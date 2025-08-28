Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Người đàn ông chết do 'mây mưa' với nhân tình, vợ kiện 'tiểu tam' đòi bồi thường

Thứ năm, 20:54 28/08/2025 | Gia đình
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Người đàn ông 66 tuổi tử vong vì đau tim sau khi quan hệ tình dục với nhân tình trong khách sạn, vợ và con trai khởi kiện, yêu cầu "tiểu tam" bồi thường số tiền lớn.

Theo Red Star News, nguyên nhân tử vong của người đàn ông Trung Quốc 66 tuổi họ Chu là nhồi máu cơ tim cấp tính. Vài giờ trước khi chết (ngày 14/7/2024), Chu quan hệ tình dục với nhân tình, được xác định cô Trang, tại một khách sạn ở huyện Bình Nam, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Vợ và con trai ông Chu kiện khách sạn và cô Trang với cáo buộc không thực hiện nghĩa vụ cứu Chu. Họ yêu cầu bồi thường 550.000 nhân dân tệ (2 tỷ đồng). Trước khi xét xử lần cuối để đưa ra phán quyết, tòa án cộng thêm chi phí tang lễ là 70.000 nhân dân tệ (257 triệu đồng), tổng cộng là 620.000 nhân dân tệ (hơn 2,2 tỷ đồng).

Người đàn ông chết do 'mây mưa' với nhân tình, vợ kiện 'tiểu tam' đòi bồi thường - Ảnh 1.

Tòa án phán quyết rằng Chu phải chịu trách nhiệm chính cho cái chết của mình. (Ảnh: Shutterstock)

Ông Chu và cô Trang làm việc cùng nhau tại một nhà máy vào những năm 1980. Họ gặp lại nhau tại một bữa tiệc vào năm 2023. Ngày 24/7/2024, Chu đến nhận phòng tại khách sạn và gọi Trang đến cùng. Theo lời Trang, họ đã quan hệ tình dục trước khi ngủ. Khi tỉnh dậy, cô phát hiện Chu ngừng thở. Nghĩ rằng ông đã chết, Trang sợ hãi và không biết phải làm gì.

Vì bị tăng huyết áp nên cô về nhà để uống thuốc hạ huyết áp. Khi trở lại khách sạn và không thể mở được căn phòng mình đã ở cùng Chu, cô nhờ một nhân viên giúp mở cửa.

Khi vào phòng, họ thấy ông Chu không phản ứng gì trước tiếng la gọi. Nhân viên khách sạn gọi xe cấp cứu và cảnh sát. Các bác sỹ sau đó xác nhận ông đã chết. Họ phát hiện Chu cũng bị tăng huyết áp và trước đó từng đột quỵ.

Trong phiên xử cuối cùng, tòa án phán quyết rằng cái chết của Chu là do bệnh lý nền của ông gây ra và ông phải chịu trách nhiệm chính. Trang chỉ phải chịu trách nhiệm thứ cấp vì cô không biết về bệnh tình trước đây của ông Chu.

Người đàn ông chết do 'mây mưa' với nhân tình, vợ kiện 'tiểu tam' đòi bồi thường - Ảnh 2.

Một nhân viên khách sạn đã gọi xe cấp cứu sau khi vào phòng cùng Trang và phát hiện Chu nằm bất động trên giường. (Ảnh: Shutterstock)

Theo tòa án, cô đã rời khỏi phòng và quay lại sau 1 giờ, bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để cứu ông Chu. Ngoài ra, việc Trang ngoại tình với Chu khi biết ông đã có gia đình đã vi phạm trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục.

Cuối cùng, tòa án quyết định Trang phải trả cho gia đình ông Chu 10% của số tiền 620.000 nhân dân tệ định ra trước đó. Tòa cũng khẳng định khách sạn không có lỗi và do đó không phải trả bất cứ khoản tiền nào vì ông Chu chết trong phòng chứ không phải ở nơi công cộng.

Cụ ông 76 tuổi dối vợ đi gặp nhân tình, hé lộ sự thật choáng vángCụ ông 76 tuổi dối vợ đi gặp nhân tình, hé lộ sự thật choáng váng

Cụ ông 76 tuổi thiệt mạng trong tai nạn thương tâm khi đến cuộc hẹn với nhân tình. Tuy nhiên, sau đó, gia đình phát hiện sự thật gây choáng váng.


