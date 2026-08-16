Tết Dương lịch 2027 được nghỉ mấy ngày?

| Thời sự
Nguyễn Ngân (th)
Nguyễn Ngân (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tết dương lịch 1/1/2027 rơi vào thứ sáu và nối liền cuối tuần tạo nên kỳ nghỉ dài ba ngày, 1/1 - 3/1/2027.

Tết Dương lịch 2027 được nghỉ mấy ngày? - Ảnh 1.Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 được nghỉ mấy ngày?

GĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 (Tết Đinh Mùi) đối với công chức, viên chức và người lao động. Theo đề xuất, có thể nghỉ 7 hoặc 10 ngày liên tục dịp Tết Nguyên đán năm 2027.

Tết Dương lịch 2027 được nghỉ mấy ngày?

Tết Dương lịch 2027 được nghỉ mấy ngày? - Ảnh 1.

Tết Dương lịch 2027 người lao động được nghỉ 3 ngày liên tiếp.

Theo Bộ Luật Lao động, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương 01 ngày (ngày 01 tháng 01 Dương lịch) dịp Tết Dương lịch. Nếu ngày nghỉ này trúng vào ngày nghỉ hằng tuần, bạn sẽ được nghỉ bù vào ngày làm việc tiếp theo.

Ngày 1/1 Tết Dương lịch 2027 rơi vào ngày thứ 6, như vậy, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 3 ngày liên tục từ Thứ Sáu (ngày 01/01/2027) đến hết Chủ Nhật (ngày 03/01/2027). 

Còn về lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2027, Vietnamplus thông tin, Bộ Nội vụ đã có văn bản lấy ý kiến phương án nnghỉ Tết Nguyên đán.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội

Phương án 1 là nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết, tổng thời gian nghỉ Tết là 7 ngày liên tục, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần. Theo Bộ Nội vụ, do có 2 ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ Tết nên công chức, viên chức được nghỉ bù 2 ngày theo quy định.

Như vậy, với phương án 1 thì dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027, công chức, viên chức được nghỉ từ thứ Năm, ngày 4/2/2027 Dương lịch (tức ngày 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết thứ Tư ngày 10/2/2027 dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Phương án 2 là nghỉ 5 ngày theo quy định, gồm 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết. Với phương án này, hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu, ngày 12/2/2027 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy, ngày 27/2/2027. Tổng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 là 10 ngày liên tục (bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, 2 ngày nghỉ bù ngày hằng tuần, 1 ngày nghỉ hoán đổi và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Như vậy, dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027, công chức, viên chức được nghỉ từ thứ Sáu ngày 5/2/2027 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Bính Ngọ) đến hết Chủ nhật ngày 14/2/2027 Dương lịch (tức ngày mùng 9 tháng Giêng năm Đinh Mùi).

Lịch nghỉ các ngày lễ năm 2027 được hưởng nguyên lương

VOV thông tin, theo Bộ Luật Lao động 2019, người lao động sẽ có các ngày nghỉ lễ được hưởng nguyên lương trong năm 2027.

Theo quy định tại Điều 112 Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong các ngày lễ, tết như sau:

Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch); Tết Âm lịch: 05 ngày; Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch); Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch); Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau); Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch). 

Căn cứ Điều 111 Bộ luật Lao động 2019, nếu ngày nghỉ lễ trùng với ngày nghỉ hằng tuần (thứ Bảy, Chủ nhật), người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, sẽ có quyết định cụ thể ngày nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Điều chỉnh giao thông hàng loạt tuyến đường phục vụ thi công cầu Trần Hưng Đạo đến cuối năm 2026

Hà Nội: Điều chỉnh giao thông hàng loạt tuyến đường phục vụ thi công cầu Trần Hưng Đạo đến cuối năm 2026

Thời sự -

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức điều chỉnh tổ chức giao thông hàng loạt tuyến đường khu vực phía Nam nhằm phục vụ thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo. Phương án phân luồng kéo dài đến cuối năm 2026 nhằm hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông.

Tin sáng 15/4: Thí sinh Chuyên Tuyên Quang than đề Toán thi lại khó; Công khai hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh để phụ huynh giám sát

Tin sáng 15/4: Thí sinh Chuyên Tuyên Quang than đề Toán thi lại khó; Công khai hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh để phụ huynh giám sát

Thời sự -

GĐXH - Rời điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, một số thí sinh cho rằng đề Toán thi lại khó hơn lần 1; Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 14/8/2026 về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục...

Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

Thời sự -

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại số 54, ngõ 459 phố Bạch Mai (phường Bạch Mai) vừa được UBND TP. Hà Nội "xướng tên" trong danh sách 300 dự án chậm triển khai trên địa bàn. Trong khi các thủ tục pháp lý dường như vẫn "đóng băng" suốt nhiều năm, khu đất "vàng" rộng hơn 2.000m² này lại đang được biến tướng thành bãi trông giữ xe có thu tiền.

Tin sáng 14/8: 5 thí sinh Tuyên Quang chưa làm thủ tục thi lại tốt nghiệp THPT; Từ 1/9, trường hợp nào được hỗ trợ tới 100 triệu đồng khi bị TNGT?

Tin sáng 14/8: 5 thí sinh Tuyên Quang chưa làm thủ tục thi lại tốt nghiệp THPT; Từ 1/9, trường hợp nào được hỗ trợ tới 100 triệu đồng khi bị TNGT?

Xã hội -

GĐXH - Chiều 13/8, Bộ GD&ĐT thông tin về buổi làm thủ tục dự thi đợt thi lại tốt nghiệp THPT tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Từ 1/9/2026, nạn nhân tai nạn giao thông thuộc diện quy định có thể được hỗ trợ lên tới 100 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.