Bức tranh tài chính của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội và dấu hỏi lớn về nguồn lực triển khai Dự án 459 Bạch Mai

Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại số 54, ngõ 459 phố Bạch Mai (phường Bạch Mai) vừa được UBND TP. Hà Nội "xướng tên" trong danh sách 300 dự án chậm triển khai trên địa bàn. Trong khi các thủ tục pháp lý dường như vẫn "đóng băng" suốt nhiều năm, khu đất "vàng" rộng hơn 2.000m² này lại đang được biến tướng thành bãi trông giữ xe có thu tiền.

Công ty Cổ phần Thực phẩm Hà Nội (mã cổ phiếu: HAF; địa chỉ tại Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm, Hà Nội) sở hữu quỹ "đất vàng" hơn 2.000m2 tại số 54 ngõ 459 Bạch Mai (phường Bạch Mai; viết tắt: Dự án 459 Bạch Mai) để thực hiện Dự án: Đầu tư xây dựng Khu nhà ở.

Khu đất này từng được Thành phố Hà Nội ban hành hệ số điều chỉnh giá đất, với giá đất bồi thường là 35,729 triệu đồng/m². Đồng thời, giao UBND quận Hai Bà Trưng (cũ) chịu trách nhiệm xác định vị trí thửa đất, nguồn gốc sử dụng đất, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án "Đầu tư xây dựng khu nhà ở tại số 54 ngõ 459 Bạch Mai" theo đúng quy định pháp luật.

Trên thực tế, hơn một thập kỷ qua, hoạt động đầu tư, xây dựng khu nhà ở tại khu "đất vàng" này vẫn yên ắng và có dấu hiệu sử dụng sai mục đích. Bởi vậy, UBND TP Hà Nội đã "xướng tên" HAF trong danh sách 300 dự án chậm triển khai, buộc phải hoàn thiện thủ tục trong vòng 2 tháng.

Cận cảnh một góc điểm trông giữ xe ô tô tại Dự án 459 Bạch Mai. Ảnh: Bảo Loan

Tuy nhiên, nhìn sâu vào bức tranh tài chính kiệt quệ với khoản lỗ lũy kế "bào mòn" gần hết vốn điều lệ và áp lực nợ ngắn hạn gấp đôi tài sản, dư luận không khỏi đặt dấu hỏi: HAF sẽ lấy nguồn lực ở đâu để tiếp tục triển khai dự án?

Lỗ lũy kế "ăn mòn" hơn 83% vốn điều lệ

HAF từng là một đơn vị có tên tuổi trong ngành bán lẻ và thực phẩm, thuộc Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro). Song, kết quả kinh doanh của HAF trong những năm gần đây có dấu hiệu liên tục rơi vào cảnh thua lỗ triền miên.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2026, tính đến ngày 30/06/2026, khoản lỗ sau thuế chưa phân phối (lỗ lũy kế) của HAF đã chạm mức -120,68 tỷ đồng.

Với quy mô vốn điều lệ chỉ 145 tỷ đồng, mức lỗ này đã có thể "thổi bay" hơn 83% vốn điều lệ của công ty, kéo tụt vốn chủ sở hữu xuống mức 102,34 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, HAF ghi nhận doanh thu thuần giảm 37,4% so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt vỏn vẹn 22,52 tỷ đồng.

Kết quả, công ty tiếp tục báo lỗ sau thuế hợp nhất hơn 5,1 tỷ đồng, cho thấy, đà trượt dốc về hiệu quả tài chính dường như chưa có điểm dừng và mất cân đối khi số nợ ngắn hạn đè bẹp tài sản.

Chỉ tiêu tài chính hợp nhất Tính đến 31/12/2025 (VND) Thời điểm 30/06/2026 (VND) Biến động/tỷ lệ Vốn điều lệ 145.000.000.000 145.000.000.000 Không đổi Lỗ lũy kế chưa phân phối (117.958.081.524) (120.686.466.308) Âm thêm 2,72 tỷ đồng Vốn chủ sở hữu 107.451.957.498 102.343.903.622 Giảm gần 5,1 tỷ đồng Tài sản ngắn hạn 77.317.420.520 57.917.757.108 Giảm hơn 25% Nợ ngắn hạn 133.495.976.950 125.245.550.213 Gấp 2,16 lần tài sản ngắn hạn

Không chỉ kinh doanh thua lỗ, cấu trúc tài chính của HAF còn phát đi tín hiệu cảnh báo "đỏ" về thanh khoản khi nợ phải trả ngắn hạn vượt xa quy mô tài sản ngắn hạn hiện có.

