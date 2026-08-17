Hà Nội: Khẩn trương rà soát toàn bộ xe công nghệ, đơn vị hoạt động ứng dụng gọi xe trước ngày 18/8

Bức tranh tài chính của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội và dấu hỏi lớn về nguồn lực triển khai Dự án 459 Bạch Mai GĐXH - Bị UBND TP Hà Nội "xướng tên" vì chậm tiến độ tại khu đất "vàng" ở Bạch Mai, Công ty CP Thực phẩm Hà Nội (HAF) dường như đang đối mặt với bài toán nan giải về nguồn lực triển khai. Bởi bức tranh tài chính Quý 2/2026 của HAF lộ rõ sự suy giảm khi lỗ lũy kế vượt 120 tỷ đồng, nợ ngắn hạn gấp đôi tài sản và hơn 60% tổng tài sản bị "chôn chặt" tại các dự án dở dang.

Yêu cầu này được đưa ra nhằm thực hiện chỉ đạo từ Cục Đường bộ Việt Nam (văn bản số 5170/CĐBVN-QLVT) về việc thu thập dữ liệu các đơn vị kinh doanh vận tải qua ứng dụng công nghệ.

Theo đó, trước ngày 18/8, các nền tảng gọi xe (Grab, Be, Xanh SM) phải lập danh sách cụ thể tên từng đơn vị kinh doanh vận tải đối tác và số lượng phương tiện thực tế đang hoạt động qua ứng dụng tại Hà Nội;

Các đơn vị vận tải khác trên địa bàn phải khai báo toàn bộ công cụ số đang sử dụng phục vụ hoạt động vận chuyển (website bán vé, ứng dụng tự phát triển hoặc nền tảng công nghệ liên kết).

Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu ba nền tảng gọi xe lớn gồm Be Group (Be), Grab Việt Nam và GSM (Xanh SM) khẩn trương thống kê, cung cấp danh sách chi tiết các đơn vị cùng phương tiện đang hoạt động trên địa bàn thành phố.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hiện nay, sự bùng nổ của các ứng dụng gọi xe tại Hà Nội kéo theo chuỗi vận hành đan xen giữa nền tảng công nghệ, hợp tác xã, doanh nghiệp và lực lượng tài xế.

Do đó, việc thu thập dữ liệu giúp cơ quan chức năng làm rõ quy mô thực tế, như: có bao nhiêu đơn vị tham gia, số lượng xe đang lăn bánh và hoạt động qua nền tảng nào (?).

Đợt rà soát lần này tập trung vào việc chuẩn hóa, cập nhật cơ sở dữ liệu quản lý, chưa đi kèm các biện pháp xử phạt hay chế tài hành chính.

Kết quả thống kê sẽ là căn cứ để cơ quan quản lý đánh giá đúng thực trạng, nâng cao hiệu quả điều hành giao thông đô thị và phối hợp đồng bộ với Cục Đường bộ Việt Nam trong thời gian tới.

Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại số 54, ngõ 459 phố Bạch Mai (phường Bạch Mai) vừa được UBND TP. Hà Nội "xướng tên" trong danh sách 300 dự án chậm triển khai trên địa bàn. Trong khi các thủ tục pháp lý dường như vẫn "đóng băng" suốt nhiều năm, khu đất "vàng" rộng hơn 2.000m² này lại đang được biến tướng thành bãi trông giữ xe có thu tiền.

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