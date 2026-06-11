Bắt giam 'yêu râu xanh' khiến cô gái 25 tuổi mang thai

Thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Trung (SN 1983, trú tại xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi Hiếp dâm theo Khoản 2 Điều 141 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, xác minh của Công an, chị P.T.T (25 tuổi) là người bị hạn chế nhận thức và khả năng điều khiển hành vi. Chị T sống cùng với mẹ đẻ tại xã An Nghĩa (tỉnh Phú Thọ) và sinh hoạt bằng tiền trợ cấp hằng tháng của UBND xã.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tống đạt Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Trung (áo đen ngoài cùng bên phải). Ảnh: CACC

Khoảng tháng 3/2025, mặc dù biết rõ tình trạng của chị T nhưng đối tượng Nguyễn Hữu Trung vẫn lợi dụng việc mình là hàng xóm để tiếp cận và xâm hại tình dục chị T. Hậu quả khiến nạn nhân mang thai, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần, cuộc sống của nạn nhân cũng như gia đình.

Cơ quan Công an cảnh báo, vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh đối với gia đình và cộng đồng trong việc quan tâm, quản lý, bảo vệ những người yếu thế, người khuyết tật về trí tuệ, người mắc bệnh tâm thần hoặc người có hạn chế về nhận thức.

Người thân cần thường xuyên theo dõi, chăm sóc, tránh để những đối tượng xấu lợi dụng sự thiếu hiểu biết hoặc mất khả năng tự vệ của nạn nhân để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tôn trọng nhân phẩm, danh dự, sức khỏe và quyền bất khả xâm phạm về thân thể của người khác.

Khi phát hiện các dấu hiệu xâm hại tình dục hoặc nghi ngờ có hành vi lợi dụng người yếu thế để thực hiện hành vi trái pháp luật, cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương để được xử lý theo quy định.