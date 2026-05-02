Video phẫn nộ: Thanh niên đi xe máy lạng lách 'thông chốt', tông bay rào sắt trong đêm

Thông tin từ Công an phường Trà Lý (tỉnh Hưng Yên) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý 2 thanh niên về hành vi "Chống người thi hành công vụ". Sự việc xảy ra vào đêm ngày 30/4 khi 2 thanh niên đi xe máy thông chốt không chấp hành hiệu lệnh của Tổ công tác.

Video: Thanh niên đi xe máy lạng lách thông chốt, tông bay rào sắt ở Hưng Yên

Cụ thể, khoảng 23h06, ngày 30/4, thực hiện Phương án xử lý thanh thiếu niên điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng của Phòng CSGT (Công an tỉnh Hưng Yên); Tổ công tác Công an phường Trà Lý và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, bất ngờ phát hiện 2 thanh niên đi xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe, tuy nhiên 2 nam thanh niên không chấp hành, lao thẳng phương tiện về phía Tổ công tác dẫn tới đâm đổ hàng rào chắn và ngã ra đường.

Thanh niên bị lực lượng chức năng khống chế tại hiện trường, sau khi thông chốt và tông vào rào chắn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Trà Lý đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh triệu tập, làm việc với 2 nam thanh niên để củng cố, điều tra làm rõ về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định, người điều khiển xe máy BKS: 17B2 - 704.xx là Nguyễn Thái K. (SN 2008, trú tại thôn Thượng Điền, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên); người ngồi sau là Phạm Quang Tr. (SN 2009, trú tại thôn Vô Thái, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên).

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

