Bất ngờ với hệ thống 'mô phỏng' trồng cần sa trong nhà của gã thanh niên

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Ngày 11/6, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Công an phường Phố Hiến tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số thanh niên có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Qua công tác xác minh, Công an phường xác định Đ.T.D (SN 2009) và Đ.Đ.A (SN 2006, cùng trú tại phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên) là đối tượng nghi vấn sử dụng ma túy dạng "cỏ", cần sa. Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận nguồn gốc số ma túy được mua của Hoàng Quý Nhân (SN 1995, trú tại phường Phố Hiến).

Hệ thống trồng cây cần sa trong nhà của đối tượng Hoàng Quý Nhân. Ảnh: Cơ quan Công an.

Khám xét chỗ ở của Hoàng Quý Nhân, cơ quan Công an phát hiện phòng ngủ của đối tượng này được lắp đặt hệ thống trồng cây cần sa trong nhà tinh vi, hiện đại. Sau đó, lực lượng chức năng thu giữ 35 chậu cây cần sa tươi cùng các công cụ phương tiện phục vụ việc trồng, chăm sóc cây cần sa, gồm: Hệ thống khung, bóng đèn, máy đo nhiệt độ điện tử,... mô phỏng lại môi trường sống tự nhiên của cây cần sa một cách tinh vi.

Ngoài ra, cơ quan cơ quan Công an còn thu giữ các công cụ, phương tiện cho chế biến, đóng gói cần sa và mua bán trái phép chất ma túy của đối tượng. Với các tài liệu chứng cứ đã thu thập được, Hoàng Quý Nhân thừa nhận hành vi trồng cần sa và mua bán trái phép chất ma túy của mình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.