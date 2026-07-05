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Cách chọn cây để bàn cho tuổi Hợi giúp tiền tài rực rỡ năm 2026

Chủ nhật, 07:00 05/07/2026 | Phong thủy
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
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GĐXH - Theo phong thủy, mỗi người đều mang một vận mệnh khác nhau, chọn một loại cây để bàn cho người tuổi Hợi sẽ tránh được những điều không mong muốn và giúp cho người đó luôn gặp may.

Cây để bàn cho tuổi Kỷ Hợi 1959

Theo Ngũ hành trong phong thủy Tam Nguyên, người tuổi Kỷ Hợi mang mệnh Mộc, do đó khi chọn cây để bạn thì chỉ nên chọn những loại cây màu xanh sẽ hút tài lộc, vạn sự như ý, công việc luôn ổn định và phát triển.

Ngoài ra, có thể chọn cây để bàn mệnh Thủy. Vì thể loại cây tốt nhất cho người tuổi Kỷ Hợi là cây ngọc bích.

Cây để bàn cho tuổi Tân Hợi 1971

Những người tuổi Tân Hợi mang mệnh Kim. Khi chọn cây để bàn cho người tuổi Hợi sinh năm 1971 nên chọn cây có màu trắng ở lá hoặc hoa rất hợp cho người mệnh này.

Cách chọn cây để bàn cho tuổi Hợi giúp tiền tài rực rỡ năm 2026 - Ảnh 1.

Cây bạch mã hoàng tử này với lá màu xanh viền trắng cùng với màu trắng của thân cây, là chậu cây phù hợp dùng làm cây để bàn làm việc và trang trí văn phòng cho người tuổi 1971.

Hơn thế họ cũng hợp với những cây có màu nâu, vàng sẫm, gam màu này thuộc mệnh Thổ, mà Thổ sinh Kim sẽ giúp cho tuổi Tân Hợi 1971 luôn dồi dào sức khỏe, làm ăn phát đạt, may mắn trong cuộc sống.

Cây bạch mã hoàng tử này với lá màu xanh viền trắng cùng với màu trắng của thân cây, là chậu cây phù hợp dùng làm cây để bàn làm việc và trang trí văn phòng cho người tuổi 1971.

Cây để bàn làm việc cho tuổi Quý Hợi 1983

Những người tuổi Quý Hợi là mang mệnh thủy rất hợp với những loại cây có màu lá xanh mướt. Họ luôn có tính tình ôn hòa, dễ gần. Ngoài ra cũng có thể chọn cây để bàn có màu trắng, đây là gam màu của mệnh Kim. Theo ngũ hành thì Kim sinh Thủy giúp mệnh Thủy có căn cơ thêm vững chắc hơn.

Cách chọn cây để bàn cho tuổi Hợi giúp tiền tài rực rỡ năm 2026 - Ảnh 2.

Cây lan ý là sự lựa chọn phù hợp cho tuổi Quý Hợi 1983.

Cây lan ý là sự lựa chọn phù hợp cho tuổi Quý Hợi 1983. Lan ý có lá màu xanh mướt rất đẹp mắt, hoa màu trắng sự kết hợp màu trắng xanh giúp tuổi 1983 thêm nhiều tài lộc, công danh thuận lợi, thăng tiến nhanh.

Cây để bàn làm việc cho tuổi Ất Hợi 1995

Tuổi Ất Hợi là những người thuộc mệnh Hỏa, tính tình khá là tốt bụng nhưng đôi khi lại khá cứng rắn cục cằn. Tuổi Ất Hợi nên chọn những cây có tông màu đỏ, vàng, hồng sẽ giúp cho sự nghiệp của Ất Hợi luôn thuận buồm xuôi gió, cuộc sống gia đình êm ấm.

Cây hồng môn là sự lựa chọn hoàn hảo cho người mệnh Hỏa. Cây có màu hoa đỏ hồng thuộc tông màu nóng giúp vượng cho người mệnh Hỏa.

Cách chọn cây để bàn cho tuổi Hợi giúp tiền tài rực rỡ năm 2026 - Ảnh 3.

Cây hồng môn là sự lựa chọn hoàn hảo cho người mệnh Hỏa.

Tuyệt đối không được để bàn những loại cây có màu lá xanh mướt vì màu này thuộc mệnh Thủy, mà Thủy thì khắc Hỏa sẽ khiến Ất Hợi liên tục xảy ra sự cố điềm xui mọi việc đều không thuận lợi, sự nghiệp và gia đình đều sẽ sa sút.

Cây để bàn cho tuổi Đinh Hợi (1947, 2007)

Người tuổi Đinh Hợi là mệnh Thổ. Bởi vậy nếu bạn thuộc mệnh này hãy chọn cho mình cây để bàn có màu vàng sậm hoặc màu nâu.

Đây là những tông màu giúp cho mệnh Thổ luôn gặp nhiều may mắn, tiền vào như nước, công danh thăng tiến.

Đinh Hợi có thể chọn Sen đá nâu với tông màu lá là xanh nâu để bàn làm việc vừa hợp mệnh lại nhỏ nhắn xinh xắn là vật dụng thiết kế bàn làm việc thêm độc đáo.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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