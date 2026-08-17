Tin sáng 17/8: Tất cả người dân có lương hưu chú ý thông tin quan trọng về kỳ lương tháng 9; Sẽ bị xử phạt tới 6 triệu đồng nếu chậm sang tên sổ đỏ từ 31/8

Tất cả người dân có lương hưu chú ý thông tin quan trọng về kỳ lương tháng 9

BHXH TP. Hà Nội dự kiến chuyển lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 9 vào tài khoản cá nhân của người hưởng trong ngày 4/9. Ảnh minh họa.





Sáng 16/8, báo Tin tức đưa tin, thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 9/2026 tại Hà Nội và các tỉnh thành dự kiến sẽ muộn hơn lịch thông thường.

Trang thông tin Phường Giảng Võ - TP Hà Nội nêu rõ: Thực hiện quy định về nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2026, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày liên tiếp (từ ngày 29/08/2026 đến hết ngày 2/9/2026).

Do thời gian chi trả định kỳ trùng với kỳ nghỉ lễ kéo dài, BHXH TP Hà Nội sẽ thực hiện điều chỉnh thời gian chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 9/2026 để bảo đảm quyền lợi kịp thời cho người hưởng.

Do đó, lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 9/2026 sẽ được chi trả qua tài khoản cá nhân vào ngày 4/9/2026, và chi trả bằng tiền mặt từ sau ngày 4/9/2026.

Sẽ bị xử phạt tới 6 triệu đồng nếu chậm sang tên sổ đỏ ngay trong tháng này

Theo Tạp chí điện tử Nhịp sống thị trường, ngày 31/8 tới đây, những quy định về xử phạt hành chính lĩnh vực đất đai sẽ có hiệu lực.

Cụ thể, tại Điều 16, Chương II của Nghị định 281 quy định phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu theo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 132 Luật Đất đai.

Bên cạnh đó, hạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện đăng ký biến động đất đai theo quy định tại các điểm a, b, i, k, l, m và q khoản 1 Điều 133 Luật Đất đai, trừ trường hợp nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 127 Luật Đất đai.

Tuy nhiên, đối với tổ chức, mức phạt được áp dụng bằng 2 lần mức phạt đối với cá nhân, tương ứng từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thực hiện đăng ký đất đai theo quy định.

Thời điểm miền Bắc xuất hiện không khí lạnh gây rét đậm rét hại

Theo dự báo thời tiết, đợt rét đậm, rét hại đầu tiên sẽ rơi vào nửa cuối tháng 12. Ảnh minh họa: TL

Theo bản tin dự báo mùa của Trung tâm Khí tượng Thủy văn, từ tháng 9/2026 đến tháng 2/2027, hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông cũng như khả năng đổ bộ vào đất liền Việt Nam được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm. Trung bình nhiều năm trong giai đoạn này có khoảng 7,3 cơn hoạt động trên Biển Đông và 3,1 cơn đổ bộ vào đất liền.

Không khí lạnh được dự báo hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Trong giai đoạn tháng 12/2026-1/2027, rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn quy luật khí hậu, đồng thời số ngày rét đậm, rét hại được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm.

Trong thời kỳ tháng 12/2026-1/2027, dù rét đậm, rét hại được dự báo ít hơn trung bình nhiều năm, người dân vẫn cần chủ động phòng tránh khi các đợt không khí lạnh mạnh xuất hiện. Các hiện tượng rét đậm, rét hại, sương muối, băng giá nếu xảy ra có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và sản xuất nông nghiệp.

Đặc biệt, trong tháng 1-2/2027, khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng xuất hiện thời kỳ ít mưa. Tình trạng này có thể tác động đáng kể đến nguồn nước, đồng thời ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất.

Chốt lịch tựu trường năm học 2026-2027 và tổ chức Khai giảng chung toàn quốc

Ngày khai giảng năm học 2026 - 2027 diễn ra thống nhất trên cả nước vào ngày 5/9..





Sức khỏe và Đời sống thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 1710-KH/BGDĐT về việc tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027 kết hợp Lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.

