Ngăn chặn hàng chục thiếu niên chạy xe lạng lách, đánh võng

Công an phường Thành Sen (Hà Tĩnh) vừa phát hiện, ngăn chặn khoảng 30 trường hợp có hành vi tụ tập, cổ vũ đua xe trái phép, chạy xe tốc độ cao, gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng cùng phương tiện, hung khí gây rối.

Theo công an, các đối tượng chủ yếu là thanh thiếu niên, có độ tuổi từ 14 đến 16, điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Một số đối tượng sử dụng vỏ chai bia ném ra đường phố.

Các đối tượng khai nhận, được biết vào những dịp lễ, thường có đua xe tốc độ cao nên rủ nhau, tập trung để xem, tham gia, cổ vũ.

Hiện công an đang lập hồ sơ xử lý.

