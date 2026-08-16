Hà Nội: Điều chỉnh giao thông hàng loạt tuyến đường phục vụ thi công cầu Trần Hưng Đạo đến cuối năm 2026

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Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại đường Trần Khánh Dư, đê Nguyễn Khoái, Lê Quý Đôn, Nguyễn Huy Tự và các tuyến lân cận để phục vụ thi công Dự án thành phần 3 - đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo theo phương thức PPP, hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất.

Phương án được áp dụng đến ngày 30/12/2026, hoặc đến khi có thông báo thay thế.

Cụ thể, đường Trần Khánh Dư (đoạn từ khu vực Nhà hát Quân đội đến Cửa khẩu Vân Đồn): Tổ chức giao thông một chiều theo hướng từ ngã ba Trần Khánh Dư - Trần Hưng Đạo đi Cửa khẩu Vân Đồn. Cấm các phương tiện di chuyển theo chiều ngược lại.

Lộ trình vào Trần Khánh Dư, các phương tiện từ Cửa khẩu Vân Đồn và đê Nguyễn Khoái muốn vào đường Trần Khánh Dư sẽ di chuyển theo lộ trình Lê Quý Đôn - Trần Thánh Tông - Trần Hưng Đạo - Trần Khánh Dư.

Cầu Trần Hưng Đạo đang được gấp rút thi công.

Trên tuyến đê Nguyễn Khoái, phương tiện di chuyển đi cầu Vĩnh Tuy theo hướng Trần Khánh Dư - cây xăng Lương Yên - đê Nguyễn Khoái - cầu Vĩnh Tuy. Chiều ngược lại từ đê Nguyễn Khoái đi Trần Khánh Dư được tổ chức theo hướng đê Nguyễn Khoái - dốc Bác Cổ - Trần Khánh Dư.

Đường Nguyễn Huy Tự, phương tiện đi vào Trần Khánh Dư theo hai lộ trình gồm Tăng Bạt Hổ/Yec Xanh - Nguyễn Huy Tự - Trần Khánh Dư, hoặc Cửa khẩu Vân Đồn/Lương Yên - Lê Quý Đôn - Nguyễn Cao - Nguyễn Huy Tự - Trần Khánh Dư. Chiều ngược lại của tuyến đường này bị cấm.

Đường Lê Quý Đôn, tổ chức giao thông một chiều theo hướng từ ngã ba Lê Quý Đôn - Trần Khánh Dư đi Trần Thánh Tông.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu duy trì đầy đủ hệ thống biển báo, đèn cảnh báo, rào chắn cùng lực lượng hướng dẫn giao thông túc trực 24/24 giờ trong suốt quá trình thi công.

Khi phát sinh các bất cập về giao thông, các đơn vị phải nhanh chóng phối hợp cùng Sở Xây dựng, Công an thành phố và chính quyền địa phương để đưa ra phương án điều chỉnh kịp thời.

Công an TP Hà Nội được đề nghị tăng cường công tác phân luồng, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

UBND các phường Cửa Nam và Hai Bà Trưng có trách nhiệm phối hợp điều tiết giao thông, xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, dừng đỗ xe trái phép, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp.

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