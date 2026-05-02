Bắt giữ đôi nam nữ gây ra vụ cướp tiệm vàng tại Hà Tĩnh
Sau 8 giờ gây ra vụ cướp tiệm vàng tại xã Đức Thọ (Hà Tĩnh), 2 đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang chạy trốn.
Sáng 2-5, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa chủ trì, phối hợp với công an các xã bắt giữ thành công 2 đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng xảy ra tại xã Đức Thọ.
Theo đó, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 1-5, một vụ cướp tài sản nghiêm trọng đã xảy ra tại tiệm vàng Huế Thương (địa chỉ tại thôn 4, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh).
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một đối tượng nữ khoảng 35-40 tuổi vào tiệm hỏi mua 2 nhẫn vàng 9999 (loại 5 chỉ/nhẫn).
Ngay khi vừa cầm được 2 nhẫn vàng với tổng trọng lượng 10 chỉ (trị giá khoảng 154 triệu đồng), đối tượng này bất ngờ tháo chạy ra ngoài.
Phát hiện sự việc, chị Huế (chủ tiệm) đã nhanh chóng đuổi theo, giằng co và hô hoán cầu cứu. Lúc này, một đối tượng nam thanh niên chờ sẵn trên xe máy Exciter màu xanh xám, mang BKS: 38D1-13838 đã nhảy xuống xe, dùng dao nhọn dài khoảng 40cm hung hãn tấn công chị Huế và những người xung quanh để giải vây cho đồng bọn.
Trước sự truy cản quyết liệt của người dân, hai đối tượng đã bỏ lại phương tiện tại hiện trường và chạy bộ lẩn trốn vào các khu vực lân cận.
Sự việc nhanh chóng được trình báo cho cơ quan chức năng.
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh, lập tức chủ trì, phối hợp cùng Công an các xã Đức Thọ, Thạch Hà, Đức Minh, Đức Thịnh, Bắc Hồng Lĩnh và một số Công an xã lân cận triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Nhiều tổ công tác đã được thành lập, thực hiện chốt chặn các ngả đường và rà soát các địa bàn nghi vấn theo dấu vết nóng của tội phạm.
Sau 8 giờ truy tìm, lực lượng chức năng đã lần lượt bắt giữ thành công cả 2 đối tượng gây án.
Danh tính các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 1980, ngụ tại Mỹ xã Hương, TP.Cần Thơ) và Trần Văn Dũng (SN 1987, quê Đức Thọ, Hà Tĩnh; trú tại Bà Rịa – Vũng Tàu).
Theo đó, đối tượng Linh bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một ngôi nhà hoang trên địa bàn xã Đức Thọ. Trong khi đó, Dũng bị phát hiện, khống chế khi đang tìm cách bỏ trốn tại khu vực gần ngã ba Thạch Long (QL1A), với ý định bắt xe ra Bắc.
Bước đầu, tại cơ quan điều tra các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Hiện nay, Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra và hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng nghiêm minh trước pháp luật.
