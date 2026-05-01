Ngược dòng ký ức tại Nhà tù Hỏa Lò: Giới trẻ tìm về 'địa chỉ đỏ' trong dịp 30/4 – 1/5

Thứ sáu, 13:28 01/05/2026 | Thời sự
Ma Thị Loan
Ma Thị Loan
GĐXH - Trong không khí kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách, đặc biệt là giới trẻ Thủ đô.

Ngược dòng ký ức tại Nhà tù hỏa lò: Giới trẻ tìm về di tích lịch sử 30 / 4 - 1 / 5 - Ảnh 1.Sắc đỏ phủ kín phố phường Hà Nội chào mừng kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

GĐXH - Những ngày cuối tháng Tư, khắp các tuyến phố trung tâm Hà Nội, đặc biệt tại Hoàn Kiếm, đồng loạt rực rỡ cờ đỏ sao vàng. Không chỉ trên hiên nhà, dãy phố, sắc đỏ còn lan tỏa vào các siêu thị, trung tâm thương mại, tạo nên không khí lễ hội sôi động, trang nghiêm giữa lòng đô thị.

Ghi nhận của phóng viên trong những ngày nghỉ lễ 30/4 - 01/5 cho thấy, rất đông người dân và du khách, đặc biệt là giới trẻ cùng có mặt tại di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội) để tìm hiểu về lịch sử. 

Dòng người xếp hàng dài trước cổng di tích, tạo nên một khung cảnh vừa sôi động, vừa trang nghiêm giữa lòng Hà Nội.

Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:

Bên ngoài di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò, dòng người xếp hàng dài trước cổng di tích, tạo nên một khung cảnh đầy không khí và trang nghiêm giữa lòng Hà Nội.

Bên trong khuôn viên, các không gian trưng bày, khu trải nghiệm luôn tấp nập khách thăm viếng, tham quan.

Những bức tường đá rêu phong, song sắt lạnh lẽo cùng các hiện vật lịch sử được gìn giữ cẩn trọng đã tái hiện chân thực một thời kỳ đấu tranh gian khổ nhưng đầy kiên cường của dân tộc. Từng được mệnh danh là “địa ngục trần gian” dưới thời thực dân, Nhà tù Hỏa Lò là nơi giam giữ nhiều chiến sĩ cách mạng kiên trung.

Ngày nay, di tích không chỉ là chứng tích lịch sử thu hút du khách quốc tế, mà còn là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống yêu nước, hun đúc tinh thần tự hào dân tộc cho các thế hệ.

Nhiều bạn trẻ lựa chọn ở lại Hà Nội trong kỳ nghỉ lễ, tìm đến di tích như một cách “du hành thời gian” để hiểu hơn về quá khứ. Không gian tái hiện cảnh giam giữ, những phòng biệt lập chật hẹp hay cánh cửa sắt nặng nề đã để lại ấn tượng sâu sắc, gợi nhắc về sự khắc nghiệt của chế độ nhà tù và ý chí kiên cường của người tù cách mạng.

Bạn Nguyễn Thanh Hoài, sinh viên Học viện Ngoại giao, chia sẻ rằng chuyến tham quan dịp lễ mang lại nhiều cảm xúc: việc trực tiếp chứng kiến các tư liệu lịch sử giúp bạn hiểu rõ hơn giá trị của độc lập, tự do và hòa bình hôm nay.

Không chỉ có giới trẻ, nhiều gia đình cũng đưa con em đến tham quan di tích.

Qua những câu chuyện và hình ảnh chân thực, các em nhỏ có cơ hội tiếp cận lịch sử một cách sinh động, từ đó hình thành nhận thức về lòng yêu nước và sự trân trọng quá khứ.

Những ngày cao điểm lễ, di tích đón hàng nghìn lượt khách, trong đó có nhiều đoàn học sinh, sinh viên và thanh niên.

Không ít người dừng lại lâu hơn trước các khu tưởng niệm, cúi đầu tri ân những hy sinh, mất mát của các thế hệ đi trước.

Từ một nơi từng ghi dấu những đau thương của lịch sử, Nhà tù Hỏa Lò hôm nay đã trở thành biểu tượng của ý chí bất khuất và khát vọng tự do.

Giữa nhịp sống hiện đại, nơi đây vẫn lặng lẽ nhắc nhớ mỗi người về giá trị của hòa bình – điều được đánh đổi bằng biết bao mồ hôi, nước mắt và cả máu xương của cha ông.

GĐXH - Mới qua 2 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (25–27/4), Hà Nội ghi nhận đông đảo du khách, tập trung chủ yếu tại các khu thăm quan di tích, văn hóa – lịch sử.

Ngược dòng ký ức tại Nhà tù hỏa lò: Giới trẻ tìm về di tích lịch sử 30 / 4 - 1 / 5 - Ảnh 15.Người dân, du khách nô nức 'chạm vào ký ức' với chuyến tàu Hà Nội 5 Cửa Ô đặc biệt nhân dịp 30/4-1/5

GĐXH - Nhân dịp kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, tàu Hà Nội 5 Cửa Ô chính thức ra mắt hành trình đặc biệt mang tên "Chuyến tàu đoàn viên: Chạm vào ký ức, Viết tiếp tự hào", diễn ra từ 27/4 đến 03/5/2026.

Ô nhiễm môi trường tại ngõ 99 Định Công Hạ, Hà Nội: Người dân kêu cứu vì rác thải bủa vây

Ô nhiễm môi trường tại ngõ 99 Định Công Hạ, Hà Nội: Người dân kêu cứu vì rác thải bủa vây

Cận cảnh công trường thoát nước xuyên tâm giữa lòng Hà Nội, 'chạy nước rút' để giảm ngập khu vực cận phố cổ

Cận cảnh công trường thoát nước xuyên tâm giữa lòng Hà Nội, 'chạy nước rút' để giảm ngập khu vực cận phố cổ

Hà Nội 'mạnh tay' kiểm soát hoạt động giết mổ, trách nhiệm của từng cơ quan, xã phường ra sao?

Hà Nội 'mạnh tay' kiểm soát hoạt động giết mổ, trách nhiệm của từng cơ quan, xã phường ra sao?

Hà Nội: Giải quyết đến cùng 'điểm nghẽn' an toàn thực phẩm, đo bằng kết quả

Hà Nội: Giải quyết đến cùng 'điểm nghẽn' an toàn thực phẩm, đo bằng kết quả

Vì sao tuyến đường ven biển Thanh Hóa liên tục lỡ hẹn?

Vì sao tuyến đường ven biển Thanh Hóa liên tục lỡ hẹn?

