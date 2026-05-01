Tri ân tại Ngã ba Đồng Lộc

Thứ sáu, 15:46 01/05/2026 | Xã hội

Những ngày nghỉ lễ, hàng nghìn người dân, du khách đã đến tham quan, dâng hương tại khu Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc để tri ân các anh hùng liệt sỹ.

Ngã ba Đồng Lộc ở xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh , nằm trên đường Hồ Chí Minh , là giao điểm của quốc lộ 15A và tỉnh lộ 2. Trong những năm chiến tranh, nơi đây là mạch máu giao thông để hậu phương chi viện sức người, sức của cho miền Nam.

Từ tháng 4 đến tháng 10/1968, không quân Mỹ đã đánh phá nơi đây gần 1.900 lượt, ném hơn 50 nghìn quả bom các loại; tính ra, mỗi mét vuông đất tại Ngã ba Đồng Lộc phải hứng chịu ba quả bom tấn. Dưới “mưa bom, bão đạn” của quân thù, đã có hơn 16 nghìn người thuộc các lực lượng kiên cường bám trụ, mưu trí dũng cảm, chiến đấu. Trong chiến đấu đã có rất nhiều tấm gương anh dũng hy sinh, hoặc để lại một phần cơ thể nơi chiến trường Đồng Lộc. Tiêu biểu trong số đó có 10 nữ Anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong thuộc Tiểu đội 4, Đại đội 552, Tổng đội 55 do Võ Thị Tần làm tiểu đội trưởng.

Những ngày nghỉ lễ, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đón hàng nghìn du khách trong và ngoài tỉnh đến để dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ.

Về thăm, dâng hương người dân tiến hành các nghi lễ với lòng thành kính trước phần mộ 10 Nữ Thanh niên xung phong, họ thể hiện sự xúc động, tấm lòng thành kính tri ân các Anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu hy sinh vì Tổ quốc, vì Nhân dân.

Câu chuyện về sự hy sinh của 10 cô gái thanh niên xung phong, cùng anh linh của các chiến sỹ ngã xuống nơi đây làm nên biểu tượng về một Đồng Lộc linh thiêng, bất tử. Những người tới đây đều chung cảm xúc, rưng rưng, bồi hồi xúc động khi nghe lại câu chuyện của các anh hùng liệt sỹ anh dũng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ huyết mạch giao thông.

Bà Nguyễn Phương Tý (69 tuổi, ở phường Trường Vinh, Nghệ An) cho biết, trong ngày đầu nghỉ lễ bà cùng gia đình chọn đi dâng hương tại khu Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc để tri ân sự hy sinh của các Anh hùng, liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập, tự do cho Tổ quốc. "Đến đây, mỗi lần nghe kể về 10 nữ thanh niên xung phong, tôi thực sự xúc động trước sự hy sinh anh dũng của họ khi tuổi đời còn rất trẻ", bà Tý chia sẻ.

Rất nhiều hình ảnh, tư liệu trưng bày tại đây nhằm mang đến cho du khách những cái nhìn chân thực nhất về “tuyến lửa” đường Trường Sơn, trong đó có Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại.

Dịp này khu mộ 10 cô gái anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc luôn ngập tràn sắc hoa cúc trắng.

Hành hương về tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sỹ nơi Ngã ba Đồng Lộc là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện truyền thống tốt đẹp "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam.

Nhiều em nhỏ được gia đình dẫn đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc.

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại đây.

Ông Đặng Quốc Vũ, Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng cho biết, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch từ sớm, tập trung chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, đồng thời sắp xếp lại các không gian dâng hương và tham quan theo hướng khoa học, bảo đảm tính trang nghiêm nhưng vẫn thuận tiện cho du khách. Dịp lễ năm nay, lượng khách tăng cao, công tác tổ chức vẫn được triển khai chặt chẽ, an toàn, chu đáo, nhằm mang đến cho mỗi du khách những trải nghiệm trọn vẹn và ý nghĩa khi về với Ngã ba Đồng Lộc.

Nguyễn Sơn
Việc cha mẹ cấm đoán, ngăn cản con cái kết hôn bằng các hành vi ép buộc, uy hiếp có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.

Công an xã Vị Xuyên (Tuyên Quang) vừa làm rõ 2 đối tượng liên tiếp thực hiện hành vi trộm cắp xe mô tô trên địa bàn.

Từ dấu vết nghi là của bé gái 10 tuổi trên nền đất mềm cách nhà khoảng hơn 200m, lực lượng chức năng tiến hành khoanh vùng, chia thành nhiều hướng tổ chức tìm kiếm và tìm thấy nạn nhân sau 2 giờ bị lạc trong rừng.

GĐXH - Trong không khí kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách, đặc biệt là giới trẻ Thủ đô.

GĐXH - Sau khi tiêu sạch 7,5 triệu đồng thu hộ của khách vào đánh bạc trực tuyến, một nhân viên giao hàng ở Nghệ An dựng hiện trường giả, trình báo bị cướp nhằm trốn tránh trách nhiệm. Hành vi nhanh chóng bị lực lượng công an phát hiện, làm rõ.

GĐXH - Người sinh vào những ngày Âm lịch này luôn xoay quanh công việc và những lo toan không dứt. Đổi lại, phúc phần của họ dường như được chuyển giao cho thế hệ sau.

Các bệnh nhân nhập viện nghi ngộ độc sau ăn bánh mì với triệu chứng chủ yếu như sốt cao, đau bụng quặn từng cơn... Qua khai thác bệnh sử, các ca bệnh đều từng ăn bánh mì tại xã Tân Lập (Quảng Trị).

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế đón lượng lớn du khách đến tham quan, trải nghiệm. Trong đó, Đại nội Huế tiếp tục là điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

GĐXH - Luật Bảo hiểm xã hội 2024 đã quy định cụ thể các trường hợp bị tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Đó là những trường hợp nào?

GĐXH - Lợi dụng sự tin tưởng của gia đình bạn trai, Nguyễn Đỗ Mỹ Anh (trú tại Hà Nội) đã 8 lần thực hiện hành vi trộm cắp nhẫn kim cương, đồng hồ Rolex và hàng loạt túi xách hàng hiệu với tổng trị giá khoảng 10 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn số tiền bán đồ trộm cắp được thiếu nữ này dùng để chuyển cho... bạn trai mới.

GĐXH - Tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt và rác thải xây dựng tại khu vực ngõ 99 Định Công Hạ (phường Định Công, Hà Nội) đang trở thành vấn đề gây bức xúc trong cộng đồng dân cư.

