Hà Nội: Tài xế ô tô bị hành khách dùng dao tấn công sau mâu thuẫn

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Thông tin ban đầu từ đại diện Công an phường Hoàng Liệt cho biết, vụ việc xảy ra vào sáng ngày 6/4 tại khu vực trước tổ hợp chung cư HH Linh Đàm, một người đàn ông và nam tài xế ô tô đã xảy ra cự cãi, mâu thuẫn.

Nghi phạm sau đó đã bất ngờ rút dao tấn công nam tài xế, sự việc diễn ra quá nhanh khiến nạn nhân không kịp phản ứng.

Nạn nhân sau sự việc bị thương và được người dân hỗ trợ. Ảnh: NDCC

Sau vụ tấn công, nam tài xế bị thương nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng và đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện danh tính kẻ tấn công và nạn nhân chưa được công bố. Công an phường Hoàng Liệt đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội điều tra, làm rõ vụ việc.