Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Muốn tố cáo chồng ngoại tình, thu thập bằng chứng thế nào cho đúng?

Thứ tư, 15:24 01/10/2025 | Tâm sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Người ngoại tình có thể bị xử lý hành chính hoặc phải chịu trách nhiệm hình sự. Thế nhưng, người bị phản bội cần biết cách thu thập bằng chứng an toàn và hợp pháp.

Thu thập bằng chứng, tố cáo hành vi ngoại tình

Gần đây, chị Loan (40 tuổi, TPHCM) phát hiện chồng thường xuyên đi làm về muộn. Anh còn lén nhắn tin, thay đổi mật khẩu điện thoại. 

Một lần, chị bắt gặp chồng đi cùng người phụ nữ lạ vào khách sạn. Chị tin chắc chồng có quan hệ ngoài hôn nhân và muốn tố cáo hành vi này để ly hôn.

Tuy nhiên, chị không biết phải thu thập bằng chứng như thế nào để an toàn và hợp pháp. Chị băn khoăn liệu hình ảnh, video ghi cảnh chồng ngoại tình có được tòa án chấp nhận không. Chị cũng thắc mắc rằng, nếu nhờ bạn bè làm chứng thì lời khai đó có đủ để chứng minh hay không.

Chị Loan đặt câu hỏi: Khi vợ hoặc chồng ngoại tình, người bị phản bội cần thu thập bằng chứng gì để ly hôn và tố cáo hợp pháp? Người ngoại tình bị pháp luật xử lý như thế nào?

- Ảnh 2.

Ảnh minh họa: P.X

Luật sư Cồ Lê Huy (Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết:

Theo Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, tòa án chỉ xác định bằng chứng là chứng cứ để giải quyết ly hôn khi các bằng chứng được thu thập thuộc một trong các trường hợp tại Điều 95 của Bộ luật này.

Cụ thể:

Tài liệu đọc được nội dung được coi là chứng cứ nếu là bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp hoặc do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cung cấp, xác nhận.

Tài liệu nghe được, nhìn được được coi là chứng cứ nếu được xuất trình kèm theo văn bản trình bày của người có tài liệu đó, về xuất xứ của tài liệu nếu họ tự thu âm, thu hình hoặc văn bản có xác nhận của người đã cung cấp cho người xuất trình về xuất xứ của tài liệu đó hoặc văn bản về sự việc liên quan tới việc thu âm, thu hình đó.

Thông điệp dữ liệu điện tử được thể hiện dưới hình thức trao đổi dữ liệu điện tử, chứng từ điện tử, thư điện tử, điện tín, điện báo, fax và các hình thức tương tự khác theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Vật chứng là chứng cứ phải là hiện vật gốc liên quan đến vụ việc.

Lời khai của đương sự, lời khai của người làm chứng được coi là chứng cứ nếu được ghi bằng văn bản, băng ghi âm, đĩa ghi âm, băng ghi hình, đĩa ghi hình, thiết bị khác chứa âm thanh, hình ảnh theo quy định tại khoản 2 Điều này hoặc khai bằng lời tại phiên tòa...

Như vậy, chị Loan khi thu thập bằng chứng phải đảm bảo tính khách quan, hợp pháp, phù hợp với quy định của Bộ Luật tố tụng dân sự nói trên.

Người ngoại tình bị pháp luật xử lý như thế nào?

Theo luật sư Cồ Lê Huy, hiện nay, người vi phạm nghĩa vụ một vợ một chồng có thể bị xử phạt hành chính hoặc phải chịu trách nhiệm hình sự.

Pháp luật hiện hành quy định xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm chế độ một vợ một chồng khi có dấu hiệu “kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác”.

Theo Điều 48 - Nghị định 110/2013/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 67/2015/NĐ-CP), người ngoại tình có thể bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Ngoài quy định về xử phạt hành chính, pháp luật hiện hành còn quy định trách nhiệm hình sự về vấn đề vi phạm nghĩa vụ một vợ một chồng nếu đủ các yếu tố cấu thành tại Điều 182. Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng trong Bộ luật Hình sự 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 của Việt Nam.

