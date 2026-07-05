Cách kiểm tra phong thủy hướng nhà tốt xấu chính xác mang bình an và may mắn

Xác định rõ chủ nhà, năm sinh và mệnh quái

Theo kiến trúc nhà Việt, trong quá trình xem phong thủy nhà ở, bước đầu tiên và quan trọng nhất chính là xác định đúng chủ nhà, năm sinh âm lịch và mệnh quái của người đó. Đây là nền tảng cốt lõi, bởi toàn bộ việc luận hướng nhà, an sao, xét cát – hung đều lấy chủ nhà làm trung tâm.

Nếu xác định sai chủ nhà ngay từ đầu thì dù các bước phía sau có đúng phương pháp đến đâu, kết quả vẫn sẽ không phản ánh đúng thực tế vận khí của ngôi nhà.

Trong quá trình xem phong thủy nhà ở, bước đầu tiên và quan trọng nhất chính là xác định đúng chủ nhà, năm sinh âm lịch và mệnh quái của người đó.

Trước hết, cần xác định rõ ai là chủ nhà thực sự về mặt phong thủy, đồng thời phân biệt rõ nam hay nữ, bởi mệnh quái của nam và nữ hoàn toàn khác nhau dù cùng năm sinh. Sau đó, quy đổi năm sinh âm lịch sang mệnh quái: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Mệnh quái này là căn cứ để xét hướng hợp – kỵ cũng như mức độ ảnh hưởng của các sao phong thủy.

Xác định hướng cửa chính của căn nhà

Trên thực tế, rất nhiều người thường nhầm lẫn giữa hướng nhà và hướng cửa chính, trong khi đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Hướng nhà được hiểu là hướng của đường thẳng vuông góc đi qua tâm nhà, phản ánh trục chính của toàn bộ ngôi nhà. Còn hướng cửa là hướng nối từ tâm nhà đến trung điểm của cửa, bao gồm cả cửa chính và cửa phụ.

Tuy nhiên, trong thực tế xây dựng hiện nay, đặc biệt với các dạng nhà ống phổ biến, hướng nhà và hướng cửa thường trùng nhau, vì vậy việc xác định hướng sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Hướng nhà được hiểu là hướng của đường thẳng vuông góc đi qua tâm nhà, phản ánh trục chính của toàn bộ ngôi nhà.

Dù vậy, trong trường phái Phong Thủy Bát Trạch, khi luận đoán phong thủy nhà ở, điều quan trọng nhất vẫn là xem vị trí mở cửa, bao gồm cửa chính và cửa phụ, có rơi vào cung tốt so với mệnh quái của chủ nhà hay không, bởi cửa chính chính là nơi đón và dẫn khí vào toàn bộ ngôi nhà.

Riêng đối với căn hộ chung cư, hướng nhà được xác định theo hướng cửa chính ra vào, bởi nguyên tắc "người đi khí theo". Ban công trong trường hợp này chỉ được xem như một cửa sổ lớn, có tác dụng thông thoáng và lấy ánh sáng, chứ không dùng để tính hướng nhà trong phong thủy.

Xác định tâm nhà

Tâm nhà chính là trọng tâm của mặt bằng ngôi nhà đó, giống như trọng tâm của một hình đa giác bất kì. Cần phân biệt rõ tâm nhà và tâm đất là khác nhau. Vì ngôi nhà chỉ là 1 phần trên một mảnh đất nên khi ta xét tâm nhà thì chỉ tính riêng ngôi nhà đó mà thôi.

Tâm nhà chính là trọng tâm của mặt bằng ngôi nhà đó, giống như trọng tâm của một hình đa giác bất kì.

Cách làm đơn giản như sau: Bạn hãy lấy 1 tờ giấy ô ly (khổ giấy học sinh hay viết) mỗi ô trong đó là 1cm tương ứng với 1m thực thế sau đó bạn hãy đo lại chiều dài, rộng nhà thực tế sau đó vẽ lại vào tờ giấy ô ly đó.

Ví dụ: Nhà bạn dài 20m tương ứng với 20 ô, rộng 5m tương ứng với 5 ô, sau đó bạn hãy áp dụng các cách xác định tâm nhà như đồ hình bên trên. Làm theo cách này sẽ đảm bảo đúng tỉ lệ kích thước thực tế của căn nhà.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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