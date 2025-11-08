Vụ xe con bị 'vò nát' ở Ninh Bình: Các yếu tố giúp tài xế thoát nạn kỳ diệu

Sáng 8/11, đoạn video ghi lại cảnh chiếc ô tô con bị bẹp dúm, biến dạng hoàn toàn sau va chạm liên hoàn trên Quốc lộ 1A, đoạn qua Tam Điệp (Ninh Bình) được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Nhiều người không khỏi rùng mình khi thấy cả thân xe bị “vò nát” như đống sắt vụn, song tài xế lại bình tĩnh mở cửa kính, tự trèo ra ngoài trong tình trạng tỉnh táo.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ việc xảy ra vào khoảng 6h30 sáng. Khi đó, xe tải bật tín hiệu rẽ trái, bất ngờ va chạm với ô tô con hiệu KIA Morning BKS 35C-164.XX do tài xế Nguyễn Quý D. (SN 1988, trú xã Yên Mô, Ninh Bình) điều khiển lưu thông cùng chiều.

Chưa dừng lại đó, hai xe ô tô trên còn tiếp tục va chạm với xe đầu kéo chạy cùng. Cú đâm liên hoàn khiến ô tô con bị ép giữa hai phương tiện lớn, phần đầu vỡ nát, thân xe biến dạng nghiêm trọng. Dù vậy, tài xế chiếc Morning là anh Nguyễn Quý D. vẫn sống sót kỳ diệu và trèo ra qua đường cửa kính bên phụ, trên xe không có thêm hành khách nào.

Vậy điều gì đã giúp anh may mắn thoát chết trong gang tấc?

Tài xế trèo ra ngoài sau cú va chạm kinh hoàng. Ảnh cắt từ clip

Trao đổi nhanh với VietNamNet, kỹ sư ô tô Dương Trung Kiên - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ ô tô Kiên Phong (Cầu Giấy, Hà Nội), việc tài xế xe KIA Morning bình an vô sự trong tình huống này là hết sức hy hữu. Điều này đến từ cả yếu tố kỹ thuật của xe lẫn may mắn về hướng và lực va chạm.

Theo anh Kiên, đầu tiên phải kể đến khả năng hấp thụ xung lực của ô tô khi bị đâm va. Khi có lực tác động mạnh, các vùng của khung, thân vỏ bị biến dạng mạnh, nhưng đồng thời sẽ tự hấp thụ năng lượng lớn, giúp khoang lái ở giữa ít bị xâm lấn.

"Nhìn bên ngoài có thể rất kinh hoàng vì gần như toàn bộ thân vỏ bị vò nát, nhưng khung chịu lực bên trong vẫn đủ bảo vệ người lái”, ông Kiên phân tích.

Chiếc KIA Morning bị vò nát, hư hỏng nặng. Ảnh: Trần Nghị

Theo kỹ sư Kiên, dù chưa có video cụ thể về vụ việc nhưng góc va chạm đóng vai trò quyết định trong tình huống tai nạn liên hoàn này.

"Thay vì bị đâm trực diện, xe con có thể đã bị đâm từ đuôi bên phụ khiến xe bị ép chéo vào sườn xe tải, khiến lực tác động không đi thẳng vào vị trí người lái mà dồn chủ yếu vào 2 góc của xe. Nếu cú đâm đánh trực diện trước vô lăng theo kiểu "dồn toa", khả năng bị thương là cao hơn nhiều", chuyên gia này nhận định.

Ngoài ra, yếu tố tốc độ cũng ảnh hưởng lớn. Anh Kiên cho rằng, thời điểm xảy ra va chạm vào buổi sáng, lưu lượng xe đông, nên tốc độ của cả ba phương tiện có thể không quá cao. Xe tải ở khá gần điểm xa chạm nên có thể tài xế đã kịp thời phanh lại. Nhờ vậy, lực va chạm được giảm bớt, hạn chế chấn thương nghiêm trọng.

Một yếu tố khác ít được chú ý là kính lái an toàn. Kỹ sư Kiên cho rằng, dòng xe này sử dụng loại kính nhiều lớp (laminated), khi vỡ không bung thành mảnh sắc mà vẫn bám dính trên lớp keo, giúp lái xe không bị thương khi đâm mạnh.

Góc đâm va được cho là yếu tố quyết định giúp tài xế sống sót. Ảnh: Trần Nghị

Các chuyên gia cho rằng, vụ việc là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc giữ khoảng cách an toàn. Khi di chuyển phía sau xe tải hoặc đầu kéo, người lái xe con cần tăng khoảng cách, tránh rơi vào điểm mù và luôn chủ động phanh sớm khi phát hiện tín hiệu rẽ hoặc chuyển hướng.

“Không một chiếc xe hay sự may mắn nào có thể bảo vệ con người một cách tuyệt đối. Chỉ có lái xe cẩn trọng, tuân thủ tuyệt đối các quy tắc an toàn mới là lá chắn an toàn nhất,” kỹ sư Dương Trung Kiên nhấn mạnh.