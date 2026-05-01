Miền Bắc mưa dông, miền Trung bước vào đợt nắng nóng gay gắt
Chiều nay các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai có mưa rào và dông rải rác. Mưa dông sau đó sẽ lan rộng ra miền Bắc từ ngày mai trong khi Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng kéo dài.
Nhiều tỉnh miền Bắc mưa dông
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (1/5), ở khu vực Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai có mưa rào và dông rải rác.
Dự báo từ đêm 1/5 đến sáng ngày 2/5, khu vực Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.
Lưu ý thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.
Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng
Ngày 1/5, ở khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ như các trạm: Biên Hòa (Đồng Nai) 37.7 độ, Thủ Dầu Một (Tp. Hồ Chí Minh) 36.6 độ, Mộc Hóa (Tây Ninh) 36.6 độ, Vĩnh Long 36.1 độ,…; độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến từ 50-55%.
Ngày 2/5, khu vực vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến Tp. Huế và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Ngày 3/5, khu vực từ Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36, riêng vùng núi phía Tây khu vực từ Nghệ An đến Tp. Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%. Khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ.
Cảnh báo ngày 4/5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở khu vực Trung Bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1
Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.
Dự báo thời tiết từ đêm 1/5 đến ngày 2/5
Bắc Bộ: có mưa rào và dông vài nơi; riêng Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 03/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Trung Bộ: Đêm mùng 1 và ngày 2/5: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây khu vực từ Nghệ An đến Tp. Huế có nắng nóng.
Đêm 2 và ngày 3/5: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu vực từ Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có nắng nóng, vùng núi phía Tây khu vực từ Nghệ An đến Tp. Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế chiều tối 3/5 có mưa rào và dông rải rác.
Nam Bộ: chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông ngày 2/5 có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhận định thời tiết từ đêm 2/5 đến ngày 11/5
Khu vực Bắc Bộ: từ đêm 3/5 đến sáng 4/5 và thời kỳ từ khoảng đêm 8-10/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế: từ đêm 3-4/5 và từ khoảng ngày 9-11/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối từ ngày 4-7/5 khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