Cụ thể:

1. Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm:

a) Làm cho quan hệ hôn nhân của một hoặc hai bên dẫn đến ly hôn;

b) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:

a) Làm cho vợ, chồng hoặc con của một trong hai bên tự sát.

b) Đã có quyết định của tòa án hủy việc kết hôn hoặc buộc phải chấm dứt việc chung sống như vợ chồng trái với chế độ một vợ, một chồng mà vẫn duy trì quan hệ đó.

Mua thuốc tránh thai cho bồ, chồng tá hỏa vì nhân viên gọi thẳng cho vợMua thuốc tránh thai cho bồ, chồng tá hỏa vì nhân viên gọi thẳng cho vợ

GĐXH - Trục trặc trong việc quét mã thanh toán tiền thuốc tránh thai, người đàn ông lộ chuyện ngoại tình với vợ.

Hà Nguyễn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Con giáp phúc dày, tuổi xế chiều sung túc bên con cháu

Con giáp phúc dày, tuổi xế chiều sung túc bên con cháu

Cung hoàng đạo nam kén vợ: Không chọn sắc đẹp, đặt tiêu chuẩn đặc biệt lên hàng đầu

Cung hoàng đạo nam kén vợ: Không chọn sắc đẹp, đặt tiêu chuẩn đặc biệt lên hàng đầu

Tôi mất trắng 1,8 tỷ đồng vì cho con nuôi vay tiền: Bài học quá đắt về lòng người

Tôi mất trắng 1,8 tỷ đồng vì cho con nuôi vay tiền: Bài học quá đắt về lòng người

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người có bản lĩnh

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người có bản lĩnh

Cho bạn vay 74 triệu, 5 năm sau tôi nhận lại 'tiền giả' và cái kết khó tin

Cho bạn vay 74 triệu, 5 năm sau tôi nhận lại 'tiền giả' và cái kết khó tin

Cùng chuyên mục

Mua nhà không góp 1 đồng, chồng chưa cưới ép tôi phải làm việc này

Mua nhà không góp 1 đồng, chồng chưa cưới ép tôi phải làm việc này

Tâm sự - 5 giờ trước

GĐXH - Tôi có bảo anh thế mua nhà bố mẹ tôi cho tiền hết thì nhà đứng tên mình tôi thì anh dỗi, nói không khác gì ở nhờ, ở rể, không đồng ý...

11 năm gặp lại, tôi ngỡ ngàng khi biết bố vợ tương lai của mình là ai

11 năm gặp lại, tôi ngỡ ngàng khi biết bố vợ tương lai của mình là ai

Tâm sự - 12 giờ trước

GĐXH - Tôi không bao giờ nghĩ gặp lại ông ấy trong hoàn cảnh và vai trò mà cách đây 11 năm có nghĩ cũng không tưởng tượng ra.

Xem tin bão số 10, chồng mới hiểu vì sao vợ giấu tiền gửi bố mẹ xây nhà

Xem tin bão số 10, chồng mới hiểu vì sao vợ giấu tiền gửi bố mẹ xây nhà

Tâm sự - 1 ngày trước

Xem tin tức bão số 10 quét qua quê vợ, tôi thấy mắt cay sè, cổ họng nghèn nghẹn. Tôi chợt hiểu rõ lý do vợ lén lấy tiền gửi về quê cho bố mẹ xây nhà.

Bố chồng vừa qua đời, tôi vô tình phát hiện bí mật của mẹ chồng khi đi chùa cùng bà

Bố chồng vừa qua đời, tôi vô tình phát hiện bí mật của mẹ chồng khi đi chùa cùng bà

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi biết chuyện, tôi cũng không hiểu cảm xúc của mình là thế nào. Tôi thương mẹ chồng khi phải mang trên mình gánh nặng cảm giác tội lỗi nhưng cũng thương bố chồng quá cố và thương chồng tôi.

