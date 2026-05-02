Tin sáng 2/5: Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới; Nợ thuế 1 triệu đồng trở lên có thể bị tạm hoãn xuất cảnh

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Theo VTC News, ngày hôm nay (2/5), Hà Nội tăng nhiệt, trời nắng, không mưa, nhiệt độ cao nhất 33°C, thấp nhất 25°C. Ngày 3/5, ngày cuối kỳ nghỉ lễ, Hà Nội tái diễn mưa rào và dông. Người dân cần theo dõi các bản tin dự báo thời tiết cũng như chuẩn bị tư trang đầy đủ để đảm bảo an toàn trong quá trình đi lại trong điều kiện có thể xuất hiện mưa dông. Nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm nhẹ về ngưỡng 31°C, nhiệt độ thấp nhất tăng nhẹ lên 26°C.

Ngày 4/5, ngày đầu người dân quay trở lại công việc sau kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày, Hà Nội duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông, nhiệt độ trong ngày giảm về mức 23-29°C, trời mát mẻ.

Từ 5-7/5, khu vực này nắng ráo trở lại, có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 30°C, thấp nhất phổ biến 24-26°C. Mặc dù tăng nhiệt nhưng thời tiết vẫn ở ngưỡng tương đối dễ chịu.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày. (Nguồn: NCHMF)

Trong ba ngày cuối thời kỳ dự báo (từ 8-10/5), Hà Nội duy trì thời tiết có mây, không mưa, nhiệt độ tiếp tục tăng lên cao nhất 33-34°C, thấp nhất 26-27°C.

Đề xuất mới: Nợ thuế 1 triệu đồng trở lên có thể bị tạm hoãn xuất cảnh

Theo Báo Thanh niên, tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung nội dung mới về ngưỡng nợ tạm hoãn xuất cảnh đối với trường hợp người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (từ 1 triệu đồng trở lên).

Cụ thể, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ từ 1 triệu đồng trở lên và sau thời gian 30 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Theo cơ quan soạn thảo, hiện có khoảng 963.500 người nộp thuế (gồm 325.500 doanh nghiệp và 638.000 hộ kinh doanh) không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhưng còn nợ thuế. Tổng số tiền nợ thuế là 32.130 tỉ đồng, trong đó doanh nghiệp nợ 29.815 tỉ đồng, hộ kinh doanh nợ 2.315 tỉ đồng.

Bộ Tài chính đề xuất tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký mà nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên (ảnh minh họa).

Trong số này, có tới 496.200 người nộp thuế có số nợ dưới 1 triệu đồng (chiếm 51,5%), với tổng số tiền chỉ khoảng 66 tỉ đồng.

Đến nay có khoảng 65.000 người nộp thuế đã bị tạm hoãn xuất cảnh, trong đó hơn 7.100 người đã liên hệ cơ quan thuế để nộp tiền và được hủy bỏ biện pháp này.

Từ thực tế trên, Bộ Tài chính đề xuất áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh với trường hợp nợ từ 1 triệu đồng trở lên và không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Ngoài trường hợp mới như đề xuất, dự thảo giữ nguyên các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh như hiện hành.

CSGT Nghệ An kịp thời hỗ trợ hai trường hợp nghi đột quỵ, kiệt sức

Khoảng 10h40 ngày 1/5, trong quá trình tuần tra trên tuyến QL48D, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện một người đàn ông lớn tuổi nằm bất động bên vệ đường, có biểu hiện sức khỏe nguy hiểm.

Tổ công tác dừng phương tiện, tiếp cận kiểm tra đưa vào khu vực râm mát, tiến hành làm mát cơ thể, sơ cứu ban đầu, đồng thời sử dụng xe tuần tra đưa đến Bệnh viện Quang Khởi để cấp cứu kịp thời.

Trước đó, khoảng 21h ngày 30/4, trên tuyến tỉnh lộ 537D, đoạn qua xã Quỳnh Anh (Nghệ An) Tổ CSGT địa bàn Quỳnh Lưu tiếp nhận đề nghị hỗ trợ từ người dân.

Trường hợp cần cấp cứu là anh Nguyễn Hoàng Tùng (SN 1980, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều khiển ô tô có biểu hiện bất thường, nghi đột quỵ. Ngay sau đó, tổ công tác nhanh chóng tiếp cận, tổ chức đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Quang Thành cấp cứu.

Nhờ được hỗ trợ kịp thời, cả hai trường hợp đều được tiếp cận cơ sở y tế trong "thời gian vàng", góp phần hạn chế biến chứng nguy hiểm.

Tự ý bôi cao nóng vào vết xước, người đàn ông bị nhiễm trùng huyết nặng

Người đàn ông 54 tuổi ở Quảng Ninh nhập viện cấp cứu trong tình trạng nhiễm trùng huyết nặng ở bàn chân và cẳng chân sau khi tự ý xử lý vết xước nhỏ tại nhà bằng cách bôi cao nóng.

Tuy nhiên, sau vài ngày, vị trí này bắt đầu sưng nề, đau tăng dần, nhưng người bệnh vẫn tiếp tục bôi thuốc. Đến ngày thứ 10, tình trạng trở nên nghiêm trọng khi bàn chân tím tái, đau nhức, người bệnh mệt mỏi và được gia đình đưa vào bệnh viện Việt Nam- Thuỵ Điển Uông Bí cấp cứu.

Tại thời điểm nhập viện, các bác sĩ ghi nhận bàn chân phải của người bệnh có dấu hiệu nhiễm trùng nặng, nhiều bọng nước, vùng da tím, nguy cơ hoại tử. Riêng cẳng chân trái đỏ lan rộng, nghi ngờ viêm mô tế bào. Kết quả xét nghiệm cho thấy, bệnh nhân có dấu hiệu nhiễm trùng huyết.

Người đàn ông tự ý bôi cao nóng vào vết xước khiến bàn chân phải bị nhiễm trùng nặng.

Người bệnh nhanh chóng được điều trị tích cực bằng kháng sinh, cắt lọc vết thương vùng bàn chân phải, chăm sóc vết thương. Cùng với đó theo dõi sát diễn tiến để ngăn chặn biến chứng lan rộng và nguy cơ phải can thiệp ngoại khoa.

Các bác sĩ nhận định, nguyên nhân dẫn đến tình trạng nặng có thể do việc bôi cao nóng trực tiếp lên vết thương hở, khiến vùng da bị kích ứng, tổn thương sâu hơn, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập và phát triển...

Đại diện bệnh viện cảnh báo, những tổn thương tưởng chừng đơn giản nếu xử trí không đúng cách có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Phát hiện hơn 100 trường hợp vi phạm tốc độ trên 2 cao tốc mới thông xe

VOV cho biết, trong khoảng thời gian từ 12h ngày 29/4 đến 18h ngày 30/4/2026, trên 2 tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và Hoài Nhơn - Quy Nhơn, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện 105 trường hợp vi phạm tốc độ và 1 trường hợp dừng, đỗ xe không đúng quy định trên cao tốc, với tổng mức phạt dự kiến hơn 369 triệu đồng. Trong số các trường hợp vi phạm có phương tiện chở hàng nguy hiểm nhưng vẫn chạy quá tốc độ quy định, ghi nhận 97/80 km/h.

Theo đánh giá của lực lượng chức năng, sau khi thông xe tuyến Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, tình hình trật tự, an toàn giao thông cơ bản được kiểm soát, các phương tiện lưu thông thuận lợi. Tuy nhiên, đáng lo ngại là đã xuất hiện tình trạng người dân tự ý mở điểm bán nước uống ven cao tốc tại Km1056, đoạn qua xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Việc này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gây ảnh hưởng đến dòng phương tiện đang lưu thông tốc độ cao trên tuyến.

Một phương tiện chạy quá tốc độ bị xử lý.

Trung tá Lê Xuân Thưởng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5 đã phối hợp các đơn vị liên quan vận động và tuyên truyền đến bà con hành vi trên là gây mất an toàn, vi phạm quy định về an toàn giao thông. Đồng thời, lực lượng chức năng đã mời Công an xã Nghĩa Hành làm việc, đề nghị có biện pháp xử lý và tiếp tục tăng cường tuyên truyền nếu tình trạng trên còn tái diễn.

40 phút vật lộn cứu 4 du khách Hà Nội bị sóng cuốn tại bãi tắm Cửa Tùng

Thông tin trên Báo Tuổi trẻ, chiều 1/5, UBND xã Cửa Tùng (tỉnh Quảng Trị) xác nhận lực lượng chức năng và người dân đã kịp thời cứu sống 4 du khách (trong đó có 1 trẻ em) bị sóng biển cuốn trôi ra xa bờ khi tắm tại bãi tắm Cửa Tùng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h trưa cùng ngày, một nhóm du khách đến từ Hà Nội đang tắm gần bờ thì bất ngờ bị dòng xoáy cuốn ra xa bờ khoảng 30m-40m.

Phát hiện sự việc, Ban Quản lý bãi tắm Cửa Tùng và người dân đã nhanh chóng triển khai việc cứu hộ. Một số người mang theo dụng cụ cứu hộ bơi ra tiếp cận các nạn nhân.

Sau khoảng 40 phút vật lộn với sóng lớn và dòng nước xoáy mạnh, lực lượng cứu hộ đã đưa được cả 4 du khách vào bờ an toàn.

Hai trong 4 du khách được cứu chụp ảnh kỷ niệm với đội cứu hộ bãi tắm Cửa Tùng.

Trong số các nạn nhân có 3 nam giới và 1 trẻ em. Sau khi được đưa vào bờ, một số nạn nhân có biểu hiện đuối sức đã được sơ cứu, hỗ trợ hô hấp và dần hồi tỉnh. Ông Hoàng Văn Đức, thuộc Ban quản lý bãi tắm Cửa Tùng, cũng là người trực tiếp tham gia cứu hộ kể khi ra cứu nạn gặp sóng lớn, dòng xoáy mạnh nên lực lượng cứu hộ phải vật lộn trong thời gian dài mới tiếp cận các nạn nhân. Sau đó mới dần kéo nạn nhân vào bờ.

Theo lãnh đạo UBND xã Cửa Tùng, chính quyền địa phương sẽ biểu dương tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của các cá nhân tham gia cứu hộ; đồng thời khuyến cáo người dân và du khách cần tuân thủ các quy định an toàn khi tắm biển, đặc biệt trong điều kiện thời tiết có sóng lớn, dòng chảy phức tạp để tránh những sự cố đáng tiếc xảy.