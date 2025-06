Cảnh báo mưa lớn kéo dài, miền Bắc đề phòng lũ quét, sạt lở nguy hiểm

Miền Bắc mưa lớn rồi lại thay đổi hình thái thời tiết GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa to về đêm và sáng. Trước khi có mưa dông, trời nắng nóng mức nhiệt từ 31-35 độ, kèm theo độ ẩm khá cao trên 70%.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi cảnh báo về một đợt mưa lớn kéo dài từ 28/6 đến 2/7. Đợt mưa này có thể dẫn đến lũ quét và sạt lở đất ở nhiều địa phương khu vực Bắc Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/6, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, cục bộ trên 70mm. Dự báo từ đêm 28/6 đến đêm 29/6, Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông; có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Ngày và đêm 30/6, Bắc Bộ có khả năng xảy ra đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa từ 40-80mm, có nơi trên 150mm. Đợt mưa này có thể kéo dài đến khoảng ngày 2/7. Tổng lượng mưa cả đợt tại khu vực Bắc Bộ dự kiến từ 100-300mm, riêng một số nơi có thể vượt ngưỡng 500mm.

Cảnh báo đi kèm đợt mưa lớn là các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo dự báo, từ 28 - 29/6, trên thượng lưu sông Thao, Lô, Cầu, Thương và Lục Nam, các sông nhỏ ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2 - 3 m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu sông Thao, sông Lô, các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động 1 đến báo động 2, hạ lưu sông Thao, sông Lô dưới mức báo động 1.

Cơ quan thủy văn cảnh báo, lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Để chủ động ứng phó, chính quyền và người dân khu vực bị ảnh hưởng cần phải thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo, đồng thời cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương.