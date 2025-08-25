Danh sách chi tiết các địa điểm nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong ngày 25/8
GĐXH - Trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị.
Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong 13 giờ qua (từ 00 giờ đến 13 giờ ngày 25/8), khu vực các tỉnh Phú Thọ, Quảng Ninh và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to. Cụ thể như: An Bình 53,4mm (Phú Thọ); Phong Cốc 94mm (Quảng Ninh); Bái Thượng 123,4mm (Thanh Hoá); Thủy điện Hủa Na 90,6mm (Nghệ An); Hồ Sông Rác 360mm, Kỳ Lâm 373,6mm (Hà Tĩnh); Hồ Sông Thai 310,4mm, Hồ Bẹ 288,4mm (Quảng Trị);...
Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.
Cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo: Trong 03-06 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Phú Thọ, Quảng Ninh, Quảng Trị có mưa từ 30-70mm, có nơi trên 100mm; Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa từ 70-120mm, có nơi trên 200mm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.
Cụ thể, tại Phú Thọ gồm các địa phương: An Bình, An Nghĩa, Bao La, Cao Dương, Cao Phong, Đại Đồng, Dũng Tiến, Hợp Kim, Kim Bôi, Lạc Lương, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Liên Sơn, Lương Sơn, Mai Châu, Mai Hạ, Mường Động, Mường Thàng, Mường Vang, Nật Sơn, Ngọc Sơn, Nhân Nghĩa, P. Kỳ Sơn, Pà Cò, Quyết Thắng, Tân Lạc, Thượng Cốc, Toàn Thắng, Yên Thủy, Yên Trị.
Quảng Ninh gồm: P. Bãi Cháy, P. Cao Xanh, P. Hà Lầm; P. Đông Mai, P. Hạ Long, P. Hà Tu, P. Hoành Bồ, P. Hồng Gai, P. Tuần Châu, P. Việt Hưng; Ba Chẽ, Đặc khu Vân Đồn, Kỳ Thượng, Lương Minh, P. An Sinh, P. Cẩm Phả, P. Cửa Ông, P. Đông Triều, P. Hà An, P. Hiệp Hòa, P. Hoàng Quế, P. Liên Hòa, P. Mạo Khê, P. Mông Dương, P. Phong Cốc, P. Quang Hanh, P. Quảng Yên.
Thanh Hóa: Như Thanh, Xuân Bình; Điền Quang, Đồng Lương, Hóa Quỳ, Linh Sơn, Mậu Lâm, Mường Mìn, Như Xuân, Sơn Điện, Thạch Lập, Thắng Lộc, Thiết Ống, Thường Xuân, Văn Nho, Văn Phú, Vạn Xuân, Xuân Chinh, Xuân Du, Xuân Thái, Yên Thọ; Bá Thước, Bát Mọt, Cẩm Tân, Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Cổ Lũng, Công Chính, Điền Lư, Giao An, Hiền Kiệt, Hồi Xuân, Hợp Tiến, Kiên Thọ, Luận Thành, Lương Sơn, Minh Sơn, Mường Chanh, Mường Lát, Mường Lý, Na Mèo, Nam Xuân, Ngọc Lặc, Ngọc Liên, Ngọc Trạo, Nguyệt Ấn, Nhi Sơn, Phú Lệ, Phú Xuân, Pù Luông, Pù Nhi, Quan Sơn, Quang Chiểu, Quý Lương, Sơn Thủy, Tam chung, Tam Lư, Tam Thanh, Tân Thành, Tây Đô, Thạch Bình, Thạch Quảng, Thanh Kỳ, Thanh Phong, Thanh Quân, Thành Vinh, Thiên Phủ, Thượng Ninh, Trung Hạ, Trung Lý, Trung Sơn, Trung Thành, Trường Lâm, Vân Du, Xuân Tín, Yên Khương, Yên Nhân, Yên Phú, Yên Thắng.
Ở Nghệ An gồm: Xuân Lâm; Bích Hào, Minh Hợp, Mường Chọng, Mường Lống, Nghĩa Hưng, Nhôn Mai, Quỳ Hợp, Tam Hợp, Thông Thụ, Tiền Phong, Vạn An; Anh Sơn, Anh Sơn Đông, Bắc Lý, Bạch Ngọc, Bình Chuẩn, Cam Phục, Châu Bình, Châu Hồng, Châu Khê, Châu Lộc, Châu Tiến, Chiêu Lưu, Con Cuông, Đại Đồng, Đông Hiếu, Giai Xuân, Hạnh Lâm, Hoa Quân, Hùng Chân, Huồi Tụ, Hữu Khuông, Hữu Kiệm, Keng Đu, Kim Bảng, Lượng Minh, Mậu Thạch, Môn Sơn, Mường Ham, Mường Quàng, Mường Típ, Mường Xén, Mỹ Lý, Na Loi, Na Ngoi, Nậm Cắn, Nga My, Nghĩa Đàn, Nghĩa Hành, Nghĩa Khánh, Nhân Hòa, P. Tây Hiếu, P. Thái Hòa, Quế Phong, Quỳ Châu, Sơn Lâm, Tam Đồng, Tam Quang, Tam Thái, Tân An, Tân Kỳ, Tân Phú, Thành Bình Thọ, Thuần Trung, Tiên Đồng, Tri Lễ, Tương Dương, Vĩnh Tường, Yên Hòa, Yên Na, Yên Xuân.
Tỉnh Hà Tĩnh gồm: Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Cổ Đạm, Đức Đồng, Đức Minh, Đức Quang, Đức Thọ, Hà Linh, Hồng Lộc, Hương Bình, Hương Đô, Hương Khê, Hương Phố, Hương Xuân, Kỳ Anh, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, Mai Hoa, Mai Phụ, P. Bắc Hồng Lĩnh, P. Hải Ninh, P. Hoành Sơn, P. Nam Hồng Lĩnh, P. Sông Trí, P. Vũng Áng, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Sơn Tiến, Thạch Khê, Thượng Đức, Trường Lưu, Tứ Mỹ, Tùng Lộc, Vũ Quang; Hương Sơn, Kim Hoa, Nghi Xuân, Phúc Trạch; Cẩm Duệ, Sơn Giang, Sơn Hồng, Sơn Kim 1, Thạch Xuân.
Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị gồm các xã, phường: Bắc Trạch, Bố Trạch, Đông Trạch, Hòa Trạch, Hoàn Lão,Kim Điền, Kim Phú, Nam Ba Đồn, Nam Gianh, Nam Trạch,Phong Nha, Phú Trạch, Quảng Ninh, Quảng Trạch, TânGianh, Trung Thuần, Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Tuyên Phú,Tuyên Sơn; Dân Hóa, Đồng Lê, Minh Hóa, P. Đồng Sơn, TânThành, Trường Ninh, Trường Sơn, Tuyên Lâm; Kim Ngân, LệNinh, Thượng Trạch, Trường Phú.
Mức cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1. Cảnh báo tác động của lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.
Video: Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia thông tin về bão số 5.
