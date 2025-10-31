Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Chồng ngoại tình có con riêng: Sốc với lời biện hộ 'có một không hai' cùng điều kiện anh ta đưa ra

Thứ sáu, 19:05 31/10/2025 | Tâm sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Nghe chồng nói, tôi thấy bản thân thảm hại vô cùng. Hóa ra, trong mắt anh ta, tôi là một người vợ đáng bị coi thường đến thế sao?

Tôi lấy chồng 10 năm, có hai cô con gái. Tôi chỉ làm nhân viên văn phòng bình thường, thu nhập không cao nhưng đổi lại, tôi có nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình.

Vì thế, suốt 10 năm qua, chồng chỉ việc đi làm kiếm tiền còn mọi việc trong nhà dường như phó mặc cho tôi. Mỗi tháng chồng đưa tôi 15 triệu, thừa thiếu đâu tôi tự cân đối. Dần dần, tôi cũng quen với việc đó.

Chồng tôi hay phải đi gặp khách hàng hoặc có những chuyến công tác đột xuất. Tôi cũng tin tưởng, chẳng bao giờ kiểm tra điện thoại hay nghi ngờ gì anh cả. Cho đến một ngày, có người gửi cho tôi vài tấm ảnh anh đang bế một đứa bé chừng hơn 1 tuổi đi công viên chơi. Thằng bé nhìn giống hệt anh. Và bên cạnh anh là một người phụ nữ trẻ khá xinh. Nhìn ảnh đậm chất một gia đình nhỏ hạnh phúc.

Chồng ngoại tình có con riêng: Sốc với lời biện hộ 'có một không hai' cùng điều kiện anh ta đưa ra - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Tôi chết lặng. Cả thế giới quanh tôi như sụp xuống. Tôi không tin nổi. Tôi cứ nghĩ chồng chỉ khô khan, không biết lãng mạn, chỉ tập trung đi làm kiếm tiền lo cho vợ con. Nào ngờ anh lại ngoại tình và có con riêng từ khi nào.

Khi tôi đưa bằng chứng ra trước mắt, chồng thoáng ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng lấy lại được điềm tĩnh. Song thay vì xin lỗi, anh lại nói một câu khiến tôi nghẹn ứ ở cổ:

"Vì em nói không muốn sinh tiếp trong khi ông bà ở quê lại luôn mong có một đứa cháu trai nên anh đành "nhờ" cô ấy sinh con cho anh. Em yên tâm, anh làm thế cũng để báo hiếu cho bố mẹ chứ cũng không có tình cảm sâu sắc gì với mẹ thằng bé. Anh vẫn thương em và các con, vẫn có trách nhiệm với gia đình mình đầy đủ".

Nghe chồng nói, tôi bật cười trong nước mắt. Chồng ngoại tình có con riêng bên ngoài nhưng thái độ lại không hề có một chút nào thể hiện sự có lỗi. Ngược lại, câu nói của anh ta lại hàm ý đổi lỗi do tôi không sinh được con trai và mặc nhiên coi đó là việc anh ta "được phép" làm để báo hiếu bố mẹ? Đúng là lời biện hộ "có một không hai" mà tôi từng được nghe.

Nhưng điều khiến tôi cay đắng hơn là khi tôi nhất quyết nói không thể tha thứ cho người chồng phản bội và muốn ly hôn, anh ta còn "thao túng tâm lý" và giáo huấn ngược lại tôi.

"Em cứ suy nghĩ cho kỹ, đừng quyết định vội vàng. Giờ bố mẹ ly hôn, con cái là đứa khổ nhất. Chẳng lẽ em không thương các con à? Em muốn chúng phải tan đàn xẻ nghé, mỗi đứa một nơi hay sao?

Giờ thằng bé (ý chỉ đứa con riêng) còn nhỏ, anh cần mẹ chúng chăm sóc. Đợi nó lớn hơn tí, anh sẽ đón con về nuôi dưỡng, nhận ông bà tổ tiên và… nhận em làm mẹ. Nếu em đồng ý, anh hứa sẽ không để em phải thiệt thòi. Chuyện tiền nong, em không phải nghĩ, thậm chí có thể nghỉ việc ở nhà, không cần đi làm nữa".

Thực sự đến giờ phút ấy, tôi thấy bản thân thảm hại vô cùng. Hóa ra, trong mắt chồng, tôi chỉ là một người vợ vô dụng, không biết kiếm tiền và sẵn sàng bị đồng tiền của anh mua chuộc hay sao. Bởi ngay cả khi tôi bị chồng phản bội, anh vẫn có thể lấy tiền ra để làm điều kiện "trao đổi" với tôi. Thật quá cay đắng.

