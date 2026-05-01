Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Miền Bắc mưa dông, miền Trung bước vào đợt nắng nóng gay gắt

Thứ sáu, 16:34 01/05/2026 | Xã hội

Chiều nay các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai có mưa rào và dông rải rác. Mưa dông sau đó sẽ lan rộng ra miền Bắc từ ngày mai trong khi Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng kéo dài.

Nhiều tỉnh miền Bắc mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (1/5), ở khu vực Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo từ đêm 1/5 đến sáng ngày 2/5, khu vực Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc mưa dông, miền Trung bước vào đợt nắng nóng gay gắt- Ảnh 1.

Miền Bắc mưa dông nhiều nơi.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Lưu ý thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng

Ngày 1/5, ở khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ như các trạm: Biên Hòa (Đồng Nai) 37.7 độ, Thủ Dầu Một (Tp. Hồ Chí Minh) 36.6 độ, Mộc Hóa (Tây Ninh) 36.6 độ, Vĩnh Long 36.1 độ,…; độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến từ 50-55%.

Ngày 2/5, khu vực vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến Tp. Huế và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.

Ngày 3/5, khu vực từ Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36, riêng vùng núi phía Tây khu vực từ Nghệ An đến Tp. Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%. Khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ.

Cảnh báo ngày 4/5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực Trung Bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Dự báo thời tiết từ đêm 1/5 đến ngày 2/5

Bắc Bộ: có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 03/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trung Bộ: Đêm mùng 1 và ngày 2/5: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây khu vực từ Nghệ An đến Tp. Huế có nắng nóng.

Đêm 2 và ngày 3/5: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu vực từ Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có nắng nóng, vùng núi phía Tây khu vực từ Nghệ An đến Tp. Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế chiều tối 3/5 có mưa rào và dông rải rác.

Nam Bộ: chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông ngày 2/5 có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 2/5 đến ngày 11/5

Khu vực Bắc Bộ: từ đêm 3/5 đến sáng 4/5 và thời kỳ từ khoảng đêm 8-10/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế: từ đêm 3-4/5 và từ khoảng ngày 9-11/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối từ ngày 4-7/5 khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tô Hội
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Trong khi chính quyền một số địa phương đã nhanh chóng vào cuộc xử lý sau phản ánh của báo chí, thì tại xã Ý Yên (tỉnh Ninh Bình), bãi rác thôn Tu Cổ vẫn “đỏ lửa”. Khói đen, mùi khét và ô nhiễm tiếp tục bủa vây khu dân cư, khiến người dân bức xúc.

Xã hội - 1 giờ trước

Những ngày nghỉ lễ, hàng nghìn người dân, du khách đã đến tham quan, dâng hương tại khu Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc để tri ân các anh hùng liệt sỹ.

Xã hội - 1 giờ trước

Việc cha mẹ cấm đoán, ngăn cản con cái kết hôn bằng các hành vi ép buộc, uy hiếp có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.

Xã hội - 1 giờ trước

Công an xã Vị Xuyên (Tuyên Quang) vừa làm rõ 2 đối tượng liên tiếp thực hiện hành vi trộm cắp xe mô tô trên địa bàn.

Xã hội - 2 giờ trước

Từ dấu vết nghi là của bé gái 10 tuổi trên nền đất mềm cách nhà khoảng hơn 200m, lực lượng chức năng tiến hành khoanh vùng, chia thành nhiều hướng tổ chức tìm kiếm và tìm thấy nạn nhân sau 2 giờ bị lạc trong rừng.

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Trong không khí kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách, đặc biệt là giới trẻ Thủ đô.

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi tiêu sạch 7,5 triệu đồng thu hộ của khách vào đánh bạc trực tuyến, một nhân viên giao hàng ở Nghệ An dựng hiện trường giả, trình báo bị cướp nhằm trốn tránh trách nhiệm. Hành vi nhanh chóng bị lực lượng công an phát hiện, làm rõ.

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Người sinh vào những ngày Âm lịch này luôn xoay quanh công việc và những lo toan không dứt. Đổi lại, phúc phần của họ dường như được chuyển giao cho thế hệ sau.

Xã hội - 7 giờ trước

Các bệnh nhân nhập viện nghi ngộ độc sau ăn bánh mì với triệu chứng chủ yếu như sốt cao, đau bụng quặn từng cơn... Qua khai thác bệnh sử, các ca bệnh đều từng ăn bánh mì tại xã Tân Lập (Quảng Trị).

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế đón lượng lớn du khách đến tham quan, trải nghiệm. Trong đó, Đại nội Huế tiếp tục là điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top