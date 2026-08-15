Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm tại 6 dự án xã Nga Sơn

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Nguyễn Văn Hưng
Nguyễn Văn Hưng
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GĐXH – Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chỉ rõ vi phạm ở nhiều giai đoạn và yêu cầu kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cá nhân liên quan tại xã Nga Sơn.

Kết luận thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa công bố chỉ ra nhiều tồn tại, vi phạm trong quá trình triển khai các dự án hạ tầng khu dân cư do UBND xã Nga Sơn (trước đây là UBND thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn) làm chủ đầu tư.

Theo kết luận thanh tra, UBND xã Nga Sơn là chủ đầu tư 6 dự án hạ tầng khu dân cư, gồm 4 dự án thuộc Hạ tầng khu dân cư phía Đông đường Chi nhánh điện và 2 dự án thuộc Hạ tầng khu dân cư Mả Bịch, tiểu khu Thắng Thịnh.

Các dự án được triển khai trên địa bàn thị trấn Nga Sơn (nay là xã Nga Sơn), sử dụng nguồn vốn từ đấu giá quyền sử dụng đất tại chỗ trước khi phân chia tỷ lệ, thực hiện trong giai đoạn 2020 - 2021.

Các dự án được Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn thời điểm đó phê duyệt chủ trương đầu tư, báo cáo kinh tế, kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm tại 6 dự án xã Nga Sơn - Ảnh 1.

Nhiều vi phạm tại 6 dự án trên địa bàn xã Nga Sơn. Ảnh: Ngọc Hưng.

Tuy nhiên, cả 6 dự án đều chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) nhưng chủ đầu tư vẫn tiến hành lựa chọn nhà thầu và tổ chức thi công. Đến thời điểm thanh tra, toàn bộ 6 dự án đã triển khai xây dựng, trong đó 5 dự án chưa được bố trí vốn và chưa giải ngân, 2 dự án đã nghiệm thu hoàn thành.

Thanh tra tỉnh chỉ rõ chuỗi vi phạm kéo dài qua nhiều năm, phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản và tiềm ẩn nguy cơ khiếu kiện.

Cụ thể, khâu chuẩn bị đầu tư chưa bảo đảm quy định pháp luật khi thiếu đánh giá về khả năng cân đối vốn, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng. Quá trình thực hiện, chủ đầu tư vi phạm quy định đấu thầu, ký hợp đồng khi chưa đủ vốn và thi công trên diện tích chưa GPMB, chưa thu hồi đất.

Đồng thời, công tác quản lý chất lượng bị buông lỏng, chưa nghiệm thu khối lượng hoàn thành đúng quy định và việc chậm bố trí vốn thanh toán đã làm gia tăng nợ đọng. Ngoài ra, UBND huyện và UBND xã cũng thiếu kiểm tra, xử lý kịp thời các vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng.

Thanh tra tỉnh kết luận trách nhiệm đối với các tồn tại, vi phạm thuộc Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn qua các thời kỳ, lãnh đạo các phòng chuyên môn tham mưu về đầu tư, tài chính, tài nguyên và môi trường, kinh tế hạ tầng; Chủ tịch UBND thị trấn Nga Sơn (nay là UBND xã Nga Sơn) với tư cách chủ đầu tư; Ban quản lý các dự án qua các thời kỳ và các tổ chức, cá nhân liên quan theo chức năng, nhiệm vụ.

Thanh tra tỉnh kiến nghị, UBND xã Nga Sơn cần lập kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra, tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân vi phạm thuộc thẩm quyền.

Đồng thời, xã phải rà soát thủ tục đầu tư, GPMB, nguồn vốn để điều chỉnh quy hoạch chi tiết, phê duyệt lại phương án bồi thường đúng quy định và đảm bảo triển khai 6 dự án chuẩn pháp lý. Đặc biệt, trước khi tiếp tục thi công hoặc đưa công trình vào sử dụng, địa phương phải kiểm định chất lượng và xử lý kỹ thuật đối với toàn bộ hạng mục đã thực hiện.

Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm tại 6 dự án xã Nga Sơn - Ảnh 2.Thanh Hóa: Đề nghị kiểm điểm lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hà Trung

GĐXH – Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chỉ ra nhiều vi phạm tại các dự án, đồng thời đề nghị kiểm điểm Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (BQLDAĐTXD) huyện Hà Trung.

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