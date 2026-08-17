Hà Nội: Khẩn trương rà soát toàn bộ xe công nghệ, đơn vị hoạt động ứng dụng gọi xe trước ngày 18/8
GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu ba nền tảng gọi xe lớn gồm Be Group (Be), Grab Việt Nam và GSM (Xanh SM) khẩn trương thống kê, cung cấp danh sách chi tiết các đơn vị cùng phương tiện đang hoạt động trên địa bàn thành phố.
Yêu cầu này được đưa ra nhằm thực hiện chỉ đạo từ Cục Đường bộ Việt Nam (văn bản số 5170/CĐBVN-QLVT) về việc thu thập dữ liệu các đơn vị kinh doanh vận tải qua ứng dụng công nghệ.
Theo đó, trước ngày 18/8, các nền tảng gọi xe (Grab, Be, Xanh SM) phải lập danh sách cụ thể tên từng đơn vị kinh doanh vận tải đối tác và số lượng phương tiện thực tế đang hoạt động qua ứng dụng tại Hà Nội;
Các đơn vị vận tải khác trên địa bàn phải khai báo toàn bộ công cụ số đang sử dụng phục vụ hoạt động vận chuyển (website bán vé, ứng dụng tự phát triển hoặc nền tảng công nghệ liên kết).
Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hiện nay, sự bùng nổ của các ứng dụng gọi xe tại Hà Nội kéo theo chuỗi vận hành đan xen giữa nền tảng công nghệ, hợp tác xã, doanh nghiệp và lực lượng tài xế.
Do đó, việc thu thập dữ liệu giúp cơ quan chức năng làm rõ quy mô thực tế, như: có bao nhiêu đơn vị tham gia, số lượng xe đang lăn bánh và hoạt động qua nền tảng nào (?).
Đợt rà soát lần này tập trung vào việc chuẩn hóa, cập nhật cơ sở dữ liệu quản lý, chưa đi kèm các biện pháp xử phạt hay chế tài hành chính.
Kết quả thống kê sẽ là căn cứ để cơ quan quản lý đánh giá đúng thực trạng, nâng cao hiệu quả điều hành giao thông đô thị và phối hợp đồng bộ với Cục Đường bộ Việt Nam trong thời gian tới.
Bức tranh tài chính của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội và dấu hỏi lớn về nguồn lực triển khai Dự án 459 Bạch MaiThời sự -
GĐXH - Bị UBND TP Hà Nội "xướng tên" vì chậm tiến độ tại khu đất "vàng" ở Bạch Mai, Công ty CP Thực phẩm Hà Nội (HAF) dường như đang đối mặt với bài toán nan giải về nguồn lực triển khai. Bởi bức tranh tài chính Quý 2/2026 của HAF lộ rõ sự suy giảm khi lỗ lũy kế vượt 120 tỷ đồng, nợ ngắn hạn gấp đôi tài sản và hơn 60% tổng tài sản bị "chôn chặt" tại các dự án dở dang.
Điểm danh những khu vực là vùng mưa lớn nhất trong đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung BộThời sự -
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đêm nay mưa dông xuất hiện chủ yếu ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Dự báo đợt mưa sẽ kéo dài trong 4 ngày.
Tin sáng 17/8: Tất cả người dân có lương hưu chú ý thông tin quan trọng về kỳ lương tháng 9; Sẽ bị xử phạt tới 6 triệu đồng nếu chậm sang tên sổ đỏ từ 31/8Thời sự -
GĐXH - Cơ quan Bảo hiểm xã hội vừa có thông báo về việc điều chỉnh thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong tháng 9/2026; Theo Văn bản hợp nhất số 73/2026 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành, có hiệu lực từ 31/8 tới đây, hành vi không thực hiện đăng ký đất đai theo quy định sẽ bị xử phạt hành chính.
Xe khách va chạm container trên cao tốc qua Nghệ An, hơn 20 người nhập việnThời sự -
Sau cú va chạm mạnh với container chạy cùng chiều, nhiều hành khách trên xe khách bị hất văng, hơn 20 người được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới tại khu 'đất vàng' Đào Duy Anh, Hà NộiThời sự -
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa nhận được văn bản đề xuất nghiên cứu quy hoạch và lập dự án đầu tư tổ hợp Hanoi Twin Towers 99 từ liên danh ba doanh nghiệp gồm: CTCP Du lịch Kim Liên, CTCP Thaiholdings và CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (thành viên Tập đoàn Vingroup). Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3 - 3,5 tỷ USD.
Tết Dương lịch 2027 được nghỉ mấy ngày?Thời sự -
GĐXH - Tết dương lịch 1/1/2027 rơi vào thứ sáu và nối liền cuối tuần tạo nên kỳ nghỉ dài ba ngày, 1/1 - 3/1/2027.
Hà Nội: Điều chỉnh giao thông hàng loạt tuyến đường phục vụ thi công cầu Trần Hưng Đạo đến cuối năm 2026Thời sự -
GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức điều chỉnh tổ chức giao thông hàng loạt tuyến đường khu vực phía Nam nhằm phục vụ thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo. Phương án phân luồng kéo dài đến cuối năm 2026 nhằm hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông.
Hé lộ ông bầu mới của CLB bóng đá Thanh HóaThời sự -
GĐXH – Sở VHTT&DL Thanh Hóa thống nhất bàn giao đội bóng cho đơn vị mới, dự kiến doanh nhân Lê Xuân Tưởng đảm nhận vị trí Chủ tịch CLB.
Thời điểm miền Bắc xuất hiện không khí lạnh gây rét đậm rét hại mùa đông tớiThời sự -
GĐXH - Rét đậm rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn quy luật khí hậu, đồng thời số ngày rét đậm rét hại được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm.
Tâm điểm đợt mưa lớn kéo dài 5 ngày ở miền Bắc: Khu vực nào chịu ảnh hưởng nặng nhất?Thời sự -
GĐXH - Từ đêm 17/8 đến ngày 21/8, miền Bắc và Bắc Trung Bộ bước vào đợt mưa lớn, lượng mưa cục bộ có nơi lên đến 450mm/đợt