Bạn của chồng muốn tặng 'món quà' đặc biệt, biết lý do tôi giật mình, khó xử

Bạn của chồng muốn tặng 'món quà' đặc biệt, biết lý do tôi giật mình, khó xử

Tâm sự - 1 ngày trước

Trong lúc chới với, đau khổ, tôi được bạn của chồng ngỏ lời tặng "món quà' đặc biệt. Nhưng khi biết lý do, tôi bối rối và không biết phải xử trí ra sao.

Mẹ liên tục gọi điện xin tiền làm từ thiện, con gái tá hỏa khi biết sự thật

Mẹ liên tục gọi điện xin tiền làm từ thiện, con gái tá hỏa khi biết sự thật

Tâm sự - 2 ngày trước

Mẹ muốn tôi gửi tiền về quyên góp cho các quỹ khuyến học, chương trình từ thiện ở địa phương nhưng gần đây, tôi rất sốc khi phát hiện sự thật.

Lén cho bố mẹ đẻ 200 triệu sửa nhà, tôi bàng hoàng trước phản ứng của cả gia đình nhà chồng

Lén cho bố mẹ đẻ 200 triệu sửa nhà, tôi bàng hoàng trước phản ứng của cả gia đình nhà chồng

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Tôi cứ ngồi đó, nghe những lời giáo huấn của bố mẹ chồng, cảm giác mình như kẻ tội đồ trong gia đình.

Tôi mất trắng 1,8 tỷ đồng vì cho con nuôi vay tiền: Bài học quá đắt về lòng người

Tôi mất trắng 1,8 tỷ đồng vì cho con nuôi vay tiền: Bài học quá đắt về lòng người

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Chỉ vì một phút yếu lòng, tôi đã đánh mất toàn bộ tiền dưỡng già vào tay con nuôi.

Bố mẹ bắt tôi chia tay mối tình 2 năm, không cho cưới chỉ vì nhà anh không có điều này

Bố mẹ bắt tôi chia tay mối tình 2 năm, không cho cưới chỉ vì nhà anh không có điều này

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Đến bây giờ khi tôi muốn đề cập chuyện cưới xin, bố mẹ bắt đầu tỏ rõ thái độ không đồng ý.

Chồng lười việc nhà nhưng người yêu cũ nhờ gì cũng làm, mèo ốm chị ấy cũng gọi

Chồng lười việc nhà nhưng người yêu cũ nhờ gì cũng làm, mèo ốm chị ấy cũng gọi

Tâm sự - 3 ngày trước

Tôi nhờ việc gì chồng cũng từ chối hoặc trì hoãn mãi, nhưng người yêu cũ thì hễ gọi là anh đi ngay, từ máy tính hỏng, xe chết máy đến mèo bị ốm cần mang đi khám.

Xem nhiều

Mẹ liên tục gọi điện xin tiền làm từ thiện, con gái tá hỏa khi biết sự thật

Mẹ liên tục gọi điện xin tiền làm từ thiện, con gái tá hỏa khi biết sự thật

Tâm sự

Mẹ muốn tôi gửi tiền về quyên góp cho các quỹ khuyến học, chương trình từ thiện ở địa phương nhưng gần đây, tôi rất sốc khi phát hiện sự thật.

Tận tụy chăm mẹ chồng nằm viện, tôi rơi nước mắt cay đắng trước câu nói của bà với người lạ

Tận tụy chăm mẹ chồng nằm viện, tôi rơi nước mắt cay đắng trước câu nói của bà với người lạ

Tâm sự
11 năm gặp lại, tôi ngỡ ngàng khi biết bố vợ tương lai của mình là ai

11 năm gặp lại, tôi ngỡ ngàng khi biết bố vợ tương lai của mình là ai

Tâm sự
Bố mẹ bắt tôi chia tay mối tình 2 năm, không cho cưới chỉ vì nhà anh không có điều này

Bố mẹ bắt tôi chia tay mối tình 2 năm, không cho cưới chỉ vì nhà anh không có điều này

Tâm sự
Lén cho bố mẹ đẻ 200 triệu sửa nhà, tôi bàng hoàng trước phản ứng của cả gia đình nhà chồng

Lén cho bố mẹ đẻ 200 triệu sửa nhà, tôi bàng hoàng trước phản ứng của cả gia đình nhà chồng

Tâm sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top