Video: Kinh hoàng cơn lũ ống cuồn cuộn ở Khánh Hòa

Thứ ba, 10:55 16/09/2025 | Thời sự
GĐXH - Dòng lũ ống cuồn cuộn sau cơn mưa lớn chiều 15/9 đã tàn phá nhiều diện tích hoa màu ở Khánh Hòa. Nhiều hộ gia đình chỉ kịp di dời một số tài sản khỏi khu vực thấp trũng.

Chia sẻ trên VTC News, ông Đoàn Văn Hùng (Bí thư Đảng ủy xã Lâm Sơn, tỉnh Khánh Hòa) cho biết, ngày 15/9 trên địa bàn xã đã xảy ra mưa lớn, khiến nước từ các sông, suối đổ về ào ạt. Tuy không gây thiệt hại về người nhưng nước lũ đã làm sạt lở hai bên bờ suối Gia Chiêu và tàn phá nhiều diện tích hoa màu.

"Hiện nay nước đã rút. Các lực lượng của xã với khoảng 100 người gồm công an, bộ đội, dân quân đang khẩn trương hỗ trợ Nhân dân khắc phục thiệt hại", ông Hùng nói.

Video: Kinh hoàng cơn lũ ống cuồn cuộn ở Khánh Hòa (Nguồn: VTC News)

Theo người dân kể lại, vào chiều cùng ngày, nước từ trên núi đổ xuống rất nhanh, chỉ chốc lát suối đã đầy ắp, cuốn phăng nhiều gốc cây. Nhiều hộ gia đình chỉ kịp di dời một số tài sản khỏi khu vực thấp trũng.

Chính quyền địa phương đã nhanh chóng triển khai lực lượng túc trực tại các cầu tràn để cảnh báo, ngăn không cho người dân qua lại. Đồng thời hỗ trợ người dân vận chuyển tài sản, vật dụng ra khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

Video: Kinh hoàng cơn lũ ống cuồn cuộn ở Khánh Hòa - Ảnh 1.

Theo người dân địa phương, nước từ trên núi đổ xuống rất nhanh, chỉ chốc lát suối đã đầy ắp, cuốn phăng nhiều gốc cây (ảnh cắt từ clip).

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, thời tiết hôm nay tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ trong đó có tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ, riêng phía Nam gió Tây Nam cấp 2-3.

Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cảnh báo mưa to khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất sườn đồi núi; ngập úng vùng trũng thấp, khu đô thị.

L.Vũ (th)
