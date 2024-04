Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh vụ tai nạn giao thông giữa xe đạp điện và xe ô tô, khiến 2 người bị thương, xảy ra trên đường QL 70 Yên Bái - Lào Cai, đang thu hút sự quan tâm và chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Theo hình ảnh được camera an ninh ghi lại cho thấy, thời điểm trên, xe đạp điện do hai nữ sinh điều khiển khi đang đi trên đường thì bất ngờ đánh lái, băng qua đường. Đáng nói, do không chú ý quan sát, nữ sinh điều khiển xe đạp điện không nhận ra có ô tô từ phía sau đang lao tới.

Hậu quả, tai nạn đã xảy ra, ô tô di chuyển với tốc độ cao đã không kịp xử lý, húc văng xe đạp điện cùng hai nữ sinh ra xa. Sau va chạm, một nữ sinh có thể ngồi dậy, trong khi một em khác nằm im bên lề đường, bị thương nặng hơn.

Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng. Nguồn: Đỗ Quang Trung

Chứng kiến sự việc, nhiều học sinh và người dân gần đó đã nhanh chóng chạy tới xem xét tình hình, giúp đỡ người bị nạn.

Mặc dù chưa rõ tình hình sức khỏe các nạn nhân cụ thể ra sao, thế nhưng đoạn video sau khi đăng tải đã nhận được hàng ngàn lượt xem và bình luận, đa số ý kiến đều nhận định, lỗi sai thuộc về hai nữ sinh đi xe đạp điện, sang đường nhưng không chú ý quan sát vì vậy mới "nhận bài học nhớ đời".

"Sợ thật, sang đường không khác gì tự sát, không hề có một chút kỹ năng tham gia giao thông nào",

"Lại là xe đạp điện, các cháu giờ kỹ năng chưa hoàn thiện, gia đình thì chủ quan, nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn",

"Bài học nhớ đời cho các cháu, các bậc cha mẹ khi tham gia giao thông, mong rằng hai cháu không làm sao", là một số bình luận được người xem để lại.

