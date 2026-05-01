Tri ân tại Ngã ba Đồng Lộc

Từ tháng 4 đến tháng 10/1968, không quân Mỹ đã đánh phá nơi đây gần 1.900 lượt, ném hơn 50 nghìn quả bom các loại; tính ra, mỗi mét vuông đất tại Ngã ba Đồng Lộc phải hứng chịu ba quả bom tấn. Dưới “mưa bom, bão đạn” của quân thù, đã có hơn 16 nghìn người thuộc các lực lượng kiên cường bám trụ, mưu trí dũng cảm, chiến đấu. Trong chiến đấu đã có rất nhiều tấm gương anh dũng hy sinh, hoặc để lại một phần cơ thể nơi chiến trường Đồng Lộc. Tiêu biểu trong số đó có 10 nữ Anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong thuộc Tiểu đội 4, Đại đội 552, Tổng đội 55 do Võ Thị Tần làm tiểu đội trưởng.