Tính đến cuối Quý 2/2026, nợ ngắn hạn của HAF ở mức 125,24 tỷ đồng, trong khi toàn bộ tài sản ngắn hạn chỉ đạt 57,91 tỷ đồng.

Hệ số thanh toán ngắn hạn (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn) tụt xuống mức nguy hiểm ~0,46 lần. Điều này đồng nghĩa với việc cứ mỗi 1 đồng nợ đến hạn, doanh nghiệp chỉ có chưa đầy 0,5 đồng tài sản ngắn hạn có thể chuyển đổi để chi trả.

Đáng chú ý, nợ vay tài chính ngắn hạn của HAF là 79,64 tỷ đồng, phần lớn đến từ các khoản vay nội bộ, gồm: Tổng công ty Thương mại Hà Nội (41,81 tỷ đồng) và Công ty TNHH TM&SX Phú Thịnh (37,82 tỷ đồng).

Lối vào Dự án 459 Bạch Mai. Ảnh: Bảo Loan

Cũng theo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Quý 2/2026 của HAF, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong Quý 2/2026 đạt sấp sỉ 1,87 tỷ đồng, giảm so với mức 2,23 tỷ đồng của Quý 2/2025;

Lợi nhuận gộp lũy kế 6 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 4,45 tỷ đồng, giảm so với mức 4,87 tỷ đồng của 6 tháng đầu năm 2025.

Trong khi đó, chi phí lãi vay lũy kế 6 tháng đầu năm 2026 của HAF hơn 4,93 tỷ đồng.

Như vậy, khoản chi phí lãi vay (4,93 tỷ đồng) đã lớn hơn toàn bộ lợi nhuận gộp mà HAF tạo ra trong 6 tháng đầu năm (4,45 tỷ đồng), chính thức "nuốt trọn" lợi nhuận gộp và đẩy doanh nghiệp vào mức lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh.

'Khai tử' mảng kinh doanh cốt lõi, hơn 150 tỷ đồng bị 'chôn chặt' ở các dự án dở dang

Từ tháng 04/2025, do hoạt động kém hiệu quả và rủi ro cao, HAF đã phải chính thức dừng toàn bộ mảng kinh doanh phân phối, bán buôn thực phẩm truyền thống (dầu ăn, bánh kẹo Bibica...) để chuyển trọng tâm sang quản lý và khai thác mặt bằng nhà đất.

Tuy nhiên, thay vì tạo ra dòng tiền bền vững, phần lớn tài sản của HAF lại rơi vào "thế kẹt" khi bị "đóng băng" tại các công trình dở dang.

Ngoài ra, chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn của HAF tính đến ngày 30/06/2026 đã lên tới 151,1 tỷ đồng (chiếm hơn 60% tổng tài sản của toàn công ty). Trong đó:

Dự án Siêu thị thương mại dịch vụ Bắc Qua (19 Hàng Khoai) đã tiêu tốn tới 143,65 tỷ đồng nhưng đơn vị trực tiếp đầu tư (Công ty CP TMDV Bắc Qua - công ty con do HAF nắm 55,57% vốn) vẫn đang chìm sâu trong thua lỗ với khoản lỗ lũy kế đến hết năm 2025 là âm 56,8 tỷ đồng.

Các dự án khác như Tòa nhà HFC Lãng Yên (21 Trần Khánh Dư - 4,08 tỷ đồng);

Dự án 253 Phố Vọng (2,06 tỷ đồng) và Dự án 54 ngõ 459 Bạch Mai (gần 1,24 tỷ đồng) đều bất động qua nhiều năm mà không có tiến triển thực tế.

Với những hạng mục tài chính mất cân đối, nguồn tiền mặt eo hẹp (chỉ có hơn 6 tỷ đồng), trong khi nợ ngắn hạn gấp đôi tài sản, dòng tiền kinh doanh kiệt quệ và mảng thương mại cốt lõi đã dừng hoạt động, câu hỏi về việc HAF lấy đâu ra nguồn lực hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng để triển khai Dự án 459 Bạch Mai theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, có lẽ, thực sự là một bài toán hóc búa.

Trước thời hạn 2 tháng mà UBND TP Hà Nội đã đặt ra tại Thông báo số 1077/TB-UBND, nếu HAF không chứng minh được năng lực tài chính và phương án triển khai khả thi, việc kiên quyết thu hồi đất dự án để giao cho các đơn vị có đủ thực lực triển khai theo quy hoạch là điều cần thiết, tránh để tài nguyên đất đai của Thủ đô tiếp tục bị lãng phí và sử dụng sai mục đích.

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