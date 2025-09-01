Việc làm đơn giản trước 24 giờ giúp bảo vệ sức khỏe khi đi xem diễu binh A80

Trao đổi với phóng viên, Tiến sĩ, bác sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cảnh báo các sự kiện đông người tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe như kiệt sức, bệnh lý cấp tính, chen lấn hoặc ngạt khí.

Ông Đức nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị kỹ càng, đặc biệt đối với gia đình có người cao tuổi và trẻ em. Người dân chỉ nên tham dự khi cảm thấy khỏe mạnh và cần nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ ngay khi có dấu hiệu sức khỏe giảm sút. Trong trường hợp cần thiết, nên chủ động rời khỏi khu vực đông người.

Ông Hà Anh Đức cho biết Bộ Y tế đã huy động hàng nghìn nhân viên y tế với hàng trăm đội ứng trực tại nhiều khu vực phục vụ sự kiện A80. Các lều thuốc y tế được bố trí để đảm bảo cấp cứu ban đầu, phân loại và chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế khi cần thiết. Người dân được khuyến khích cài đặt ứng dụng A80 trên điện thoại thông minh để dễ dàng xác định vị trí các điểm ứng trực y tế.

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, cho rằng người dân, đặc biệt là người cao tuổi, có bệnh nền, cần chuẩn bị toàn diện trước khi tham gia. Trong đó, về dinh dưỡng, cần ưu tiên carbohydrate phức hợp (gạo lứt, ngũ cốc, khoai lang), hạn chế đường đơn. Ăn nhẹ, tránh bữa quá nhiều dầu mỡ ngay trước khi tham gia.

Một việc làm rất đơn giản nhưng hiệu quả cao cần chuẩn bị trước ngày tham gia là bù nước chủ động . Cần uống đủ nước từ 24 giờ trước sự kiện; theo dõi màu nước tiểu để đánh giá tình trạng hydrat hóa. Việc ngủ đủ giấc (7-8 giờ) giúp hồi phục năng lượng, cải thiện phản xạ và khả năng ứng phó.

Chọn trang phục và bảo hộ khoa học với chất vải cotton, lanh, màu sáng để giảm hấp thu nhiệt. Cần bôi kem chống nắng có chỉ số SPF 30+ PA+++, thoa trước 30 phút và lặp lại sau 2 giờ, kết hợp mũ rộng vành, kính râm.

Nước (ít nhất 1-2 lít/người), đồ ăn nhẹ (bánh mì, trái cây, sữa), quạt mini, khăn ướt, thuốc cá nhân, urgo, khẩu trang, giấy tờ tùy thân, sạc dự phòng, ô (ưu tiên chọn loại gọn để không vướng víu), áo mưa mỏng, túi chườm lạnh phòng trường hợp hạ thân nhiệt... là những vật dụng cá nhân nên mang . Không nên mang chai thủy tinh, rượu bia, dao kéo, ba lô cồng kềnh, loa/kèn, vật nuôi.

Tổ y tế hỗ trợ người dân gặp vấn đề sức khỏe khi đi xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành hôm 27/8. Ảnh: Nguyễn Huế

Tại chỗ xem diễu binh, nên uống nước thường xuyên từng ngụm nhỏ, bổ sung điện giải. Tìm bóng râm nghỉ ngắn 5-10 phút sau mỗi 30-45 phút. Đặc biệt quan sát để nhận biết dấu hiệu say nắng và mất nước như: Đổ mồ hôi nhiều, da lạnh ẩm, chóng mặt, buồn nôn.

Đi bộ nhiều, trong điều kiện nắng nóng và mật độ người đông đúc, có thể khiến mệt mỏi và hạ huyết áp, do ứ máu chân, giãn mạch do nóng, giảm thể tích máu. Lúc này, nên thực hiện bài tập bổ trợ (nhón gót, chuyển trọng lượng, co ngón chân); Nghỉ tạm, kê cao chân nếu có dấu hiệu choáng.

Trẻ em là nhóm người nguy cơ cao, dễ hấp thu nhiệt, hệ điều nhiệt kém nên dễ mất nước, cần đội mũ rộng vành, thẻ thông tin liên lạc, luôn cho trẻ uống nước và giữ ở khu vực thoáng. Người cao tuổi cũng giảm khả năng điều nhiệt, dễ hạ huyết áp, té ngã, nên tránh khu vực đông, cần đi cùng người thân, mang đầy thủ thuốc. Phụ nữ mang thai hoặc người có bệnh mạn tính nên tham khảo bác sĩ, ưu tiên vị trí thoáng, tránh chen lấn.

Người có bệnh nền như tim mạch cần hỏi ý kiến bác sĩ, tránh gắng sức, trong khi bệnh nhân hô hấp luôn mang ống hít cắt cơn, tránh không khí ngột ngạt.