Giờ tôi nên làm thế nào với cuộc hôn nhân này đây?

Tha thứ cho chồng ngoại tình để con có gia đình trọn vẹn, 3 năm sau, tôi cay đắng nhận ra sự thật nghiệt ngãTha thứ cho chồng ngoại tình để con có gia đình trọn vẹn, 3 năm sau, tôi cay đắng nhận ra sự thật nghiệt ngã

GĐXH - Giá như ngày đó, tôi mạnh mẽ bước ra khỏi cuộc hôn nhân này thì có lẽ giờ đây đã không tiếp tục phải chịu sự đau đớn như thế này…

K.M
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

6 năm trước cho em chồng vay 5 chỉ vàng, giờ có việc đòi lại, cách trả nợ của cô ta khiến tôi choáng váng

6 năm trước cho em chồng vay 5 chỉ vàng, giờ có việc đòi lại, cách trả nợ của cô ta khiến tôi choáng váng

Báo hiếu 1 tỷ đồng và cái kết đắng: Từ con dâu 'phúc ba đời' bị hắt hủi vì 'phong thủy xấu'

Báo hiếu 1 tỷ đồng và cái kết đắng: Từ con dâu 'phúc ba đời' bị hắt hủi vì 'phong thủy xấu'

Đưa bố già bệnh tật vào viện dưỡng lão, nửa năm sau, tôi rơi nước mắt khi đọc dòng chữ do ông viết

Đưa bố già bệnh tật vào viện dưỡng lão, nửa năm sau, tôi rơi nước mắt khi đọc dòng chữ do ông viết

Cố cãi bố mẹ để chạy theo tình yêu, 3 năm sau, tôi đau đớn hối hận vì không còn cơ hội để báo hiếu

Cố cãi bố mẹ để chạy theo tình yêu, 3 năm sau, tôi đau đớn hối hận vì không còn cơ hội để báo hiếu

Dẫn người yêu đẹp trai, giàu có về ra mắt vẫn bị bố mẹ phản đối, ít lâu sau tôi phải thừa nhận: Bố mẹ luôn đúng!

Dẫn người yêu đẹp trai, giàu có về ra mắt vẫn bị bố mẹ phản đối, ít lâu sau tôi phải thừa nhận: Bố mẹ luôn đúng!

Cùng chuyên mục

Sau màn chia tài sản lạ đời, anh cả đặt ra 1 quy tắc khiến chúng tôi đều tâm phục, khẩu phục

Sau màn chia tài sản lạ đời, anh cả đặt ra 1 quy tắc khiến chúng tôi đều tâm phục, khẩu phục

Tâm sự - 6 giờ trước

Anh cả chỉ học đến tiểu học rồi ra đồng làm, cưới vợ ở địa phương, cuộc sống bình dị...

Nghe lén cuộc điện thoại của mẹ, tôi quyết định gửi bà vào viện dưỡng lão: Đó là lựa chọn đúng nhất đời tôi

Nghe lén cuộc điện thoại của mẹ, tôi quyết định gửi bà vào viện dưỡng lão: Đó là lựa chọn đúng nhất đời tôi

Tâm sự - 10 giờ trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng, đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão là hành động bất hiếu. Nhưng sau câu chuyện của tôi, có lẽ ai cũng sẽ nhận ra hiếu thảo không nằm ở việc "giữ cha mẹ bên cạnh".

Lì xì phù rể 500 nghìn, cô dâu sững sờ khi mở phong bao của nhà trai

Lì xì phù rể 500 nghìn, cô dâu sững sờ khi mở phong bao của nhà trai

Tâm sự - 13 giờ trước

Nhờ hội bạn thân bê tráp rồi vô tình nhìn thấy số tiền lì xì trong phong bao mà nhà trai trao cho dàn phù dâu, tôi sững người, hy vọng chỉ là sự nhầm lẫn.

Cuốn sổ trong ngăn tủ 'tố cáo' bộ mặt thật của người vợ hiền, dâu thảo

Cuốn sổ trong ngăn tủ 'tố cáo' bộ mặt thật của người vợ hiền, dâu thảo

Tâm sự - 23 giờ trước

Trong khi chồng làm tất cả để lo cho gia đình thì vợ bí mật lập quỹ ly hôn và giấu kín đến nỗi dù hay tin bố chồng bệnh, con dâu cũng nhất định không mang tiền ra để cứu chữa.

