Vinmec trình diễn kỹ thuật ghép gan sống phức tạp tại Hội nghị Ghép tạng Việt Nam 2025
Tại Hội nghị Khoa học thường niên Hội Ghép tạng Việt Nam lần thứ X – 2025, Hệ thống Y tế Vinmec đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với ca mổ ghép gan thị phạm phức tạp từ người hiến sống và loạt báo cáo chuyên sâu về tiến bộ kỹ thuật.
Sự kiện quy tụ hàng trăm chuyên gia trong và ngoài nước, là dịp để Vinmec chia sẻ những tinh hoa chuyên môn, lan tỏa tri thức và khẳng định vị thế tiên phong của y học Việt Nam trong lĩnh vực ghép tạng.
Ca ghép gan sống với người hiến có giải phẫu hiếm gặp
Ca ghép gan được PGS.TS.BS Lê Văn Thành - Phó Tổng Giám đốc Chuyên môn Khối Ngoại, Hệ thống y tế Vinmec trực tiếp thực hiện thị phạm. Đây là một ca ghép gan từ người hiến sống có mức độ phức tạp cao đòi hỏi trình độ chuyên môn sâu, kỹ thuật tinh vi nhằm đảm bảo độ an toàn tối đa cho người hiến.
Theo PGS Thành, thông thường với người hiến gan, phẫu thuật viên chỉ cần cắt một đường mật như trong các ca cắt gan. Tuy nhiên, trong ca mổ thị phạm này, người hiến có biến thể giải phẫu hiếm với hai đường mật, buộc ê-kíp phải tính toán chính xác tuyệt đối để có phương án vừa bảo tồn an toàn cho người hiến, vừa đảm bảo đường mật của mảnh ghép sau khi nối cho người nhận không bị hẹp hay rò mật. Đây là một trong những thách thức rất lớn trong ghép gan sống.
Ca mổ được truyền hình trực tiếp tới hội trường hội nghị, thu hút sự chú ý đặc biệt của hàng trăm chuyên gia, bác sĩ trong và ngoài nước. Toàn bộ quy trình – từ lấy mảnh ghép gan phải, rửa gan, tái tạo đến ghép gan được thực hiện tỉ mỉ, chuẩn xác đến từng chi tiết. Mỗi thao tác, mỗi đường mổ đều được các chuyên gia theo dõi, phân tích và trao đổi trực tiếp tại hội nghị, tạo nên không khí học thuật vô cùng sôi nổi.
Bên cạnh ca mổ thị phạm, đội ngũ chuyên gia Vinmec còn mang đến Hội nghị loạt báo cáo chuyên sâu, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong toàn bộ quá trình ghép gan – từ phương pháp phẫu thuật, kỹ thuật chuyên môn đến chăm sóc, điều trị phục hồi cho người bệnh trong toàn bộ quá trình trước và sau ghép.
Các nội dung nổi bật tập trung vào: kỹ thuật cắt đường mật nội soi ứng dụng công nghệ huỳnh quang ICG giúp giảm biến chứng rò mật; những chiến lược phục hồi chức năng toàn diện giúp bệnh nhân sớm quay lại cuộc sống bình thường; cùng giải pháp quản lý biến chứng thuốc, kiểm soát rối loạn đông máu bằng ROTEM và gây mê hồi sức đa mô thức nhằm tối ưu an toàn cho cả người hiến và người nhận gan. Những nội dung này là những tinh hoa được đội ngũ chuyên gia Vinmec đúc kết trong gần một thập kỷ, đồng thời đưa Vinmec trở thành một trong những đơn vị tiên phong đưa kỹ thuật ghép gan phức tạp từ thế giới về Việt Nam.
Thêm bệnh viện làm chủ kỹ thuật – thêm nhiều cơ hội sống cho người bệnh
PGS.TS.BS Lê Văn Thành chia sẻ: "Là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực ghép gan tại Việt Nam, Vinmec không chỉ coi việc thị phạm, đào tạo hay chuyển giao kỹ thuật là hoạt động chuyên môn, mà còn là sứ mệnh vì cộng đồng. Mỗi bệnh viện có thể làm chủ kỹ thuật đồng nghĩa với việc thêm nhiều bệnh nhân được cứu sống; mỗi ê-kíp được tiếp cận tri thức quốc tế đồng nghĩa với việc lan tỏa chuẩn mực và niềm hi vọng. Hội nghị lần này là cơ hội để Vinmec chia sẻ tất cả những gì tinh túy nhất mà chúng tôi đã tích lũy, cùng nhau xây dựng một nền y học ghép tạng Việt Nam không chỉ vững mạnh về kỹ thuật, mà còn ấm áp và nhân văn".
PGS Lê Văn Thành chính là người đầu tiên chuyển giao kỹ thuật ghép gan về bệnh viện quân y 175 và nhiều bệnh viện công trên khắp cả nước và trong khu vực Đông Nam Á.
Với màn trình diễn ấn tượng tại Hội nghị Khoa học thường niên Hội Ghép tạng Việt Nam lần thứ X - 2025, Vinmec không chỉ khẳng định năng lực dẫn đầu trong lĩnh vực ghép gan, mà còn truyền cảm hứng, chia sẻ tri thức và chuyển giao kỹ thuật ghép tạng phức tạp để góp phần mở ra thêm cơ hội sống mới cho nhiều bệnh nhân, nâng cao năng lực cho cộng đồng y tế, và góp phần xây dựng tương lai y học Việt Nam ngày càng an toàn, nhân văn và bền vững.
Người đàn ông 46 tuổi ở Thái Nguyên bất ngờ suy gan, suy thận sau mưa lũ từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaBệnh thường gặp
GĐXH - Sau những ngày tiếp xúc với nước lũ và bùn đất, người bệnh phát hiện suy gan, suy thận từ dấu hiệu sốt cao, đau mỏi cơ, vàng da tăng dần, buồn nôn và tiểu ít.