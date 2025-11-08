Vợ bất lực nhìn chồng bị tường đè tử vong trong cơn bão dữ

Sáng 8/11, nắng đã trở lại sau cơn bão số 13 Kalmaegi , song xã Xuân Lãnh (tỉnh Đắk Lắk) vẫn chìm trong tang thương, hoang tàn sau một đêm gió dữ.

Tại thôn 4, những mái tôn đã bay mất, tường nứt gãy, cây dừa bật gốc đổ sập lên nhà dân. Giữa cảnh đổ nát ấy, hai gia đình phải gánh chịu mất mát lớn khi người thân mãi mãi ra đi trong khoảnh khắc thiên tai ập tới.

Chiếc bàn thờ của chồng chị Hà nằm ngoài sân dưới mái nhà xập xệ do bão quét.

Bên bàn thờ chồng được dựng tạm trước ngôi nhà lụp xụp sau bão, chị Hà với đôi mắt đỏ hoe thẫn thờ nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng tối 6/11.

Chị kể, trước khi bão đổ bộ, gia đình đã nhận được cảnh báo về cơn bão rất mạnh nên vội vàng chằng chống mái nhà. Đến khoảng 19h ngày 6/11, gió bắt đầu giật mạnh, mái tôn rung ầm ầm, gạch vụn và vữa rơi lả tả. Lo sợ nguy hiểm, chị bảo ba con nhỏ chạy vào khu nhà tắm trú ẩn, còn hai vợ chồng mang thang ra chằng lại mái tôn.

Anh Nguyễn Quang T. (47 tuổi, chồng chị) leo lên thang chằng lại mái, còn chị đứng bên dưới giữ thăng bằng. Bất ngờ, sau tiếng gió rít dữ dội, bức tường phía sau bị quật đổ, đè trúng chân chị.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đến động viên thăm hỏi gia đình chị Hà.

Chị Hà gọi chồng: “Anh ơi, cứu em!”, gọi mãi nhưng chồng không lên tiếng. Khi ngoảnh nhìn, chị thấy chồng nằm bất động. Linh cảm điều chẳng lành, chị cố gắng gọi to, 3 đứa con chị thấy mẹ kêu la, vội chạy ra ngoài.

Cùng lúc đó, một cây dừa bên nhà bật gốc, đổ sập lên mái khu nhà tắm. May mắn, ba đứa trẻ đã kịp chạy ra ngoài nên thoát nạn. Trong căn nhà chìm trong bóng tối vì mất điện, các con hoảng loạn chạy đi gọi hàng xóm. Nhưng khi mọi người tới ứng cứu, anh T. đã tử vong.

"Sự việc diễn ra khoảng 5 phút, gió rít liên hồi, mái tôn giật đùng đùng. Tôi nằm xuống, chỉ biết cầu nguyện cho chồng và các con bình an, nhưng rồi... ", chị Hà khóc nghẹn.

Cách đó chưa đầy 100m, gia đình ông Phan Ngọc T. (65 tuổi) cũng chịu cảnh tương tự. Khoảng 21h đêm, khi ở trong nhà một mình, ông T. bị cây dừa bên hông nhà đổ xuống, đè trúng hai chân. Dù lực lượng cứu hộ khẩn trương triển khai, nhưng ông T. đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Căn nhà của gia đình ông T. đổ sập trong đêm bão gió kinh hoàng.

Chiều 7/11, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đến thăm hỏi, động viên một số gia đình bị thiệt hại về người và tài sản do bão số 13 tại phường Sông Cầu, xã Xuân Thọ, Xuân Lãnh.

Theo báo cáo từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk , tính đến tối 7/11, bão số 13 khiến 3 người chết, 6 người bị thương. Toàn vùng ghi nhận 25 ngôi nhà sập, hơn 4.500 mái nhà bị tốc, khoảng 5.500 lượt nhà ngập nước; 26 điểm trường và 2 cơ sở y tế bị hư hại; hơn 5.600 ha cây trồng, 117 gia súc và gần 3.600 gia cầm bị cuốn trôi; ngành thủy sản thiệt hại khoảng 54.000 lồng, bè, thiệt hại ước tính gần 1.900 tỷ đồng.

Giao thông, thủy lợi, điện viễn thông cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hơn 49.000 m đường sạt lở, 3 cầu bị cuốn trôi, nhiều trạm BTS mất điện, đứt cáp. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 279 tỷ đồng.

Chính phủ đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 80 tỷ đồng cho ba tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, trong đó Đắk Lắk được hỗ trợ 30 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả bão.