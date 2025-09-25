Vợ chồng Mailisa phát tâm đúc đại hồng chung mùa Vu Lan

Hành động này không chỉ là lời nguyện báo hiếu gửi đến đấng sinh thành mà còn là mong ước gieo phước lành, khơi dậy tinh thần hiếu đạo cho muôn nhà.

Vợ chồng Mailisa thành kính dâng tâm nguyện đúc đại hồng chung mùa Vu Lan.

Tiếng chuông Vu Lan – Lời nhắc nhở hiếu hạnh

Chia sẻ về tâm nguyện này, bà Phan Thị Mai xúc động nói:

"Trong tâm khảm, tôi luôn cảm thấy mình mang ơn sâu nặng với cha mẹ và tổ tiên – một món nợ ân tình mà cả đời này trả cũng không bao giờ đủ. Vì vậy, tôi và chồng mong muốn góp một phần nhỏ bé, để mùa Vu Lan năm nay có thêm một tiếng chuông ngân, thay cho ngàn lời hiếu đạo gửi đến cha mẹ muôn nhà".

Tiếng chuông Tam Bảo – biểu tượng cho lòng hiếu đạo

Theo bà Mai, tiếng chuông chùa không chỉ là âm thanh vang vọng trong gió, mà còn là lời thức tỉnh."Một tiếng chuông – mà như ngàn lời nhắc nhở. Một tiếng chuông – mà như vòng tay ôm trọn cả người dương và người âm. Tôi nguyện rằng, khi tiếng chuông này vang lên, phước lành sẽ lan tỏa khắp muôn nơi: cha mẹ muôn nhà được bình an, con cháu muôn nơi biết trân quý đấng sinh thành, người sống thêm phần thiện lương và người đã khuất được siêu thoát" – bà Mai chia sẻ thêm.

Nghĩa cử sẻ chia cùng người neo đơn và trẻ mồ côi

Không dừng lại ở tâm nguyện đúc đại hồng chung, vợ chồng Mailisa còn mang đến những phần quà đầy yêu thương cho các mảnh đời khó khăn tại địa phương.

- Hơn 100 cụ già neo đơn được nhận 100 phần quà, mỗi phần quà trị giá 500.000đ gồm 300.000đ tiền mặt và nhu yếu phẩm, giúp các cụ vơi bớt phần nào gánh nặng tuổi già, có thêm niềm vui trong mùa Vu Lan.

- Các em nhỏ mồ côi tại Chùa Lò được trao tặng 100 triệu tiền mặt cùng nhiều nhu yếu phẩm như chăn ga, gối nệm và những vật dụng sinh hoạt còn thiếu thốn để trang trải hằng ngày. Những món quà giản dị nhưng chứa đựng sự quan tâm ấm áp, như vòng tay chở che, giúp các em thấy mình không đơn độc trên hành trình trưởng thành.

Hình ảnh các cụ già xúc động chắp tay cảm tạ, hay nụ cười hồn nhiên của những em nhỏ khi được nhận chiếc chăn ấm mới… chính là minh chứng đẹp đẽ cho tinh thần "chia ngọt sẻ bùi, gieo hạnh lành, trao yêu thương" mà vợ chồng Mailisa luôn theo đuổi.

Tiếp nối hành trình thiện nguyện của Mailisa

Trong nhiều năm qua, vợ chồng doanh nhân Mailisa đã kiên trì đồng hành cùng cộng đồng bằng những nghĩa cử thiện nguyện:

- Xây dựng 40 căn nhà tình thương tại Cao Bằng hơn 20 tỷ để giúp bà con có mái ấm kiên cố.

- Trao hàng chục tấn gạo và quỹ hỗ trợ cho trẻ em vùng cao khó khăn.

- Góp sức xây dựng bếp ăn 0 đồng trị giá lên đến 70 tỷ, mang bữa cơm ấm áp đến với người có hoàn cảnh khó khăn.

Tất cả đều xuất phát từ tâm nguyện: "Làm đẹp cho đời, làm đẹp cho người."

Phát tâm đúc đại hồng chung tại chùa Tam Bảo mùa Vu Lan này, theo bà Mai, chính là sự tiếp nối hành trình gieo trồng hạt giống thiện lành. Đó là khát vọng để mỗi tiếng chuông ngân vang không chỉ chạm đến tâm thức Phật tử, mà còn trở thành nhịp cầu kết nối yêu thương giữa con người với con người.

Mailisa đồng hành cùng nhiều hoạt động thiện nguyện trên cả nước: xây nhà tình thương, tặng gạo, bếp ăn 0 đồng.

Lời nguyện Vu Lan – Hiếu hạnh lan tỏa muôn nơi

Kết lại, bà Mai gửi gắm:

"Mong rằng, mỗi khi tiếng chuông Tam Bảo ngân xa, đó không chỉ là thanh âm giữa núi rừng Hà Tĩnh, mà còn là tiếng gọi của hiếu đạo, nhắc nhở mỗi người con hãy yêu thương và báo hiếu cha mẹ khi còn có thể."

Mailisa