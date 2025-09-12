Video: Hồ Quỳnh Hương hát ru con gây sốt mạng xã hội vì giọng hát êm ái, truyền cảm
GĐXH - Hồ Quỳnh Hương chia sẻ video ẵm và hát ru cho con trai ngủ thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận khen ngợi.
Mới đây, trên trang cá nhân ca sĩ Hồ Quỳnh Hương chia sẻ video ẵm con trai và hát ru cho con ngủ.
Lời bài hát quen thuộc như: "Cái còn đi đón cơn mưa/tối tăm mù mịt ai đưa còn về… hay Công cha như núi Thái Sơn/nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra…". Những lời bài hát mang âm hưởng dịu dàng, sâu lắng, vỗ về giấc ngủ con một cách trọn vẹn.
Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương bày tỏ cảm xúc: "Lời mẹ ru con, con thấm trong từng tế bào. Giờ mỗi tối con đều hát lại những lời ru ngọt ngào đó cho con trai của con. Trên đường đời chúng con và các cháu luôn có tình thương yêu của mẹ. Cảm tạ đã cho con được biết tình mẫu tử lớn lao đến như vậy".
Video: Hồ Quỳnh Hương hát ru cho con trai (Nguồn: FBNV)
Đoạn video nhanh chóng lan tỏa, thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận khen ngợi. Nhiều khán giả bày tỏ xúc động trước hình ảnh mẫu tử thiêng liêng, khen con trai Hồ Quỳnh Hương càng lớn càng kháu khỉnh.
Một số bình luận dưới bài đăng của ca sĩ: "Em Hồ Quỳnh Hương hát ru con quá ngọt ngào và tình cảm. Bé rất may mắn có được người mẹ quá tuyệt vời. Chúc bé hay ăn chóng lớn ngoan ngoãn, chúc hai mẹ con mãi bình an và hạnh phúc bên gia đình nhé. Yêu 2 mẹ con em"; "Tình mẫu tử thiêng liêng, nghe chị Hương hát mà thấy xúc động quá!", "Hai mẹ con yêu quá .trộm vía em bé rất đẹp", "Rất cảm động nè Hồ Quỳnh Hương, mình khóc rồi"...
Bé Táo là con trai đầu lòng của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương và doanh nhân Hoàng Công Thành. Trong đám cưới diễn ra vào giữa tháng 5/2025, tại Đảo Rều (Quảng Ninh), nữ ca sĩ bất ngờ công bố con trai 2 tuổi tên Táo. Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương và doanh nhân Hoàng Công Thành đã có 5 năm yêu nhau và con chung trước khi tổ chức hôn lễ đầy cảm xúc.
Quý tử nhà Hồ Quỳnh Hương được nhận xét khôi ngô, tuấn tú, gương mặt là "bản sao" của bố.
Sau đám cưới, Hồ Quỳnh Hương dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Nữ ca sĩ thỉnh thoảng cập nhật hình ảnh con trai trên trang cá nhân và hạn chế chia sẻ về cuộc sống riêng tư.
Hồ Quỳnh Hương (sinh năm 1980, tại Hạ Long, Quảng Ninh). Năm 2013, cô tốt nghiệp thủ khoa thanh nhạc Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Nữ ca sĩ có nhiều bản hit như Anh, Có nhau trọn đời, Honey, Bức thư tình thứ hai, Vũ điệu hoang dã. Cô từng tổ chức concert Sắc màu (2011) - liveshow được xem là đỉnh cao sự nghiệp của cô.
Hiện ca sĩ Hồ Quỳnh Hương vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, thường xuyên tham gia nhiều chương trình từ Bắc vào Nam.
