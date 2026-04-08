Hà Nội: Danh tính nam thanh niên dùng dao tấn công tài xế ô tô ở KĐT Linh Đàm

Theo đó, vào khoảng 9h10’ ngày 06/4, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo tại khu vực trước sảnh chung cư HH1C Linh Đàm (phường Hoàng Liệt) có một đối tượng nam giới đang có biểu hiện bất thường, sử dụng hung khí tấn công dã man một tài xế xe ghép.

Đối tượng Phạm Hoàng Dũng tại cơ quan Công an.

Ngay lập tức, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) đã phối hợp cùng Công an phường Hoàng Liệt khẩn trương triển khai lực lượng khống chế, bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan công an, danh tính đối tượng được xác định là Phạm Hoàng Dũng (SN 2003, trú tại tỉnh Hưng Yên). Đáng chú ý, đối tượng thường xuyên sử dụng ma túy và mới gây ra một vụ cố ý gây thương tích khác trên địa bàn phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên.

Hiện Công an phường Hoàng Liệt đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.