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cung hoàng đạo giàu lòng trắc ẩn, càng giúp người càng gặp nhiều may mắn

Cung hoàng đạo giàu lòng trắc ẩn, càng giúp người càng gặp nhiều may mắn

Lương hưu hơn 3 triệu, làm thuê đến nhập viện để trả nợ giúp con: Lời thức tỉnh từ cụ bà U70

Lương hưu hơn 3 triệu, làm thuê đến nhập viện để trả nợ giúp con: Lời thức tỉnh từ cụ bà U70

Cô gái từng muốn nghỉ hưu ở tuổi 35 và cái giá phải trả sau 10 năm tiết kiệm cực đoan

Cô gái từng muốn nghỉ hưu ở tuổi 35 và cái giá phải trả sau 10 năm tiết kiệm cực đoan

Cả đời tập trung cho sự nghiệp, tuổi già của cụ ông giàu có chỉ còn lại nỗi cô độc

Cả đời tập trung cho sự nghiệp, tuổi già của cụ ông giàu có chỉ còn lại nỗi cô độc

4 con giáp cuối năm 2025 dễ mua nhà, tậu đất

4 con giáp cuối năm 2025 dễ mua nhà, tậu đất

Cùng chuyên mục

[PODCAST LÀM BẠN CÙNG CON] Bắt cóc online: Giải pháp nào giúp trẻ tránh bẫy?

[PODCAST LÀM BẠN CÙNG CON] Bắt cóc online: Giải pháp nào giúp trẻ tránh bẫy?

Gia đình - 1 giờ trước

Thời gian vừa qua, liên tiếp các vụ lừa đảo trực tuyến nhắm đến đối tượng trẻ em. Dù cơ quan chức năng đã có hàng loạt cảnh báo nhưng thực trạng lừa đảo, bắt cóc online vẫn tồn tại và đánh vào tâm lý sợ hãi, thiếu kỹ năng ứng phó, tự bảo vệ mình và thiếu hiểu biết trong thế giới số của trẻ em. Vậy để các em chủ động ứng phó với các tình huống lừa đảo dù ở trên mạng hay ngoài đời, cần phải làm thế nào?

Xinh đẹp, trí tuệ và đầy cuốn hút: 5 cung hoàng đạo nữ khiến ai gặp cũng say mê

Xinh đẹp, trí tuệ và đầy cuốn hút: 5 cung hoàng đạo nữ khiến ai gặp cũng say mê

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Trong vòng tròn 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao nữ không chỉ sở hữu vẻ đẹp cuốn hút mà còn tỏa sáng nhờ trí tuệ và tài năng.

Bí quyết của cụ bà sống an nhàn, không cần dựa vào con cái dù lương hưu có 7 triệu

Bí quyết của cụ bà sống an nhàn, không cần dựa vào con cái dù lương hưu có 7 triệu

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Dù khoản lương hưu không nhiều nhưng bà vẫn tận hưởng cuộc sống trọn vẹn mà không cần phụ thuộc vào con trai.

Chồng già đột quỵ trong ngày cưới, vợ kiểm soát rồi chiếm đoạt 4 tỷ đồng

Chồng già đột quỵ trong ngày cưới, vợ kiểm soát rồi chiếm đoạt 4 tỷ đồng

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

Người chồng già 61 tuổi bị đột quỵ ngay trong ngày cưới, cô vợ trẻ liền dùng mưu mẹo để trở thành người giám hộ duy nhất rồi chiếm đoạt tài sản.

Sau khi mẹ chồng mất, tôi lật tấm đệm thì phát hiện bí mật chấn động

Sau khi mẹ chồng mất, tôi lật tấm đệm thì phát hiện bí mật chấn động

Gia đình - 19 giờ trước

GĐXH - Trong căn phòng nhỏ, khi lật tấm đệm cũ, tôi không ngờ lại tìm thấy một bí mật mà mẹ chồng đã cất giữ suốt nhiều tháng cuối đời.

