Đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới tại khu 'đất vàng' Đào Duy Anh, Hà Nội
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa nhận được văn bản đề xuất nghiên cứu quy hoạch và lập dự án đầu tư tổ hợp Hanoi Twin Towers 99 từ liên danh ba doanh nghiệp gồm: CTCP Du lịch Kim Liên, CTCP Thaiholdings và CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (thành viên Tập đoàn Vingroup). Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3 - 3,5 tỷ USD.
Theo tờ trình, công trình được quy hoạch trên khu đất rộng khoảng 3,5 ha tại số 5, 7 Đào Duy Anh, Hà Nội.
Tòa tháp đôi cao có chiều cao khoảng 568 m (99 tầng), mật độ xây dựng khoảng 35%, tổng diện tích sàn xây dựng đạt khoảng 880.000 m² (chưa tính diện tích tầng hầm).
Dự án có công năng tích hợp tổ hợp đa chức năng tiêu chuẩn quốc tế gồm trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị và biểu diễn nghệ thuật, văn phòng hạng A, khách sạn 6 sao, khu căn hộ cao cấp và casino.
Theo đó, nếu được phê duyệt nguyên trạng thiết kế, công trình không chỉ trở thành tòa tháp đôi cao nhất thế giới mà còn hướng tới xác lập nhiều kỷ lục về độ cao như: 2 sân đỗ trực thăng, vườn nhiệt đới, bảo tàng nghệ thuật số (Digital Art Museum) và đại sảnh tiệc trên không (Sky Ballroom) có quy mô lớn nhất thế giới.
Dự án cũng nằm trong định hướng chỉnh trang tổng thể cảnh quan đô thị khu vực nút giao Lê Duẩn – hầm chui Kim Liên, kết nối với trục đường rộng 90m dẫn ra Quốc lộ 1A.
Khu đất số 5, 7 Đào Duy Anh hiện là khuôn viên của Khách sạn Kim Liên cùng nhiều khu dịch vụ thương mại phụ trợ.
Khách sạn này được thành lập từ năm 1961 với tên gọi ban đầu là khách sạn Bạch Mai. Sau đó đổi thành Khách sạn Chuyên gia Kim Liên (trực thuộc Văn phòng Phủ Thủ tướng, nay là Văn phòng Chính phủ). Cơ sở này từng đảm nhận nhiệm vụ chính trị là nơi lưu trú của các đoàn chuyên gia quốc tế sang công tác tại Việt Nam.
Sau tiến trình cổ phần hóa, khuôn viên số 7 Đào Duy Anh duy trì vận hành 9 tòa nhà với 437 phòng lưu trú, 5 nhà hàng cùng chuỗi tiện ích hội nghị, sân thể thao và bể bơi.
Trong khi đó, khu vực số 5 Đào Duy Anh và các phần diện tích mở rộng hiện được khai thác làm văn phòng, nhà hàng, quán cà phê và sân thể thao dịch vụ.
Theo tiến độ đề xuất từ liên danh đầu tư, dự án kỳ vọng có thể khởi công vào ngày 2/9/2026 và về đích trong giai đoạn quý III - quý IV/2030.
Kế hoạch này hiện vẫn chờ các cấp có thẩm quyền xem xét, thẩm định và phê duyệt chủ trương quy hoạch, pháp lý đầu tư theo quy định.
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