Chú tôi đặt 100 bàn tiệc cưới xa hoa cho con nhưng làng xóm không ai đến: Khi tiền không mua được nghĩa tình

Chú tôi đặt 100 bàn tiệc cưới xa hoa cho con nhưng làng xóm không ai đến: Khi tiền không mua được nghĩa tình

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Đám cưới của em họ tôi đáng lẽ phải là ngày vui trọn vẹn. Thế nhưng, 100 bàn tiệc được dựng lên giữa sân nhà chú tôi lại chỉ có chưa đầy chục bàn có khách ngồi.

Khi lòng tốt của cháu trai bị thử thách bởi hai chữ thừa kế, tôi hiểu ra bài học đắt giá về lòng người

Khi lòng tốt của cháu trai bị thử thách bởi hai chữ thừa kế, tôi hiểu ra bài học đắt giá về lòng người

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Có những chuyện chỉ khi con người đối diện với bệnh tật và cô đơn, mới hiểu rõ ai thật lòng yêu thương mình, và ai chỉ quan tâm đến… quyền thừa kế.

Mẹ chồng giữ hộ 100 triệu mừng cưới, con dâu hối hận khi nhận lại sau 2 năm

Mẹ chồng giữ hộ 100 triệu mừng cưới, con dâu hối hận khi nhận lại sau 2 năm

Tâm sự - 1 ngày trước

Ngày mẹ chồng bảo đưa tiền mừng cưới cho bà giữ, tôi không vui lắm và rồi hối hận vì quyết định sai lầm của mình khi nhận lại số tiền đó sau 2 năm.

6 năm trước cho em chồng vay 5 chỉ vàng, giờ có việc đòi lại, cách trả nợ của cô ta khiến tôi choáng váng

6 năm trước cho em chồng vay 5 chỉ vàng, giờ có việc đòi lại, cách trả nợ của cô ta khiến tôi choáng váng

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH – Nghe em chồng nói, tôi đứng hình vài phút, không nghĩ cô ấy lại có ý định quỵt nợ trắng trợn như thế.

Cầm 500.000 đồng mừng cưới bạn, thấy mâm cỗ, cô gái vội đổi phong bì

Cầm 500.000 đồng mừng cưới bạn, thấy mâm cỗ, cô gái vội đổi phong bì

Tâm sự - 2 ngày trước

Ban đầu, cả nhóm thống nhất mừng cưới cô dâu theo mức chung là 500.000 đồng/người, nhưng sau khi nhìn thấy mâm cỗ nhà gái chuẩn bị, bạn của tôi vội đổi phong bì, thay số tiền mừng khác.

Nghỉ hưu với 25 triệu mỗi tháng nhưng về quê tôi sống như người nghèo: Tránh được vô số phiền phức

Nghỉ hưu với 25 triệu mỗi tháng nhưng về quê tôi sống như người nghèo: Tránh được vô số phiền phức

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Tôi nhận ra rằng, đôi khi, khoe khoang thành công sau khi nghỉ hưu không mang lại niềm vui mà chỉ khiến cuộc sống thêm rối ren.

Xem nhiều

Nghỉ hưu với 25 triệu mỗi tháng nhưng về quê tôi sống như người nghèo: Tránh được vô số phiền phức

Nghỉ hưu với 25 triệu mỗi tháng nhưng về quê tôi sống như người nghèo: Tránh được vô số phiền phức

Tâm sự

GĐXH - Tôi nhận ra rằng, đôi khi, khoe khoang thành công sau khi nghỉ hưu không mang lại niềm vui mà chỉ khiến cuộc sống thêm rối ren.

Nghe lén cuộc điện thoại của mẹ, tôi quyết định gửi bà vào viện dưỡng lão: Đó là lựa chọn đúng nhất đời tôi

Nghe lén cuộc điện thoại của mẹ, tôi quyết định gửi bà vào viện dưỡng lão: Đó là lựa chọn đúng nhất đời tôi

Tâm sự
6 năm trước cho em chồng vay 5 chỉ vàng, giờ có việc đòi lại, cách trả nợ của cô ta khiến tôi choáng váng

6 năm trước cho em chồng vay 5 chỉ vàng, giờ có việc đòi lại, cách trả nợ của cô ta khiến tôi choáng váng

Tâm sự
5 anh em cãi vã om sòm ngay trong đám giỗ mẹ vì 2 yến thịt lợn

5 anh em cãi vã om sòm ngay trong đám giỗ mẹ vì 2 yến thịt lợn

Tâm sự
Sau màn chia tài sản lạ đời, anh cả đặt ra 1 quy tắc khiến chúng tôi đều tâm phục, khẩu phục

Sau màn chia tài sản lạ đời, anh cả đặt ra 1 quy tắc khiến chúng tôi đều tâm phục, khẩu phục

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top