Bắt giữ đôi nam nữ gây ra vụ cướp tiệm vàng tại Hà Tĩnh

Thứ bảy, 08:33 02/05/2026 | Pháp luật

Sau 8 giờ gây ra vụ cướp tiệm vàng tại xã Đức Thọ (Hà Tĩnh), 2 đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang chạy trốn.

Sáng 2-5, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa chủ trì, phối hợp với công an các xã bắt giữ thành công 2 đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng xảy ra tại xã Đức Thọ.

Hai đối tượng bị bắt giữ sau 8 giờ gây án (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Theo đó, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 1-5, một vụ cướp tài sản nghiêm trọng đã xảy ra tại tiệm vàng Huế Thương (địa chỉ tại thôn 4, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một đối tượng nữ khoảng 35-40 tuổi vào tiệm hỏi mua 2 nhẫn vàng 9999 (loại 5 chỉ/nhẫn).

Ngay khi vừa cầm được 2 nhẫn vàng với tổng trọng lượng 10 chỉ (trị giá khoảng 154 triệu đồng), đối tượng này bất ngờ tháo chạy ra ngoài.

Hình ảnh Nguyễn Thị Mỹ Linh (áo vàng) đang giả vờ hỏi mua vàng để cướp

Phát hiện sự việc, chị Huế (chủ tiệm) đã nhanh chóng đuổi theo, giằng co và hô hoán cầu cứu. Lúc này, một đối tượng nam thanh niên chờ sẵn trên xe máy Exciter màu xanh xám, mang BKS: 38D1-13838 đã nhảy xuống xe, dùng dao nhọn dài khoảng 40cm hung hãn tấn công chị Huế và những người xung quanh để giải vây cho đồng bọn.

Trước sự truy cản quyết liệt của người dân, hai đối tượng đã bỏ lại phương tiện tại hiện trường và chạy bộ lẩn trốn vào các khu vực lân cận.

Sự việc nhanh chóng được trình báo cho cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh,  lập tức chủ trì, phối hợp cùng Công an các xã Đức Thọ, Thạch Hà, Đức Minh, Đức Thịnh, Bắc Hồng Lĩnh và một số Công an xã lân cận triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Nhiều tổ công tác đã được thành lập, thực hiện chốt chặn các ngả đường và rà soát các địa bàn nghi vấn theo dấu vết nóng của tội phạm.

Sau 8 giờ  truy tìm, lực lượng chức năng đã lần lượt bắt giữ thành công cả 2 đối tượng gây án.

Hình ảnh 2 đối tượng trước lúc gây án

Danh tính các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 1980, ngụ tại Mỹ xã Hương, TP.Cần Thơ) và Trần Văn Dũng (SN 1987, quê Đức Thọ, Hà Tĩnh; trú tại Bà Rịa – Vũng Tàu).

Theo đó, đối tượng Linh bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một ngôi nhà hoang trên địa bàn xã Đức Thọ. Trong khi đó, Dũng bị phát hiện, khống chế khi đang tìm cách bỏ trốn tại khu vực gần ngã ba Thạch Long (QL1A), với ý định bắt xe ra Bắc.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện nay, Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra và hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng nghiêm minh trước pháp luật.

Đã bắt được 2 đối tượng cướp tiệm vàng ở Ninh Bình, một đối tượng là sinh viên đại học

GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát hình sự) đã bắt giữ hai đối tượng cướp tiệm vàng Hồng Ngát khi đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Hưng Yên. Trong đó một đối tượng đang là sinh viên đại học.

Ngăn chặn hàng chục thiếu niên chạy xe lạng lách, đánh võng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng khai nhận, được biết vào những dịp lễ, thường có đua xe tốc độ cao nên rủ nhau, tập trung để xem, tham gia, cổ vũ.

Xã hội - 17 giờ trước

Việc cha mẹ cấm đoán, ngăn cản con cái kết hôn bằng các hành vi ép buộc, uy hiếp có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.

Xã hội - 17 giờ trước

Công an xã Vị Xuyên (Tuyên Quang) vừa làm rõ 2 đối tượng liên tiếp thực hiện hành vi trộm cắp xe mô tô trên địa bàn.

Xã hội - 17 giờ trước

Từ dấu vết nghi là của bé gái 10 tuổi trên nền đất mềm cách nhà khoảng hơn 200m, lực lượng chức năng tiến hành khoanh vùng, chia thành nhiều hướng tổ chức tìm kiếm và tìm thấy nạn nhân sau 2 giờ bị lạc trong rừng.

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Sau khi tiêu sạch 7,5 triệu đồng thu hộ của khách vào đánh bạc trực tuyến, một nhân viên giao hàng ở Nghệ An dựng hiện trường giả, trình báo bị cướp nhằm trốn tránh trách nhiệm. Hành vi nhanh chóng bị lực lượng công an phát hiện, làm rõ.

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng sự tin tưởng của gia đình bạn trai, Nguyễn Đỗ Mỹ Anh (trú tại Hà Nội) đã 8 lần thực hiện hành vi trộm cắp nhẫn kim cương, đồng hồ Rolex và hàng loạt túi xách hàng hiệu với tổng trị giá khoảng 10 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn số tiền bán đồ trộm cắp được thiếu nữ này dùng để chuyển cho... bạn trai mới.

Pháp luật - 1 ngày trước

Sau khi gây tai nạn khiến nữ công nhân vệ sinh môi trường tử vong, tài xế ô tô rời khỏi hiện trường, mang xe đi xóa dấu vết.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Mâu thuẫn xuất phát từ mạng xã hội, hai người đàn ông ở Tuyên Quang xảy ra xô xát ngay tại nhà riêng, khiến một người bị đập đá vào mặt, chấn thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một tụ điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa với quy mô lớn, thu hút hàng chục đối tượng tham gia vừa bị Công an tỉnh Ninh Bình triệt phá, thu giữ số tiền lên tới gần 500 triệu đồng.

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vừa chấp hành xong án phạt tù vào cuối năm 2025, Luật mang 4 tiền sự về hành vi trộm cắp tiếp tục đột nhập nhà dân lấy xe đạp điện.

Vợ để chồng uống rượu lái xe gây tai nạn chết người, cả 2 cùng lĩnh án

Pháp luật

GĐXH - Biết chồng uống rượu, không có giấy phép lái xe nhưng người vợ vẫn giao xe để điều khiển dẫn đến tai nạn làm 1 người tử vong.

Nhân viên công ty trộm gần 4 tấn cuộn dây đồng, bán hàng tỷ đồng chia nhau tiêu xài

Pháp luật
Ninh Bình: Triệt xóa sới bạc trong nhà dân, 25 người bị bắt quả tang

Pháp luật
Đắk Lắk: Bắt "phi công trẻ" lén lút trộm cắp 5 cây vàng của em gái người yêu

Pháp luật
Hà Nội: Nữ quái trộm kim cương, túi hàng hiệu trị giá hơn 10 tỷ của mẹ người yêu để 'nuôi' bạn trai mới

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

