Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 được nghỉ mấy ngày? GĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 (Tết Đinh Mùi) đối với công chức, viên chức và người lao động. Theo đề xuất, có thể nghỉ 7 hoặc 10 ngày liên tục dịp Tết Nguyên đán năm 2027.

Tết Dương lịch 2027 được nghỉ mấy ngày?

Tết Dương lịch 2027 người lao động được nghỉ 3 ngày liên tiếp.

Theo Bộ Luật Lao động, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương 01 ngày (ngày 01 tháng 01 Dương lịch) dịp Tết Dương lịch. Nếu ngày nghỉ này trúng vào ngày nghỉ hằng tuần, bạn sẽ được nghỉ bù vào ngày làm việc tiếp theo.

Ngày 1/1 Tết Dương lịch 2027 rơi vào ngày thứ 6, như vậy, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 3 ngày liên tục từ Thứ Sáu (ngày 01/01/2027) đến hết Chủ Nhật (ngày 03/01/2027).

Còn về lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2027, Vietnamplus thông tin, Bộ Nội vụ đã có văn bản lấy ý kiến phương án nnghỉ Tết Nguyên đán.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội

Phương án 1 là nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết, tổng thời gian nghỉ Tết là 7 ngày liên tục, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần. Theo Bộ Nội vụ, do có 2 ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ Tết nên công chức, viên chức được nghỉ bù 2 ngày theo quy định.

Như vậy, với phương án 1 thì dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027, công chức, viên chức được nghỉ từ thứ Năm, ngày 4/2/2027 Dương lịch (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư ngày 10/2/2027 dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Phương án 2 là nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết. Với phương án này, hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu, ngày 12/2/2027 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy, ngày 27/2/2027. Tổng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 là 10 ngày liên tục (bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, 2 ngày nghỉ bù ngày hằng tuần, 1 ngày nghỉ hoán đổi và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Như vậy, dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027, công chức, viên chức được nghỉ từ thứ Sáu ngày 5/2/2027 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết Chủ nhật ngày 14/2/2027 Dương lịch (tức ngày mùng 9 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Lịch nghỉ các ngày lễ năm 2027 được hưởng nguyên lương

VOV thông tin, theo Bộ Luật Lao động 2019, người lao động sẽ có các ngày nghỉ lễ được hưởng nguyên lương trong năm 2027.

Theo quy định tại Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong các ngày lễ, tết như sau:

Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch); Tết Âm lịch: 05 ngày; Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch); Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch); Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau); Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

Căn cứ Điều 111 Bộ luật Lao động 2019, nếu ngày nghỉ lễ trùng với ngày nghỉ hằng tuần (thứ Bảy, Chủ nhật), người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, sẽ có quyết định cụ thể ngày nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh.