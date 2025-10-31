Chồng ngoại tình có con riêng: Sốc với lời biện hộ 'có một không hai' cùng điều kiện anh ta đưa ra

Tôi lấy chồng 10 năm, có hai cô con gái. Tôi chỉ làm nhân viên văn phòng bình thường, thu nhập không cao nhưng đổi lại, tôi có nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình.

Vì thế, suốt 10 năm qua, chồng chỉ việc đi làm kiếm tiền còn mọi việc trong nhà dường như phó mặc cho tôi. Mỗi tháng chồng đưa tôi 15 triệu, thừa thiếu đâu tôi tự cân đối. Dần dần, tôi cũng quen với việc đó.

Chồng tôi hay phải đi gặp khách hàng hoặc có những chuyến công tác đột xuất. Tôi cũng tin tưởng, chẳng bao giờ kiểm tra điện thoại hay nghi ngờ gì anh cả. Cho đến một ngày, có người gửi cho tôi vài tấm ảnh anh đang bế một đứa bé chừng hơn 1 tuổi đi công viên chơi. Thằng bé nhìn giống hệt anh. Và bên cạnh anh là một người phụ nữ trẻ khá xinh. Nhìn ảnh đậm chất một gia đình nhỏ hạnh phúc.

Ảnh minh họa.

Tôi chết lặng. Cả thế giới quanh tôi như sụp xuống. Tôi không tin nổi. Tôi cứ nghĩ chồng chỉ khô khan, không biết lãng mạn, chỉ tập trung đi làm kiếm tiền lo cho vợ con. Nào ngờ anh lại ngoại tình và có con riêng từ khi nào.

Khi tôi đưa bằng chứng ra trước mắt, chồng thoáng ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng lấy lại được điềm tĩnh. Song thay vì xin lỗi, anh lại nói một câu khiến tôi nghẹn ứ ở cổ:

"Vì em nói không muốn sinh tiếp trong khi ông bà ở quê lại luôn mong có một đứa cháu trai nên anh đành "nhờ" cô ấy sinh con cho anh. Em yên tâm, anh làm thế cũng để báo hiếu cho bố mẹ chứ cũng không có tình cảm sâu sắc gì với mẹ thằng bé. Anh vẫn thương em và các con, vẫn có trách nhiệm với gia đình mình đầy đủ".

Nghe chồng nói, tôi bật cười trong nước mắt. Chồng ngoại tình có con riêng bên ngoài nhưng thái độ lại không hề có một chút nào thể hiện sự có lỗi. Ngược lại, câu nói của anh ta lại hàm ý đổi lỗi do tôi không sinh được con trai và mặc nhiên coi đó là việc anh ta "được phép" làm để báo hiếu bố mẹ? Đúng là lời biện hộ "có một không hai" mà tôi từng được nghe.

Nhưng điều khiến tôi cay đắng hơn là khi tôi nhất quyết nói không thể tha thứ cho người chồng phản bội và muốn ly hôn, anh ta còn "thao túng tâm lý" và giáo huấn ngược lại tôi.

"Em cứ suy nghĩ cho kỹ, đừng quyết định vội vàng. Giờ bố mẹ ly hôn, con cái là đứa khổ nhất. Chẳng lẽ em không thương các con à? Em muốn chúng phải tan đàn xẻ nghé, mỗi đứa một nơi hay sao?

Giờ thằng bé (ý chỉ đứa con riêng) còn nhỏ, anh cần mẹ chúng chăm sóc. Đợi nó lớn hơn tí, anh sẽ đón con về nuôi dưỡng, nhận ông bà tổ tiên và… nhận em làm mẹ. Nếu em đồng ý, anh hứa sẽ không để em phải thiệt thòi. Chuyện tiền nong, em không phải nghĩ, thậm chí có thể nghỉ việc ở nhà, không cần đi làm nữa".

Thực sự đến giờ phút ấy, tôi thấy bản thân thảm hại vô cùng. Hóa ra, trong mắt chồng, tôi chỉ là một người vợ vô dụng, không biết kiếm tiền và sẵn sàng bị đồng tiền của anh mua chuộc hay sao. Bởi ngay cả khi tôi bị chồng phản bội, anh vẫn có thể lấy tiền ra để làm điều kiện "trao đổi" với tôi. Thật quá cay đắng.

Giờ tôi nên làm thế nào với cuộc hôn nhân này đây?