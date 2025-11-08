Kê biên hai bất động sản hơn 300 tỷ đồng của Hoàng Hường
Bộ Công an cho biết cơ quan điều tra đã tiến hành kê biên hai tài sản của Hoàng Hường, ước tính trị giá hơn 300 tỷ đồng, để khắc phục thiệt hại.
Thông tin được Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết trong cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, diễn ra chiều 8/11. Theo đó, hai bất động sản của doanh nhân Hoàng Thị Hường (Hoàng Hường) ở Từ Liêm và Cầu Giấy sẽ được kê biên để khắc phục một phần thiệt hại cho Nhà nước.
Trước đó, vào ngày 3/10, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an khởi tố , bắt tạm giam Hoàng Thị Hường cùng hai em rể và ba nhân viên về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế Giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.
Ngày 27/10, qua công tác điều tra, mở rộng vụ án, C01 khởi tố thêm một bị can liên quan là Nguyễn Thị Tường An (sinh năm 1993) với cùng tội danh. Hành vi của Nguyễn Thị Tường An là giúp sức cho Hoàng Hường trong việc che giấu doanh thu, giảm thuế.
Hoàng Hường (38 tuổi, quê Phú Thọ) là dược sĩ, doanh nhân và gương mặt quen thuộc trên các nền tảng mạng xã hội. Cô sáng lập Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường, chuyên sản xuất và phân phối các dòng thực phẩm chức năng. Đến nay, hệ sinh thái Hoàng Hường có 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên kinh doanh. Ngoài ra, Hường còn điều hành phòng khám nha khoa thẩm mỹ quốc tế Hoàng Hường ở Hà Nội.
Khởi đầu với nền tảng chuyên môn dược, Hường sau đó lấn sân lĩnh vực kinh doanh trực tuyến. Thông qua các buổi livestream trên fanpage, TikTok với hàng triệu lượt theo dõi, Hường vừa quảng bá sản phẩm, vừa xây dựng hình ảnh bản thân như một phụ nữ thành đạt, tự tin và giàu có.
Bắt giữ kẻ cướp tiệm vàng ở Thái NguyênPháp luật - 1 ngày trước
Nam thanh niên vào tiệm vàng ở xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên vờ xem vàng rồi cướp dây chuyền rồi bỏ chạy nhưng bị người dân truy đuổi, khống chế.
Khởi tố đối tượng chống đối, không chấp hành đo nồng độ cồnPháp luật - 1 ngày trước
Chiều 6/11, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ cho biết, vừa khởi tố bị can đối với Châu Hoàng Hương (SN 1986), ngụ phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, do có hành vi “Dùng vũ lực và đe dọa dùng vũ lực cản trở người thi hành công vụ”.
Công an Lào Cai thông tin về vụ nam sinh bị bạn hành hung rồi hất xuống hồPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Liên quan vụ nam sinh bị bạn hành hung rồi hất xuống hồ ở Lào Cai, Công an tỉnh đã tiến hành điều tra, xác minh và làm rõ hành vi của đối tượng.
Danh tính gã con rể cũ lái ô tô tông bố vợ tử vong ở Phú ThọPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đoàn Văn Đại (trú tại xã Giao Phúc, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi điều khiển ô tô tải tông bố vợ cũ tử vong.
'Siêu lừa' nhắn tin cho Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Lai Châu để lừa đảoPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Quách Văn Lập (SN 1985, ở Phú Thọ) đã liều lĩnh giả danh người cung cấp tin tội phạm, thực hiện trót lọt hàng chục vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của cán bộ công an tại 16 tỉnh, thành với số tiền gần 200 triệu đồng. Tuy nhiên, khi "thả mồi" đến Lai Châu, Lập đã bị bắt giữ.
Mua 800 bình khí cười ở vùng biên mang đi Hà Nội bán kiếm lờiPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đặt mua 800 bình khí cười của một đối tượng tại Móng Cái (Quảng Ninh) với giá 800 ngàn đồng/bình và đem bán.
Tuyên Quang: Bóc gỡ đường dây truyền bá gần 300 website khiêu dâm, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồngPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Sáng ngày 6/11, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, mới đây Cơ quan An ninh điều tra vừa bóc gỡ đường dây tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy.
Hà Nội: Xe tải phóng vun vút trong ngõ nhỏ, gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạyPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đang làm rõ vụ xe tải tông loạt xe máy và ô tô con trong ngõ 197 đường Hoàng Mai (phường Tương Mai, TP Hà Nội) rồi bỏ chạy.
Khởi tố chồng Đoàn Di Băng: Mánh khóe sản xuất kem chống nắng giả bị phanh phuiPháp luật - 3 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can, trong đó có Nguyễn Quốc Vũ, chồng của Đoàn Di Băng để để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán kem chống nắng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.
Công an Phú Thọ vào cuộc xác minh sự cố hư hỏng cầu Sông LôPháp luật - 3 ngày trước
GĐXH - Trước thông tin cầu Sông Lô (xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) xuất hiện hư hỏng nghiêm trọng, lộ rõ cốt thép hoen gỉ, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra vào cuộc điều tra, xác minh dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình thi công và vận hành công trình.
Ninh Bình: Bắt 21 đối tượng cả nam và nữ vì hành vi đánh bạcPháp luật
GĐXH - Ngày 4/11, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự vừa tổ chức triệt phá thành công xới bạc trên địa bàn phường Duy Tân bắt nhiều đối tượng nam, nữ.