Theo kế hoạch, sáng ngày 5/9, tất cả các cơ sở giáo dục trên cả nước sẽ cùng tham dự chương trình Lễ khai giảng chung toàn quốc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ 8h đến 8h45. Sự kiện có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng nghi thức đánh trống khai giảng năm học mới. Riêng các trường phổ thông nội trú biên giới đủ điều kiện sẽ tổ chức nghi thức khánh thành, bàn giao công trình từ 7h30 đến 8h trước khi bước vào lễ khai giảng chung.

Công khái hình ảnh khay ăn học sinh, xử lý nghiêm vi phạm

Theo VTV.vn, các trường phải công khai hằng ngày thực đơn, nguồn thực phẩm và hình ảnh khay ăn thực tế để phụ huynh giám sát, xử lý nghiêm vi phạm an toàn thực phẩm.

Các cơ sở giáo dục sẽ phải công bố thực đơn và hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh mỗi ngày để phụ huynh giám sát. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục.

Theo Chỉ thị, Bộ Y tế phải hoàn thiện việc phân công, phân cấp quản lý an toàn thực phẩm theo nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả"; đề xuất chế tài đối với người đứng đầu thiếu trách nhiệm, để xảy ra ngộ độc thực phẩm. Các cơ sở vi phạm phải bị đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận và xử lý nghiêm.

Bộ Công an tập trung điều tra hành vi cung cấp thực phẩm không an toàn, "cắt xén" khẩu phần học sinh; xử lý một số vụ việc có tính cảnh tỉnh, răn đe; xây dựng đường dây nóng và tiếp nhận tố giác qua ứng dụng VNeID.

Đáng chú ý, các địa phương phải hoàn thành trong tháng 9 việc rà soát toàn bộ bếp ăn, căng tin và đơn vị cung cấp suất ăn trường học. Hợp đồng với cơ sở không bảo đảm an toàn thực phẩm phải được chấm dứt; việc kiểm tra được thực hiện hằng tháng và đột xuất.

Các trường cũng phải công khai hằng ngày đơn vị cung cấp, nguồn nguyên liệu, hóa đơn, thực đơn và hình ảnh khay ăn thực tế để phụ huynh giám sát; xử lý phản ánh trong 24 giờ. Ban đại diện cha mẹ học sinh được tham gia giám sát nguồn thực phẩm, chia suất ăn, kiểm tra khu vực chế biến và đề nghị kiểm tra trực tiếp đơn vị cung cấp.

Phóng sinh đúng cách, bảo vệ đa dạng sinh học

Hàng chục tấn cá chép và cá giống đã được phóng sinh tại hồ Đồng Mô.





VTV.vn thông tin, sáng 16/8, tại chùa Khai Nguyên, TP Hà Nội, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã phối hợp với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, tổ chức tuyên truyền "Phóng sinh theo tinh thần Phật giáo, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học".

Theo đó, phóng sinh sai cách có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự nếu liên quan đến săn bắt, mua bán, vận chuyển trái phép các loài nguy cấp, quý hiếm. Đáng lo ngại, đặt mua trước số lượng lớn chim, cá và các loài động vật khác còn có thể tạo thêm nhu cầu, thúc đẩy hoạt động săn bắt, buôn bán và tận diệt động vật hoang dã.

Đại tá Cấn Tuấn Anh (Trưởng Phòng 3, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an) cho biết: "Chúng tôi muốn truyền tải thông điệp đến người dân thực hiện phóng sinh đúng cách, không săn bắt, không mua bán các loài động vật hoang dã để phóng sinh".

Chỉ phóng sinh loài bản địa, phù hợp môi trường; không tiếp tay cho việc săn bắt, buôn bán động vật hoang dã và thông báo với cơ quan chức năng khi thấy hành vi vi phạm là mỗi người trong chúng ta đang thực hành lòng từ bi của đạo Phật, đồng thời là hành động thiết thực, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, gìn giữ cân bằng tự nhiên.

Việt Nam là 1 trong 16 quốc gia có mức độ đa dạng sinh học cao nhất thế giới. Tuy nhiên, nguồn tài nguyên quý giá này đang chịu nhiều sức ép và đứng trước nguy cơ suy giảm. Phóng sinh không đúng cách, đặc biệt là thả các loài ngoại lai xâm hại, có thể gây mất cân bằng hệ sinh thái và đe dọa các loài bản địa.