Con giáp yêu nhưng không dám bày tỏ, dễ vuột mất hạnh phúc trong tầm tay

Con giáp yêu nhưng không dám bày tỏ, dễ vuột mất hạnh phúc trong tầm tay

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Có những con giáp dù trái tim rung động mãnh liệt vẫn chọn cách giấu kín, chỉ dám lặng lẽ quan tâm. Chính sự bị động này đôi khi khiến họ bỏ lỡ cơ hội có được hạnh phúc trọn vẹn.

Thất nghiệp ở tuổi 35: Cái giá của sự an nhàn ở tuổi 25 và 4 bài học xương máu

Thất nghiệp ở tuổi 35: Cái giá của sự an nhàn ở tuổi 25 và 4 bài học xương máu

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Ở tuổi 25, nhiều người nghĩ chỉ cần một công việc ổn định, lương đều đặn là đủ. Thế nhưng, bước sang tuổi 35 mới ngỡ ngàng nhận ra: trung niên thất nghiệp không hề xa lạ, nó chính là cái giá phải trả cho sự an nhàn ở tuổi 25.

Cung hoàng đạo sống nội tâm: Đa sầu đa cảm nên hay bỏ lỡ niềm vui trong cuộc sống

Cung hoàng đạo sống nội tâm: Đa sầu đa cảm nên hay bỏ lỡ niềm vui trong cuộc sống

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao vốn giàu cảm xúc và cực kỳ nhạy cảm. Họ thường chọn cách giấu nỗi buồn vào bên trong và bỏ lỡ những điều tươi đẹp xung quanh.

Con trai làm bảo vệ thẳng tay chặn ông bố shipper, dân mạng cười ngất

Con trai làm bảo vệ thẳng tay chặn ông bố shipper, dân mạng cười ngất

Gia đình - 1 ngày trước

Tưởng có con trai “gác cổng” nên dễ cho qua, ai ngờ ông bố shipper lại bị chính con trai thẳng thừng chặn lại, tạo nên cuộc hội ngộ dở khóc dở cười.

Chồng ngoại tình, tậu nhà và xe cho ‘tiểu tam’: Vợ có quyền đòi lại?

Chồng ngoại tình, tậu nhà và xe cho ‘tiểu tam’: Vợ có quyền đòi lại?

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Nếu vợ hoặc chồng dùng tài sản chung mua nhà, xe cho ‘người thứ ba’, người bị phản bội có thể đòi lại không? Khi ly hôn vì ngoại tình, tài sản sẽ chia thế nào?

Xem nhiều

Làm sao để con cái hiếu thảo? Câu trả lời giản dị mà sâu sắc từ một người mẹ

Làm sao để con cái hiếu thảo? Câu trả lời giản dị mà sâu sắc từ một người mẹ

Nuôi dạy con

GĐXH - Trong hành trình nuôi dạy con, có những người cha mẹ không cần nhiều lời dạy dỗ, nhưng con cái vẫn trưởng thành tử tế, hiếu thảo và biết ơn.

Cung hoàng đạo giàu lòng trắc ẩn, càng giúp người càng gặp nhiều may mắn

Cung hoàng đạo giàu lòng trắc ẩn, càng giúp người càng gặp nhiều may mắn

Gia đình
Cả đời tranh danh đoạt lợi, khi nghỉ hưu tôi lại ghen tị với cuộc sống của 2 đồng nghiệp từng bị tôi coi thường vì 'kém cỏi'

Cả đời tranh danh đoạt lợi, khi nghỉ hưu tôi lại ghen tị với cuộc sống của 2 đồng nghiệp từng bị tôi coi thường vì 'kém cỏi'

Gia đình
Cung hoàng đạo sống nội tâm: Đa sầu đa cảm nên hay bỏ lỡ niềm vui trong cuộc sống

Cung hoàng đạo sống nội tâm: Đa sầu đa cảm nên hay bỏ lỡ niềm vui trong cuộc sống

Gia đình
Cưới "bà thím" U60 đang nợ nần chồng chất chỉ sau 5 ngày gặp mặt, bố đơn thân "vớ bở" khi vợ lộ thân phận thật

Cưới "bà thím" U60 đang nợ nần chồng chất chỉ sau 5 ngày gặp mặt, bố đơn thân "vớ bở" khi vợ lộ thân phận thật

Chuyện vợ chồng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top