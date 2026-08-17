Điểm danh những khu vực là vùng mưa lớn nhất trong đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bước vào đợt mưa lớn

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, từ đêm nay đến thứ Ba mưa lớn tập trung ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sau đó sẽ mở rộng xuống khu vực Bắc Quảng Trị.

Đợt mưa này hình thành do nhiều yếu tố tác động: Dưới mặt đất là dải hội tụ nhiệt đới vắt qua Bắc Bộ, trên độ cao 5000m là một xoáy thấp đang hoạt động. Hai yếu tố này tạo điều kiện cho mây dông hình thành và phát triển mạnh.

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, từ đêm nay (17/8) đến ngày 18/8, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Dự báo mưa kéo dài trong 4 ngày. Trong đó: Từ đêm 18/8 đến ngày 21/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 120-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm;

Riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Quảng Trị phổ biến 80-170mm, cục bộ có nơi trên 230mm (tổng lượng mưa cả đợt tính từ đêm 17/8 đến hết ngày 21/8 phổ biến từ 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi trên 450mm/đợt; riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Quảng Trị phổ biến từ 100-200mm/đợt, cục bộ có nơi trên 300mm/đợt).

Cảnh báo: Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo trước khi có mưa khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, mức nhiệt cao nhất tại phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) và các nơi khác cao nhất 35 độ.

Gió Tây Nam ở hai khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ hoạt động mạnh khiến mưa dông có xu hướng gia tăng. Mưa tập trung vào chiều nay, có những điểm mưa to cần đề phòng với ngập úng; lốc sét, gió giật mạnh nguy hiểm trong cơn dông.

Trước khi có mưa dông, từ sáng đến trưa khu vực này vẫn có nắng. Mức nhiệt các phường khu vực Cao nguyên Trung Bộ không vượt quá 30 độ, còn các phường khu vực Nam Bộ mức nhiệt cao hơn 32-33 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cùng với Khánh Hòa thời tiết hôm nay nắng nóng với mức nhiệt 35-37 độ. Thời gian nóng kéo dài từ 11h trưa đến 17h chiều. Từ thứ Ba nắng nóng diện rộng sẽ giảm dần.

Theo dự báo thời tiết, đêm nay miền Bắc có mưa to. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 17/8 đến ngày 18/8:

- Bắc Bộ: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị: Có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

- Nam Quảng Trị, TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; từ ngày 18/8, nắng nóng giảm dần, riêng Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng từ ngày 18/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 18/8 đến ngày 26/8:

- Bắc Bộ: Từ ngày 18-21/8 Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ ngày 22/8 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị: Từ đêm 18-21/8 có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ ngày 22/8 có mưa rào và dông rải rác.

- Khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Huế, duyên hải Nam Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng từ đêm 18-20/8, khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có mưa rào và dông rải rác.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc lại sắp đón đợt mưa lớn sau những ngày nắng nóng? GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ khoảng ngày 17/8 hoặc 18/8 khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào khoảng thời gian chiều tối và đêm).