Kê biên hai bất động sản hơn 300 tỷ đồng của Hoàng Hường

Thông tin được Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết trong cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, diễn ra chiều 8/11. Theo đó, hai bất động sản của doanh nhân Hoàng Thị Hường (Hoàng Hường) ở Từ Liêm và Cầu Giấy sẽ được kê biên để khắc phục một phần thiệt hại cho Nhà nước.

Trước đó, vào ngày 3/10, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an khởi tố , bắt tạm giam Hoàng Thị Hường cùng hai em rể và ba nhân viên về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế Giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

Ngày 27/10, qua công tác điều tra, mở rộng vụ án, C01 khởi tố thêm một bị can liên quan là Nguyễn Thị Tường An (sinh năm 1993) với cùng tội danh. Hành vi của Nguyễn Thị Tường An là giúp sức cho Hoàng Hường trong việc che giấu doanh thu, giảm thuế.

Hoàng Hường trước khi bị khởi tố. Ảnh:

Hoàng Hường (38 tuổi, quê Phú Thọ) là dược sĩ, doanh nhân và gương mặt quen thuộc trên các nền tảng mạng xã hội. Cô sáng lập Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường, chuyên sản xuất và phân phối các dòng thực phẩm chức năng. Đến nay, hệ sinh thái Hoàng Hường có 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên kinh doanh. Ngoài ra, Hường còn điều hành phòng khám nha khoa thẩm mỹ quốc tế Hoàng Hường ở Hà Nội.

Khởi đầu với nền tảng chuyên môn dược, Hường sau đó lấn sân lĩnh vực kinh doanh trực tuyến. Thông qua các buổi livestream trên fanpage, TikTok với hàng triệu lượt theo dõi, Hường vừa quảng bá sản phẩm, vừa xây dựng hình ảnh bản thân như một phụ nữ thành đạt, tự tin và giàu có.