Liên tiếp cạy phá cửa hàng điện thoại ở Thái Nguyên, hai thiếu niên quê Đà Nẵng bị bắt giữ
GĐXH - Chỉ vì muốn có tiền tiêu xài, hai thiếu niên mới 14 và 15 tuổi đã từ Đà Nẵng ra Tuyên Quang thuê trọ, rồi liên tiếp cạy phá nhiều cửa hàng điện thoại tại tỉnh Thái Nguyên để trộm cắp tài sản trị giá gần 200 triệu đồng. Sau nhiều ngày truy xét, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ khi hai đối tượng đang điều khiển xe máy bỏ chạy.
Chiều 11/6, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, ngày 10/6/2026, tại khu vực phường Bình Thuận, tỉnh Tuyên Quang, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện hai đối tượng điều khiển xe mô tô Wave không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, chạy với tốc độ cao và có nhiều biểu hiện nghi vấn.
Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh kiểm tra, hai đối tượng tăng ga bỏ chạy, lạng lách qua nhiều tuyến đường. Đến khu vực tổ 17, phường Bình Thuận, tổ công tác đã kịp thời khống chế được cả hai cùng phương tiện.
Theo cơ quan công an, hai đối tượng là Ngô Thanh Thương (SN 2011) và Huỳnh Hiếu (SN 2012), cùng trú tại phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng. Cả hai khai nhận là thủ phạm gây ra các vụ trộm cắp điện thoại di động và tiền mặt tại các cửa hàng kinh doanh điện thoại ở phường Bắc Kạn và phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên trong ngày 6/6/2026, sau đó bỏ trốn về phòng trọ đã thuê tại một nhà nghỉ thuộc phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang.
Số điện thoại trộm được, các đối tượng đã bán một chiếc, làm hư hỏng một chiếc, vứt bỏ ba chiếc; số điện thoại và tiền còn lại được cất giấu tại phòng trọ.
Tại đây, Ngô Thanh Thương và Huỳnh Hiếu đã giao nộp cho cơ quan công an 5 điện thoại di động iPhone các loại, 7.814.000 đồng tiền mặt, 2 áo chống nắng thân dài, 1 ba lô màu đen, 1 túi đeo chéo màu đen, 1 cờ lê bằng kim loại, 1 xe mô tô Wave màu đen không gắn biển kiểm soát và 1 biển kiểm soát số 20FA-7971.
Trước đó, khoảng 5 giờ ngày 6/6/2026, anh Bế Xuân H (SN 1993, trú tại tổ 12C, phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên), chủ một cửa hàng kinh doanh điện thoại di động trên địa bàn, phát hiện hai cửa cuốn kim loại bị cạy phá, cong vênh, cửa kính thủy lực bên trong có dấu hiệu bị cạy mở. Kiểm tra tài sản, anh phát hiện bị mất nhiều điện thoại di động và tiền mặt nên trình báo cơ quan công an.
Đến khoảng 7 giờ cùng ngày, anh Hà Văn K (SN 1991, trú tại tổ Khuổi Cuồng, phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên), chủ một cửa hàng điện thoại khác, cũng phát hiện cửa kính bị cạy phá, khóa cửa hư hỏng và bị mất 3 điện thoại di động trị giá khoảng 6.000.000 đồng.
Ngoài ra, trong sáng 6/6, thêm hai cửa hàng kinh doanh điện thoại tại phường Bắc Kạn và phường Đức Xuân cũng bị kẻ gian cạy cửa nhưng chưa kịp lấy tài sản.
Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và tài liệu liên quan.
Kết quả xác định, cửa hàng của anh Bế Xuân H. bị mất 11 điện thoại iPhone trị giá khoảng 160.200.000 đồng cùng 25.558.000 đồng tiền mặt, tổng giá trị tài sản bị mất là 185.758.000 đồng. Cửa hàng điện thoại V.A bị mất 3 điện thoại Vivo và OPPO trị giá khoảng 6.000.000 đồng.
Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận ngày 3/6/2026 đã từ Tuyên Quang đến phường Đức Xuân và phường Bắc Kạn để chơi với bạn gái quen qua mạng xã hội của Thương. Trong quá trình đi chơi buổi tối, cả hai quan sát, khảo sát các cửa hàng điện thoại nhằm lên kế hoạch trộm cắp.
Đêm 5/6/2026, Thương và Hiếu sử dụng xe mô tô từ phòng trọ ở Tuyên Quang quay lại phường Bắc Kạn để thực hiện hành vi trộm cắp tại các địa điểm đã khảo sát trước.
Số tiền thu được từ việc trộm cắp và bán điện thoại, hai đối tượng khai đã sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân, còn lại 7.814.000 đồng đã giao nộp cho cơ quan công an.
Ngoài các vụ trộm cắp tại phường Bắc Kạn và phường Đức Xuân, hai đối tượng còn khai nhận trước đó đã thực hiện một số vụ trộm cắp tài sản tại nhiều tỉnh, thành phố khác.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
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