niệm phong thủy, người mang mệnh Hỏa rất hợp với màu đỏ, cam (lửa cháy) và xanh lá (theo Ngũ hành tương sinh thì Mộc sinh Hỏa). Các cây hợp tuổi Đinh Dậu, mệnh Hỏa:

Cây hồng môn: Sắc đỏ rực rỡ mang đến vượng khí, tài lộc và sự nhiệt huyết.

Cây phú quý: Lá có viền đỏ nổi bật, tượng trưng cho sự phú quý, giàu sang.

Cây vạn lộc: Lá pha sắc đỏ, hồng và xanh, biểu tượng của sự may mắn và phát tài.

Theo quan niệm phong thủy, người mang mệnh Hỏa rất hợp với màu đỏ, cam (lửa cháy) và xanh lá (theo Ngũ hành tương sinh thì Mộc sinh Hỏa).

Cây Cây trầu bà đế vương đỏ: Mang sắc đỏ quyền lực, giúp trừ tà và thu hút tài lộc.

Cây kim tiền: Thân lá xanh mướt, đại diện cho tiền tài và sự thăng tiến.

Mệnh Hỏa kị nhất mệnh Thủy nên gia chủ tránh mua cây cảnh có màu xanh dương, đen vì những cây có màu sắc này có thể sẽ không mang lại may mắn.

Cây hợp phong thủy tuổi Kỷ Dậu mệnh Thổ (1969)

Mệnh Thổ là nguồn sinh sôi của vạn vật, biểu thị tính đầy đặn, ôn hòa của đất, khoác lên màu vàng, nâu, là nơi chứa đựng, nuôi dưỡng.

Lựa chọn cây cho người mệnh Thổ các bạn cũng nên chú ý lựa chọn các loại cây có đặc tính đặc trưng như ưa nước ưa sáng. Người tuổi Kỷ Dậu có mệnh Thổ nên chọn những cây cảnh có màu nâu hoặc vàng hoặc màu đỏ

Lựa chọn cây cho người mệnh Thổ các bạn cũng nên chú ý lựa chọn các loại cây có đặc tính đặc trưng như ưa nước ưa sáng.

Một số cây phù hợp cho người tuổi Dậu mệnh Thổ như cây lưỡi hổ, cây lan hồ điệp, cây vạn niên thanh, cây sen đá nâu (sen đá socola), cây ngũ bì gia, cây trầu bà, cây lan quân tử, cây phong lộc, cây hồng môn, cây vạn lộc, cây đa búp đỏ…

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Cây phong thủy để bàn cho người tuổi Thân giúp sự nghiệp thăng tiến GĐXH - Bài viết này sẽ bật mí cho bạn những loại cây để bàn làm việc hợp mệnh nhất, giúp người tuổi Thân tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc.