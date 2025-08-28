Người đàn ông chết do 'mây mưa' với nhân tình, vợ kiện 'tiểu tam' đòi bồi thường
Người đàn ông 66 tuổi tử vong vì đau tim sau khi quan hệ tình dục với nhân tình trong khách sạn, vợ và con trai khởi kiện, yêu cầu "tiểu tam" bồi thường số tiền lớn.
Theo Red Star News, nguyên nhân tử vong của người đàn ông Trung Quốc 66 tuổi họ Chu là nhồi máu cơ tim cấp tính. Vài giờ trước khi chết (ngày 14/7/2024), Chu quan hệ tình dục với nhân tình, được xác định cô Trang, tại một khách sạn ở huyện Bình Nam, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.
Vợ và con trai ông Chu kiện khách sạn và cô Trang với cáo buộc không thực hiện nghĩa vụ cứu Chu. Họ yêu cầu bồi thường 550.000 nhân dân tệ (2 tỷ đồng). Trước khi xét xử lần cuối để đưa ra phán quyết, tòa án cộng thêm chi phí tang lễ là 70.000 nhân dân tệ (257 triệu đồng), tổng cộng là 620.000 nhân dân tệ (hơn 2,2 tỷ đồng).
Ông Chu và cô Trang làm việc cùng nhau tại một nhà máy vào những năm 1980. Họ gặp lại nhau tại một bữa tiệc vào năm 2023. Ngày 24/7/2024, Chu đến nhận phòng tại khách sạn và gọi Trang đến cùng. Theo lời Trang, họ đã quan hệ tình dục trước khi ngủ. Khi tỉnh dậy, cô phát hiện Chu ngừng thở. Nghĩ rằng ông đã chết, Trang sợ hãi và không biết phải làm gì.
Vì bị tăng huyết áp nên cô về nhà để uống thuốc hạ huyết áp. Khi trở lại khách sạn và không thể mở được căn phòng mình đã ở cùng Chu, cô nhờ một nhân viên giúp mở cửa.
Khi vào phòng, họ thấy ông Chu không phản ứng gì trước tiếng la gọi. Nhân viên khách sạn gọi xe cấp cứu và cảnh sát. Các bác sỹ sau đó xác nhận ông đã chết. Họ phát hiện Chu cũng bị tăng huyết áp và trước đó từng đột quỵ.
Trong phiên xử cuối cùng, tòa án phán quyết rằng cái chết của Chu là do bệnh lý nền của ông gây ra và ông phải chịu trách nhiệm chính. Trang chỉ phải chịu trách nhiệm thứ cấp vì cô không biết về bệnh tình trước đây của ông Chu.
Theo tòa án, cô đã rời khỏi phòng và quay lại sau 1 giờ, bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để cứu ông Chu. Ngoài ra, việc Trang ngoại tình với Chu khi biết ông đã có gia đình đã vi phạm trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục.
Cuối cùng, tòa án quyết định Trang phải trả cho gia đình ông Chu 10% của số tiền 620.000 nhân dân tệ định ra trước đó. Tòa cũng khẳng định khách sạn không có lỗi và do đó không phải trả bất cứ khoản tiền nào vì ông Chu chết trong phòng chứ không phải ở nơi công cộng.
