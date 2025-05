Sau lũ quét ở Bắc Kạn: Nỗi đau quặn thắt giữa núi rừng Ba Bể

Hiện trường 'tan hoang' sau trận lũ quét khiến 4 người tử vong ở tỉnh nghèo Bắc Kạn GĐXH - Bốn người tử vong, cảnh tượng tan hoang, đất, đá ngổn ngang là những gì còn xót lại sau trận mưa gây sạt lở ở xã Đồng Phúc và Yến Dương, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn vào đêm ngày 17 rạng sáng 18/5.

Trong một đêm mưa núi không ngớt, giữa những vách đá dựng đứng và rừng già thâm u của huyện Ba Bể (Bắc Kạn), thôn Tẩn Lượt nhỏ bé như lặng người trong cơn giận dữ của đất trời. Khi tiếng nổ vọng lên từ phía sườn núi, người dân chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra thì dòng lũ quét hung hãn đã tràn xuống, cuốn phăng mọi thứ: mái nhà, ruộng nương, kỷ niệm và cả những sinh mệnh đáng quý. Một sớm mai sau cơn lũ, thôn Tẩn Lượt tang thương đến nghẹn ngào.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Bắc Kạn đêm ngày 17, rạng sáng ngày 18/5, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có mưa lớn, tại các xã Đồng Phúc, Yến Dương và thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể lũ quét và sạt lở đất làm 4 người tử vong. Tại thôn Tẩn Lượt, xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể khiến 3 căn nhà bị thiệt hại và hai trường hợp tử vong.

Có mặt tại đây, chúng tôi chứng kiến cảnh tượng khi lũ đi qua, thôn bản này chỉ còn là những đống hoang tàn. Nhiều căn nhà bị phá hủy, trụ sở xã Đồng Phúc ngập ngụa trong bùn. Lúa mới trổ, ngô đang "thì con gái" tất cả chìm trong đất đá. Đường liên thôn bị chia cắt, tiếng gà gáy buổi sớm không át nổi tiếng khóc nấc của người mất thân nhân.

Nhiều căn nhà ở thôn Tẩn Lượt bị hư hỏng nặng.

Theo người dân nơi đây chia sẻ, sau nhiều tháng nắng hạn, những cơn mưa đầu mùa kéo đến. Nửa đêm, mưa ngày càng nặng hạt. Đang ngon giấc, người dân bỗng nghe phía sau làng có nhiều tiếng động lớn, đất đá ồ ạt tràn về. Trong đêm tối, tiếng bà con í ới gọi nhau hòa vào tiếng đá lăn, tiếng nước đổ. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi sau tiếng động lớn, đất đá tràn ngập khắp bản, khe nước nhỏ bình thường hiền hòa giờ đã thành cơn lũ dữ.

Anh Phong (ngưởi dân thôn Tẩn Lượt) kể lại: "Khoảng 23h đêm, đất đá ào ạt tràn về, chỉ trong tích tắc đã tràn vào nhà. Trong giây phút sinh tử, tôi chỉ kịp hô hào cả nhà chạy ra ngoài. Đồ đạc, tài sản bị cuốn trôi, lấp toàn bộ. Chỉ một lúc sau, căn nhà đã bị đất đá vùi lấp, một thành viên trong gia đình do tuổi cao không thể chạy kịp. Lúc đó tiếng mưa, tiếng nước, tiếng đá lăn nên mình không nghe thấy gì, gọi bà con cũng không được".

Còn ông Triệu Mạnh Cầm vẫn chưa hết bàng hoàng nhớ lại, lúc nước tràn về, đá to, gốc tre lao thẳng vào nhà ầm ầm như thác. Lúc đó ông chỉ kịp vồ lấy bộ bàn ghế chắn ngang cửa để ngăn đá lăn vào nhà, rồi đưa hai cháu thoát ra ngoài. Cả gia đình có 4 người đều may mắn thoát nạn.

Ông Cầm cho biết thêm, từ nhỏ đến giờ ông chưa từng chứng kiến trận lũ quét nào khủng khiếp như vậy, từ lúc có tiếng động do núi lở đến lúc lũ ập đến chỉ vài phút. Cả bản gần như không ai ngờ tới nên tài sản bị thiệt hại rất nhiều.

Hiện trường nơi đây đầy đất đá sau lũ quét.

Còn anh Hà Văn Sơn cho biết, trận lũ kéo đến anh chỉ kịp bế hai đứa con nhỏ thoát ra khỏi nhà, tài sản tích cóp bấy lâu đã tan thành mây khói.

Chị Bến cách nhà anh Sơn không xa, nghẹn lòng nói: "Khoảng 22h lũ to, càng về khuya càng mưa lớn. Con suối sau nhà nước lớn như sông nên cả nhà sợ không ngủ được. Chồng tôi cứ ngó ra ngoài liên tục, chỉ khoảng 1 tiếng sau, nước tràn vào nhà rồi dâng lên đến ngực, chồng tôi cõng hai đứa trẻ may mắn thoát ra ngoài an toàn".

Theo người dân thôn Tẩn Lượt, từ trước đến nay, họ chưa bao giờ thấy trận lũ quét, sạt lở đất đá lớn như lần này. Trước đây chỉ sạt lở đất, chủ yếu là đồi, nhưng lần này sạt núi, cuốn cả cây ở rừng già về, có những hòn đá hộc to gần như cái nhà cũng trôi về bản.

Trụ sở UBND xã cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Phúc Hoàng Văn Quỳnh cho biết, thôn Tẩn Lượt có 64 hộ. Trận lũ lớn đêm 17/5 đã xóa sổ 2 căn nhà, 40 hộ có nhà cửa bị đất đá vùi lấp. Nhiều ngôi nhà hư hỏng gần như toàn bộ, khó có thể khắc phục. Khi xảy ra trận lũ quét, địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng sơ tán người dân ngay trong đêm. Lúc đầu có khoảng 5 người mất liên lạc, chúng tôi đã tìm kiếm cả đêm, đến sáng 18/5 thì tìm thấy 2 người đã tử vong, những người còn lại bị lũ cuốn nhưng vẫn an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Đăng Bình thông tin, địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, tìm kiếm người dân mất tích, thăm hỏi động viên gia đình bị thiệt hại.

Theo ghi nhận của PV, dọc hai bên đường, nhiều ngôi nhà bị tốc mái. Bà con, dân quân đang cùng nhau dọn dẹp đồ đạc, lợp lại mái. Đầu thôn, hai hàng xe máy dọc bên đường, trạm y tế xã đất đá ngập chắn hết cổng. Nhiều người thân từ xa cũng đến hỏi thăm, động viên bà con. Ở hiện trường, lãnh đạo xã, huyện, tỉnh cùng lực lượng chức năng vẫn túc trực cùng bà con.

Video hiện trường sau trận lũ quét khiến 4 người tử vong ở Ba Bể, Bắc Kạn: