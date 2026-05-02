Video phẫn nộ: Thanh niên đi xe máy lạng lách 'thông chốt', tông bay rào sắt trong đêm
GĐXH - Sau khi không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, 2 thanh niên không đội mũ bảo hiểm, lái xe máy lạng lách, đánh võng, lao xe về phía Tổ công tác và tông bay rào sắt.
Thông tin từ Công an phường Trà Lý (tỉnh Hưng Yên) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý 2 thanh niên về hành vi "Chống người thi hành công vụ". Sự việc xảy ra vào đêm ngày 30/4 khi 2 thanh niên đi xe máy thông chốt không chấp hành hiệu lệnh của Tổ công tác.
Video: Thanh niên đi xe máy lạng lách thông chốt, tông bay rào sắt ở Hưng Yên
Cụ thể, khoảng 23h06, ngày 30/4, thực hiện Phương án xử lý thanh thiếu niên điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng của Phòng CSGT (Công an tỉnh Hưng Yên); Tổ công tác Công an phường Trà Lý và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, bất ngờ phát hiện 2 thanh niên đi xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm.
Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe, tuy nhiên 2 nam thanh niên không chấp hành, lao thẳng phương tiện về phía Tổ công tác dẫn tới đâm đổ hàng rào chắn và ngã ra đường.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Trà Lý đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh triệu tập, làm việc với 2 nam thanh niên để củng cố, điều tra làm rõ về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".
Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định, người điều khiển xe máy BKS: 17B2 - 704.xx là Nguyễn Thái K. (SN 2008, trú tại thôn Thượng Điền, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên); người ngồi sau là Phạm Quang Tr. (SN 2009, trú tại thôn Vô Thái, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên).
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.
Điểm danh con giáp đỏ nhất tháng 5: Làm một hưởng mười, lộc lá đầy nhàĐời sống - 26 phút trước
GĐXH - Tháng 5 mở ra một giai đoạn giàu năng lượng tích cực khi nhiều yếu tố thuận lợi cùng hội tụ, tạo đòn bẩy giúp một số con giáp vươn lên mạnh mẽ.
Bắt giữ đôi nam nữ gây ra vụ cướp tiệm vàng tại Hà TĩnhPháp luật - 1 giờ trước
Sau 8 giờ gây ra vụ cướp tiệm vàng tại xã Đức Thọ (Hà Tĩnh), 2 đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang chạy trốn.
Người đàn ông xách can rượu, bỏ xe máy rời đi khi bị phạt nồng độ cồn kịch khungĐời sống - 2 giờ trước
Bị CSGT phát hiện nồng độ cồn gấp hơn 2,5 lần kịch khung, ông T. (52 tuổi, ở Hà Nội) không ký biên bản, sau đó xách can rượu, bỏ lại xe máy và rời đi.
Lấy được vợ sinh tháng Âm lịch này, đàn ông xác định sự nghiệp lên hươngĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, những phụ nữ sinh vào các tháng Âm lịch dưới đây không chỉ tự mình gây dựng cuộc sống tốt đẹp mà còn góp phần giúp gia đình ngày càng sung túc, hạnh phúc.
Tin sáng 2/5: Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới; Nợ thuế 1 triệu đồng trở lên có thể bị tạm hoãn xuất cảnhXã hội - 3 giờ trước
GĐXH - Theo bảng cập nhật thời tiết, trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 và ngày 2/5, Hà Nội tăng nhiệt, trời nắng, không mưa, nhiệt độ cao nhất 33°C, thấp nhất 25°C; Bộ Tài chính đề xuất nợ thuế 1 triệu đồng trở lên có thể bị tạm hoãn xuất cảnh.
Ngăn chặn hàng chục thiếu niên chạy xe lạng lách, đánh võngPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Các đối tượng khai nhận, được biết vào những dịp lễ, thường có đua xe tốc độ cao nên rủ nhau, tập trung để xem, tham gia, cổ vũ.
Càng hay chứng tỏ bản thân càng bị xa lánh: 4 con giáp ảo tưởng về năng lựcĐời sống - 15 giờ trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người thường vô tình khiến người khác khó chịu vì thói quen thích "phô diễn" bản thân mà không để ý đến cảm nhận xung quanh.
Miền Bắc mưa dông, miền Trung bước vào đợt nắng nóng gay gắtXã hội - 17 giờ trước
Chiều nay các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai có mưa rào và dông rải rác. Mưa dông sau đó sẽ lan rộng ra miền Bắc từ ngày mai trong khi Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng kéo dài.
Ninh Bình: Bãi rác Tu Cổ vẫn 'đỏ lửa', khói độc bủa vây, chính quyền xã Ý Yên ở đâu?Đời sống - 18 giờ trước
GĐXH - Trong khi chính quyền một số địa phương đã nhanh chóng vào cuộc xử lý sau phản ánh của báo chí, thì tại xã Ý Yên (tỉnh Ninh Bình), bãi rác thôn Tu Cổ vẫn “đỏ lửa”. Khói đen, mùi khét và ô nhiễm tiếp tục bủa vây khu dân cư, khiến người dân bức xúc.
Tri ân tại Ngã ba Đồng LộcXã hội - 18 giờ trước
Những ngày nghỉ lễ, hàng nghìn người dân, du khách đã đến tham quan, dâng hương tại khu Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc để tri ân các anh hùng liệt sỹ.
Càng hay chứng tỏ bản thân càng bị xa lánh: 4 con giáp ảo tưởng về năng lựcĐời sống
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người thường vô tình khiến người khác khó chịu vì thói quen thích "phô diễn" bản thân mà không để ý đến cảm nhận xung quanh.